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סדרת כתבות מנהל ההשקעות שממליץ על מניות חובה - ועוד כתבות על השווקים
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השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock
השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock

מנהל ההשקעות שממליץ על מניות שחובה להחזיק – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

"אל תקנו מניה רק כי המליצו עליה בטיקטוק": הטיפים של מנהל ההשקעות • מדד • המדד שקפץ 220% בשנה וחצי ומסתמך רק על שתי מניות • שתי המצטרפות החדשות לת"א ואלו שתקועות בדרך • וגם: הסלמה באיראן? הכוח האמיתי שמניע את שער הדולר

המוסדיים הם הכוח העיקרי שמזיז את הדולר / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת adobe firefly)
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