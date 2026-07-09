למרות המלחמה באיראן, הלחצים האינפלציוניים ואירועים שליליים נוספים, המחצית הראשונה של שנת 2026 הסתיימה בוול סטריט במגמה חיובית, עם עליות של סביב 10%־11% במדדי המניות המובילים S&P 500, דאו ג'ונס ונאסד"ק. מדד אחד בלט מעל שלושתם: מדד Russell 2000 שכולל מניות קטנות (במונחים אמריקאיים) שזינק בכ־22% במהלך המחצית הראשונה, והגיע לשיא כל הזמנים בסוף המחצית.

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אמנם מאז סיום המחצית הראשונה מדד ראסל 2000 נחלש מעט מהשיא, אך הוא עדיין רושם תשואה של 20% מתחילת השנה, שגבוהה משמעותית משל המדדים המובילים בוול סטריט. אגב, בפעם האחרונה שמדד ראסל 2000 הציג תשואה של יותר מ־20% במחצית השנה הייתה 1991 - שנה שבה ארה"ב הובילה מלחמה מול מדינה אחרת במזרח התיכון, עיראק.

מדד ראסל 2000 כולל את החברות הקטנות ביותר במדד ראסל 3000, שהוא מדד רחב, הכולל כל חברה שנסחרת בבורסות בוול סטריט ועונה על תנאי שווי, נזילות וסחורה צפה (Float) - מניות סחירות, ושנחשבת לחברה אמריקאית ע"פ קריטריונים שנקבעו. נכון לעדכון המדד האחרון בסוף חודש יוני, שווי השוק הממוצע של חברה במדד הוא כ־4.2 מיליארד דולר, השווי החציוני הוא כ־1.2 מיליארד דולר והשווי הגבוה ביותר של חברה במדד הוא 13.4 מיליארד דולר. המדד מגוון למדי בחלוקה הסקטוריאלית שלו, והסקטורים הבולטים בו הם בריאות, פיננסים ותעשייה שמהווים כל אחד בין 16.2% ל־20%. סקטור הטכנולוגיה מהווה 11.9% מהמדד.

"לא מתחרות באנבידיה"

מה הוביל לביצועי היתר של מדד ראסל 2000 מתחילת השנה הנוכחית? ב־CNBC ציינו שחברות שבבים בלטו בעליות במדד במחצית הראשונה של השנה, מה שמצביע על כך שהגידול בהשקעות בתשתיות בינה מלאכותית לא עוצר בחברות הגדולות ומחלחל גם לשוק הרחב יותר.

בין השאר הזכירו שם את מניות Maxlinear ו־Ichor שנסחרות בו ושהציגו תשואות תלת־ספרתיות מתחילת השנה. ב־CNBC נטען כי החברות הקטנות "לא מתחרות בענקיות כמו אנבידיה, אך נהנות מביקוש גובר לאורך כל שרשרת האספקה של בינה מלאכותית (AI)".

במקביל גם בוול סטריט ג'ורנל התייחסו לנושא, וג'ושוע שכטר, מנהל ההשקעות הראשי בחברת ניהול הנכסים Easterly Snow, אמר שם כי משקיעים מחפשים "מאיפה תגיע האלפא הבאה" - כלומר, מה יאפשר להציג ביצועי יתר על פני המדדים בשוק - ומגיעים כך גם למניות הקטנות יותר.

אבל לא מדובר רק בחברות שקשורות ל־AI. פרנסיס גאנון מ־Royce Investment Partners, חברת השקעות שמתמקדת בהשקעות בחברות קטנות, אמר לוול סטריט ג'ורנל שלפי תחזיות האנליסטים החברות במדד ראסל 2000 יציגו השנה צמיחה יותר מכפולה ברווחים, לעומת מדד ראסל 1000 שכולל את החברות הגדולות. לדבריו, "סיפור הרווחים של החברות הקטנות הוא די חזק, וזאת רק ההתחלה. יש עוד 'ריצה' לפנינו".

בוול סטריט ג'ורנל הזכירו גם את הקשר לריבית בארה"ב. בתחילת השנה, על רקע הציפיות להפחתת ריבית הפד, חברות קטנות פתחו את 2026 בעליות. המלחמה שפרצה בסוף פברואר שינתה את הכיוון של השוק וגם של מדד ראסל 2000. בהמשך, כשהוסכם על הפסקת אש, הלחצים האינפלציוניים נרגעו; במקביל נתוני התעסוקה בארה"ב שפורסמו לאחרונה הגדילו את הציפיות לכך שהפד לא יעלה את הריבית בהמשך השנה. יש לציין עם זאת שהשבוע הנשיא דונלד טראמפ הכריז שמבחינתו הסכם הפסקת האש עם איראן נגמר, וכעת נותר לראות איך זה ישפיע על השוק ועל המניות הקטנות בפרט.

ב־Yahoo Finance נכתב שסביבת הריבית מאתגרת את החברות הקטנות, משום שהן תלויות יותר מהחברות הגדולות בהלוואות, לעיתים חסר להן כסף ולא תמיד יש להן דירוג אשראי מספק או גישה נוחה לשוק האג"ח. לפי נתונים שפורסמו בכתבה, הוצאות הריבית של חברות ראסל 2000 יגיעו השנה לכ־31% מה־EBITDA שלהן (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) - זאת לעומת 6.7% בחברות מדד S&P 500 ובהשוואה ל־14.8% בחברות ראסל 2000 בשנת 2020. במצב של עליית ריבית הפד העלויות רק יגדלו.

עוד ציינו ב־Yahoo Finance כי אמנם חברות רבות במדד הן רווחיות ומייצרות מזומנים, אך כמעט 40% לא רווחיות והעלאת ריבית תקשה עליהן. "באופן אירוני דווקא החברות שהובילו את העליות בשוק מתחילת השנה הן אלה שחשופות הכי הרבה למדיניות הפד. זה הופך את העלייה להימור בעל סיכון גבוה על הצעד הבא של הפד", נכתב.

האנליסט סטיבן דה־סנקטיס מבנק ההשקעות ג'פריס צופה שהמדד יעלה בכ־7% עד סוף השנה, ל־3,190 נקודות. להערכתו, "העלאת ריבית הפד היא לא תמיד 'מכת מוות' לחברות קטנות". עוד הוא מעריך שהתמ"ג בארה"ב יעלה במחצית השנייה, וזה ישפיע על ביצועי המניות, אך הוא מזכיר שבחירות האמצע מוסיפות סיכון מסוים.

כולל למונייד וג'יי פרוג

בין החברות במדד ניתן למצוא גם חברות עם זיקה לישראל, כמו למשל חברת התוכנה ג'יי פרוג שנחשבת לאחת החברות הגדולות במדד, עם שווי שוק נוכחי של 11.7 מיליארד דולר אחרי עלייה של 54% במחיר המניה שלה מתחילת השנה. עוד מניות בעלות זיקה לישראל שנמצאות בראסל 2000 כוללות למשל את חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד, חברת אבטחת הסייבר ורוניס (שלאחרונה דווח שייתכן שתירכש), חברת נאבן שפיתחה פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות והונפקה ב־2025, וכן ארקו, שמפעילה תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב.

מדד ראסל הוא חלק מקבוצת מדדים נרחבת יותר שהושקו החל משנת 1984 ע"י חברת ההשקעות פרנק ראסל וב־2015 נרכשו ע"י חברת LSEG, המפעילה את בורסת לונדון. לפי נתוני LSEG, ב־2021 המדד עלה ב־14.9%, ב־2022 הוא ירד ב־20.4% ובשלוש השנים הבאות (2023־2025) הציג תשואה דו־ספרתית של 16.9%, 11.5% ו־12.8%.