בתום חקירה סמויה: ראש עירייה נחקר כעת בלהב 433

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, עכבו הבוקר (ב') לחקירה ראש רשות מקומית, בכירים ברשות ואנשי עסקים, במסגרת חקירת חשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית.

במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביאח"ה חקירה סמויה, בחשד לכך שחלק מכספי תרומות שקיבלה הרשות המקומית בסך מיליוני שקלים, ואשר נתרמו על ידי גורמים שונים בארץ ובחו"ל לרווחת התושבים על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ו"עם כלביא", הועברו לקרן קהילתית ומשם, מצאו את דרכם לכיסם הפרטי של ראש הרשות ומקורביו.

היום, עם המעבר לחקירה גלויה, נערכו חיפושים בבתים ובמשרדים, ועוכבו לחקירה ראש הרשות המקומית, בכירים ברשות וכן אנשי עסקים. המעוכבים הועברו לחקירה במשרדי היחידה בלהב.