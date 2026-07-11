האינדיקטור שהגיע לנקודת קיצון של 5 שנים והאיתות למשקיעים

מדד השוורים והדובים של בנק אוף אמריקה (Bull & Bear) נתן השבוע את איתות המכירה החזק ביותר שלו מאז לפחות 2021.

"המיקום הקיצוני של המשקיעים בצד השורי מצביע על צורך בהפחתת החשיפה לסיכון", כתב מייקל הרטנט, אסטרטג ההשקעות הראשי של הבנק, בהודעה שפרסם ביום שישי.

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המדד משקלל מספר גורמים, בהם פוזיציות של קרנות גידור, זרימות כספים למניות ולאג"ח, רוחב העליות במדדי המניות, רמות החשיפה של מנהלי קרנות ועוד.

כאשר המדדים הללו מצביעים על אופוריה או על אופטימיות חריגה בקרב המשקיעים, המדד מפיק איתות מכירה הפועל בניגוד למגמה - כלומר, מאותת על אפשרות לצמצום סיכונים דווקא כאשר הסנטימנט בשוק חיובי במיוחד.

האיתות אינו מהווה בהכרח אינדיקטור לגל מכירות משמעותי וממושך בשוק אבל הוא נוטה לאותת על סכנה בטווח הקצר.

לדוגמה, לאחר שהמדד הגיע לשיאו בפברואר השנה, מדד ה-S&P 500 ירד בלמעלה מ-7% אולם מאז סוף פברואר השוק עלה ב-9%. ובשיאו של המדד במאי 2010, השוק חווה "התרסקות בזק" של 9%, אך מגמת העלייה הרחבה יותר נותרה.

לפי בנק אוף אמריקה נרשמו 17 איתותי מכירה מאז הושק מדד לפני 24 שנים.

הארטנט ציין כי גל המכירות הממוצע של מדד MSCI All Country World לאחר איתות מכירה עמד על 2% עד 3% במהלך החודשיים-שלושה שלאחר מכן, וכי המניות ירדו ב-60% מהמקרים. הירידות המקסימליות בחודשים שלאחר מכן היו בטווח של 15% עד 20%, לדבריו.

בשבועות האחרונים ציינו בבנק כי מדד ה-S&P 500 עשוי לחוות תיקון ברבעון השלישי.

גם חברת המחקר מורנינגסטר (Morningstar) סימנה לאחרונה אינדיקטור מדאיג לגבי סנטימנט המשקיעים: הביצועים המצוינים של מדד ה-S&P 500 Momentum (מדד המומנטום).

באפריל ובמאי, המדד רשם את רצף התשואות הדו-חודשי הטוב ביותר שלו לפחות מאז אמצע שנות ה-90, תוך שהוא עוקף את השיאים שנרשמו בעידן הדוט-קום.

מאחר שמדד המומנטום מחזיק במניות שהציגו ביצועים טובים בתקופה האחרונה, הוא משמש בפועל כמדד לרמת ה-FOMO (החשש מהחמצה) בשוק.

"אני חושב שזהו איתות אחד לכך שייתכן שישנה אופטימיות יתר בשוק כיום, ולכן אני סבור שזה מותיר אותנו עם תחזית זהירה לגבי השווקים מנקודה זו ואילך", אמר השבוע ל-Business Insider פיליפ סטרלה מנהל ההשקעות הראשי של Morningstar Wealth.