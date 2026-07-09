לקראת הנפקתה הצפויה של ענקית שבבי הזיכרון הדרום קוריאנית SK Hynix מחר (ו'), זכתה החברה לביקושי־יתר של פי 7 לעומת כמות המניות שהיא מתכננת למכור - כך גורמים המעורים בנושא אמרו לבלומברג.

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במרקטוואץ' דווח כי אם החתמים המובילים, גולדמן זאקס, סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה וג'יי. פי. מורגן, יתמחרו את העסקה לפי שער הנעילה של מניית SK Hynix בסיאול היום (ה'), הגיוס יעמוד על 25.7 מיליארד דולר, מה שיעמיד את שווי השוק שלה בנאסד"ק על קצת מעל טריליון דולר. כך, זו תהיה אחת ההנפקות הגדולות אי פעם, שנייה רק להנפקת SpaceX, שגייסה בחודש שעבר סכום אדיר של 75 מיליארד דולר.

גיוס 25.7 מיליארד דולר בהנפקה יהפוך אותה לגדולה מזו שביצעה אראמקו הסעודית ב-2019 (25.6 מיליארד דולר), וכן לגדולה מהנפקתה של עליבאבא ב-2014 (25 מיליארד דולר), אם כי מדובר בסכום נמוך מ-29 מיליארד דולר שתכננה החברה לגייס במקור, לפני הירידות החדות שנרשמו בסיאול בימים האחרונים.

"אין ראיות להאטה בביקוש לשבבי זיכרון"

נזכיר כי החברה מבקשת למכור 177.9 מיליון תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR), המייצגות כ־17.79 מיליון מניות רגילות - כלומר, 10 תעודות ADR שוות מניה רגילה אחת - כך לפי מסמך שהוגש מוקדם יותר החודש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). לפי החישוב של מרקטוואץ', מחיר המניה בדולרים צפוי לעמוד על 144.6 דולר, אך מנהלי קרנות המעורים בנושא אמרו שהם מצפים שתהיה הנחה על מחיר זה, כדי להפוך את העסקה לאטרקטיבית יותר.

מנגד, מנהל קרן גידור מלונדון עמו שוחחו במרקטוואץ' דווקא העריך שלא יהיה דיסקאונט על מחיר המניה כלל, לנוכח הביקוש החזק מצד מוסדיים. זאת, לצד הציפייה שלו שבהמשך הדרך, תעודות ה-ADR עשויות ליהנות מפרמיה לעומת המניות המקומיות, בשל העדפתם של משקיעים אמריקאיים למוצרים דולריים באזור הזמן שלהם.

וויי-סרן לינג, מנהל השקעות ב-Union Bancaire Privee, התייחס לביקושים המשמעותיים למניות בהנפקה ואמר לבלומברג כי "אני חושב שזה מראה עניין רב מצד המשקיעים. אין שום ראיות להאטה בביקוש לשבבי זיכרון, על אף ששחקנים בשוק נראו מהוססים בימים האחרונים. הדיון האמיתי הוא לגבי ההמשכיות (במקור: sustainability) של הרווחים והערכת השווי הראויה".

SK Hynix היא כיום אחת הספקיות המרכזיות בעולם של שבבי זיכרון מסוג HBM, רכיב חיוני למעבדי הבינה המלאכותית המתקדמים של אנבידיה. מהלך ההנפקה של החברה בוול סטריט נועד לצמצם את השפעת "הנחת קוריאה" (Korea Discount) - תופעה שבמסגרתה חברות דרום־קוריאניות נסחרות בשווי נמוך יחסית לעמיתותיהן בעולם, בשל מגבלות רגולטוריות, מבנה שוק ההון המקומי ונגישות מוגבלת למשקיעים זרים.

רישום למסחר בנאסד"ק צפוי להרחיב את בסיס המשקיעים של החברה, לשפר את הנזילות במניה ולהקל על גיוסי הון עתידיים. הכספים שתגייס SK Hynix ישמשו, בין היתר, להרחבת כושר הייצור ולהקמת מפעל שבבים חדש בדרום קוריאה, בהשקעה המוערכת בכ־51 מיליארד דולר.

מניית SK Hynix זינקה בבורסה בסיאול בכ־235% מתחילת השנה, מה שהקפיץ את שווי השוק שלה אל מעל לטריליון דולר.