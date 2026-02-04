ראש עיריית אשקלון תומר גלאם נחקר בחשד לשחיתות

ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הוא ראש העירייה אשר עוכב לחקירה ביום שני בחשד לשחיתות, כך הותר לפרסום היום (ד'). ביחד עם גלאם עוכבו לחקירה גם ראשי אגפים ועוזרים של ראש העירייה.

● בלעדי | ארגוני הפשיעה מצאו שיטה חדשה לגנוב מיליארדי שקלים מהמדינה

● בלעדי | פסיקה תקדימית עשויה לפתור את סוגיית הבנים הממשיכים במושבים

החשדות נגד המעורבים בפרשה מתמקדים בתרומות בגובה מיליוני שקלים שנתרמו על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "עם כלביא" לקרן קהילתית של העירייה. על פי החשד, הכספים הועברו מהקרן לאנשי עסקים ולספקים המקורבים לגלאם תמורת טובות הנאה שקיבלו בכירים בעירייה.

עם סיום החקירה ביום שני שוחררו הנחקרים בתנאים מגבילים. ראש העירייה הורחק ממשרדי העירייה לשבוע ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה.

*** חזקת החפות: הנחקרים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות