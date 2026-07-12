רשות שוק ההון עולה שלב במאבק במשיכת חסכונות פנסיוניים

הממונה על שוק ההון, עמית גל, הורה על שורת פעולות מחייבות אשר יידרשו מן הגופים המוסדיים טרם אישור כל בקשה למשיכה מוקדמת של כספי פנסיה, על מנת לוודא שזו אכן נעשית בהתאם לרצונו של העמית ורק לאחר שהבין את כלל ההשלכות הנגזרות ממהלך זה. ההוראות החדשות ייכנסו לתוקף בתוך כשלושה חודשים.

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המשמעות של המהלך הוא כי רשות שוק ההון החליטה להקשות על הגופים שמנסים לשדל למשוך מוקדם את כספי הפנסיה עם שכבת הגנה אחת, במקום שתיים, בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה. הרשות אמנם החליטה שגופי הפנסיה יצטרכו לבדוק יותר לעומק את הבקשות למשיכה מוקדמת, וזאת כדי לוודא שאכן מדובר בבקשה של הלקוח, כפי שאכן יקרה מעתה.

אלא שבנוסח המחייב, היא החליטה לוותר על חובת ההיוועצות עם סוכן הביטוח הקבוע של החוסך ולמעשה שהוא יהיה זה שיגיש את הבקשה. מאחר שפעמים רבות מגישי הבקשה הן חברות ללא רישיון פנסיוני ובוודאי לא הסוכן הקבוע, שמתקשרות לאנשים ומשכנעות למשוך את הכספים, הרי שלמעשה הפרצה הזו תישאר פתוחה לרווחה.

דרישה מהגופים המוסדיים לבדוק שבקשת המשיכה תקינה

ההוראות הנוכחיות, מתפרסמות בהמשך להבהרת הממונה מאפריל וטיוטת החוזר בנושא, והן חלק ממאבק הרשות בתופעה הגוברת של שידול הציבור למשיכת חסכונות פנסיוניים. תופעה זו מבוצעת לעיתים קרובות באמצעות התחזות, זיוף ומרמה, ומבלי להציג לחוסכים את ההשלכות הבלתי הפיכות של המהלך.

ההוראות כוללות דרישה מהגופים המוסדיים לבדוק מעתה ואילך באופן אקטיבי, כי בקשת המשיכה היא תקינה, מהימנה והוגשה ביוזמתו המפורשת של העמית. זאת, לאחר שנמצא כי במרבית המקרים משיכת הכספים נעשתה מבלי שהעמיתים עודכנו כי יחויבו במס מירבי, ומבלי שהיו מודעים לפגיעה הבלתי הפיכה בחיסכון הפנסיוני שלהם.

ההוראות קובעות וידוא תקינות הבקשה, כך שבכל קבלת בקשת משיכה מעמית, יהא על הגוף המוסדי לנקוט בשורת פעולות לבחינת תקינות ואמינות הבקשה, טרם אישורה.

כמו כן, תהיה חובת פנייה יזומה ללקוח - כך בכל קבלת בקשת משיכה מעמית לגבי משיכה שלא כדין (בטרם מועד המשיכה), גופים מוסדיים יבצעו פניה יזומה ללקוח בשיחה או בהודעה דיגיטלית (כתלות בסכום המשיכה). ההודעה תכלול פרטים מהותיים אודות המשיכה, ויוצגו בה פרטי בעל הרישיון שמטפל בלקוח. כמו כן יידרש אישורו המפורש של הלקוח לביצוע המשיכה על מנת לוודא כי הוא הבין את ההשלכות הנלוות לכך.

וידוא אמינות ותקינות הבקשה

ההוראות מפרטות את הפעולות הנדרשות מהגוף המוסדי לנקוט על מנת לוודא כי בקשת המשיכה, על כל צרופותיה, עומדת בהוראות הדין באמצעות בדיקה מול מקורות מהימנים המאפשרים את אימות המידע שבבקשה, בהן בדיקת ניתוק יחסי עבודה וזאת במקרים בהם בבקשות בהן נדרש כי ינותקו יחסי העבודה, נדרש הגוף לבדוק כי אכן נותקו היחסים בפועל בין המעסיק לעמית (למשל באמצעות דיווח המעסיק על עזיבת עבודה בממשק המעסיקים).

בנוסף לכך, בדיקת אמינות מסמכים רשמיים שהוגשו במסגרת הבקשה וזאת בבקשות בהן צורפו מסמכים רשמיים של המדינה על הגוף לבחון כי לא מדובר במסמכים מזויפים - כך בבקשה למשיכת כספים בפטור ממס יש לבדוק את אישור פקיד השומה לזכאות לפטור (למשל באמצעות ממשק שע"מ של רשות המיסים), או במקרה של בקשה למשיכת כספי עמית שנפטר יש לבדוק את אמינות צו הירושה או קיום הצוואה (למשל מול הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים). ההוראות קובעות כי רק לאחר השלמת הבדיקות לווידוא שלמות הבקשה ותקינותה כאמור תחשב הבקשה לבקשה מלאה.

חובת פנייה יזומה ללקוח

נוסף על האמור, נקבע במסגרת ההוראות כי משיכת כספים שלא כדין תיעשה רק לאחר ביצוע פניה יזומה ללקוח, וקבלת אישור מחודש ממנו לביצוע המשיכה. זאת במטרה להביא לידיעתו את החשיבות של קבלת ייעוץ על ידי בעל רישיון וכן את השלכות המשיכה, וכן על מנת לאפשר ללקוח לקבל החלטה מושכלת בידיעה כי היא בלתי הפיכה וכשבידו כלל המידע הדרוש, בכלל זאת גובה תשלום המס והפגיעה הצפויה בכיסוי הביטוחי ובקצבת הזקנה.

"רשות שוק ההון חרטה על דגלה את המאבק בתופעת השידול למשיכת כספים פנסיוניים ואת השמירה על עניינם של החוסכים", מציין עמית גל, הממונה על שוק ההון, "ההוראות החדשות מאזנות את חלוקת האחריות בין הגופים המוסדיים מול הלקוח, במטרה לוודא שכל החלטה, ובייחוד כזו שהיא בלתי הפיכה ובעלת השלכות כלכליות נרחבות, תתקבל באופן מושכל ותוך הבנת מלוא המשמעויות. תופעת השידול למשיכת כספי הפנסיה, לרוב תוך הסתרת מידע או מסירת חצאי אמיתות, היא מהמכוערות, וההרסניות שיש, והיא מחייבת את כלל הגורמים בהירתמות מלאה לטובת צמצומה. נמשיך לשלב כוחות עם כלל הגורמים בשוק כדי למגר את התופעה ולשמור על עתידם הפנסיוני של אזרחי ישראל".