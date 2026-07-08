הדרך להצלחה של אנדי וורהול הישראלי

הכותב הוא יו"ר גיתם BBDO

"הצלחתו המקצועית כמאייר נבעה במידה רבה מיכולתו ליצור אמנות במהירות רבה ומנכונותו להיענות לתיקונים שדרשו לקוחותיו. הוא היה מוכר בזכות אישיותו שובת-הלב, הוא קלט דברים במהירות, כשקיבל משימה, הוא היה מגיש כבר למחרת שקית נייר חומה מלאה ברישומים בנושא".

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מילים אלה לא נכתבו על גדעון עמיחי, אלא על אנדי וורהול, והן חקוקות בכניסה למוזיאון על שמו בפיטסבורג. וורהול, מהבולטים באמנים בני-זמננו, היה שילוב מופלא של אמן שראה בעבודת הפרסום מרכיב מרכזי ביצירתו. אין ולא היה בישראל מישהו שההשוואה בינו לאמן דגול כוורהול לא תתקבל בהרמת גבה.

עמיחי הוא ללא ספק הקריאייטיב הגדול והמוכשר ביותר שהוציא מקרבו ענף הפרסום בישראל. עבודותיו טבועות בחותם אישי, נוטפות כישרון ויצירתיות ומהוות אבני-יסוד בעולם הפרסום. בספרו החדש "לא סקיצה" מתגלה צד מרתק באישיותו - חתירה לשלמות, נכונות למאמץ-על והתמדה, וכל אלה בכישרון יוצא הדופן שלו.

הספר מציג סקיצות שעמיחי שלח למגזין הנודע "ניו יורקר" בעת שהותו בארה"ב, לאחר שהשלים בהצטיינות את לימודיו בבצלאל - ושלא התקבלו. מאות הדחיות לא ריפו את ידיו, והוא זכה שכמה מיצירותיו נקלטו במגזין היוקרתי. אך עם זאת, את אלה שפסלו הוא נצר שנים ארוכות, ובספרו הוא נותן להן דרור ומוכיח כי לא נס ליחן, ובוודאי לא נס ליחו כאמן.

בעידן שבו אנחנו משתעבדים ל-AI, מרענן להיווכח שליצירתיות, לכישרון-העל ולניצוץ האישי אין עדיין תחרות. הספר הוא הצדעה לחשיבה היצירתית ולתפיסה המקורית. בספרו, עמיחי מלמד את כל מי שנפשו חפצה בקריירה קריאטיבית, כי מאות הפעמים שטרקו בפניך את הדלת הן מבוא להצלחה - אם לא תוותר, תתמיד ותמשיך ללטש את כישרונך.

בחרתי לפתוח בהשוואה לאנדי וורהול, כי הוא סמל לאמן שידע לשלב בין יצירה מקורית לבין עבודת פרסום עבור לקוחות, וכדבריו - שניהם הם אמנות, והוא אינו מעדיף אחת על פני השנייה.

עמיחי, כמותו, משלב בצורה מבריקה את האמנות לשמה עם האמנות למען השגת מטרה. ואם מישהו זכאי להיקרא אנדי וורהוול הישראלי, גדעון עמיחי הוא היחיד והמיוחד.

"לא סקיצה" הוא ספר חובה לכל מי שפוסע, או מתעתד לפסוע, בעולם היצירה. הוא ההוכחה שהדרך לפסגה עוברת, בין השאר, ב-480 סקיצות דחויות.