הנפקת ענק בוול סטריט: SK Hynix גייסה 26.5 מיליארד דולר בנאסד"ק

היסטוריה בוול סטריט: ענקית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית, SK Hynix, השלימה הלילה את הנפקת המניות הגדולה ביותר אי-פעם של חברה זרה בארה"ב, ותחל להיסחר היום (ו') בנאסד"ק. החברה, המשמשת כספקית של רכיבי זיכרון מתקדמים (HBM) עבור מעבדי הבינה המלאכותית של אנבידיה, גייסה סכום שיא של 26.5 מיליארד דולר.

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המהלך זכה לביקושי יתר פנומנליים של פי 7 מכמות המניות המוצעת, כפי שדווח לראשונה בגלובס לקראת ההנפקה, מה שאיפשר לחתמי ההנפקה, בהם גולדמן זאקס, סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן, לתמחר את תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) במחיר של 149 דולר ליחידה (כל 10 תעודות מייצגות מניה רגילה אחת בסיאול). מחיר זה משקף לחברה שווי שוק של מעל טריליון דולר, ומציב את המהלך כהנפקה השנייה בגודלה בהיסטוריה, כשהיא עוקפת את ההנפקות ההיסטוריות של עליבאבא ואראמקו, ושנייה רק לזו של ספייס אקס (שגייסה בחודש שעבר 85.7 מיליארד דולר).

הנפקת הענק מגיעה לאחר שנה פנומנלית שבה זינקה מניית החברה בבורסה בסיאול ביותר מ-230%, ברקע מהפכת ה-AI הגלובלית והביקוש המאסיבי לשבבים. מעבר לגיוס ההון העצום, מטרת העל של הרישום בנאסד"ק היא לצמצם באופן מבני את "הנחת קוריאה" (Korea Discount) - תופעה ארוכת שנים שבה חברות דרום-קוריאניות נסחרות במכפילי רווח נמוכים משמעותית מעמיתותיהן בעולם, בשל קשיי נגישות למשקיעים זרים ומבנה ממשל תאגידי מורכב במדינה. לשם השוואה, SK Hynix נסחרה ערב ההנפקה במכפיל רווח עתידי של 4.8 בלבד, לעומת מכפיל חציוני של כ-29 בתעשייה הגלובלית.

פרופסור ג'אוון צ'וי מאוניברסיטת סיאול ציין כי הרישום מעניק לחברה גישה ישירה למאגר ההון העמוק ביותר בעולם, ומנהלי קרנות מעריכים כי לא מן הנמנע שה-ADR הדולריות אף ייסחרו בהמשך בפרמיה לעומת המניות המקומיות בשל הנוחות למשקיע האמריקאי.

ההון שגויס יתמוך בחלקו בתוכניות ההתרחבות של החברה, הכוללות הקמת קומפלקס מפעלי שבבים חדש בדרום קוריאה, כחלק מתוכנית משותפת עם הממשל המקומי וסמסונג בהיקף של כ-880 מיליארד דולר. עם זאת, אנליסטים מדגישים כי מרבית ה-השקעות ההון של החברה ימשיך להיות ממומן מתזרים המזומנים התפעולי העצמאי שלה, שצפוי לעבור את רף ה-200 טריליון וון בשנתיים הקרובות.