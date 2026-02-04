ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ראש עיריית אשקלון תומר גלאם נחקר בחשד לשחיתות
ראש עיריית אשקלון תומר גלאם נחקר בחשד לשחיתות

ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הוא ראש העירייה אשר עוכב לחקירה ביום שני בחשד לשחיתות • ביחד עם גלאם עוכבו לחקירה גם ראשי אגפים ועוזרים של ראש העירייה

עמירם גיל 07:29
תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון / צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי
תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון / צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי

ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הוא ראש העירייה אשר עוכב לחקירה ביום שני בחשד לשחיתות, כך הותר לפרסום היום (ד'). ביחד עם גלאם עוכבו לחקירה גם ראשי אגפים ועוזרים של ראש העירייה.

החשדות נגד המעורבים בפרשה מתמקדים בתרומות בגובה מיליוני שקלים שנתרמו על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "עם כלביא" לקרן קהילתית של העירייה. על פי החשד, הכספים הועברו מהקרן לאנשי עסקים ולספקים המקורבים לגלאם תמורת טובות הנאה שקיבלו בכירים בעירייה.

עם סיום החקירה ביום שני שוחררו הנחקרים בתנאים מגבילים. ראש העירייה הורחק ממשרדי העירייה לשבוע ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה.

*** חזקת החפות: הנחקרים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות