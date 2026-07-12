סיטי הקפיץ את מחיר היעד והחברה השלימה טיסה של 186% מהתחתית

המסחר בוול סטריט התנהל בשני הימים האחרונים של השבוע בעליות מתונות. במצטבר, מדד הדאו-ג'ונס עלה בימים חמישי ושישי ב-0.6%, מדד ה-S&P 500 הוסיף לערכו 1.2% ומדד הנאסד"ק טיפס ב-1.6%. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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סימילרווב עלתה ב-186% מהשפל של לפני שלושה חודשים

מניית סימילרווב עלתה במצטבר בימים חמישי ושישי ב-7.8%, וננעלה בסוף השבוע במחיר של 6.66 דולר למניה, שמשקף לחברת התוכנה שווי שוק של 583 מיליון דולר. בכך, סימילרווב כבר רושמת קפיצה של 186% מאז השפל של לפני כשלושה חודשים, אך עדיין מציגה תשואה שלילית של 11.1% מתחילת השנה.

סימילרווב, בניהולו של המייסד אור עופר (שהודיע לאחרונה על פרישתו הצפויה בשנה הבאה) מספקת ללקוחותיה נתוני שוק על בסיס הפלטפורמה שפיתחה, שבוחנת התנהגות של גולשים באינטרנט. בשבוע שעבר לא פורסמו דיווחים מצד החברה שיכולים להסביר את העלייה האחרונה במניה, אך בנק ההשקעות, סיטי, העלה את מחיר היעד שלו למניה מ-3 דולר ל-7 דולר, תוך שמירה על המלצת "נייטרלי". מחיר היעד החדש משקף פרמיה של 5.1% על מחיר המניה בבורסת ניו יורק. נזכיר שהמניה עלתה לאחרונה בין היתר על רקע רכישת מניות על-ידי המנכ"ל עופר ודירקטורים בחברה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש 8 אנליסטים שמסקרים את סימילרווב, מתוכם 5 נייטרליים ו-3 חיוביים. מחירי היעד שלהם נעים בין 5 דולר ל-7 דולר, כאמור לעומת מחיר נוכחי של 6.66 דולר בניו יורק. תחזית האנליסטים בנוגע לתוצאות הרבעון השני, שיפורסמו בחודש הבא, כוללת צמיחה של כ-6.5% בהכנסות ל-75.6 מיליון דולר ועלייה ברווח הנקי למניה (Non-GAAP) שצפוי להסתכם ב-3 סנטים.

סיאברה גייסה ונפלה

חברת התוכנה סיאברה התחילה להיסחר בנאסד"ק בסוף מרץ האחרון ומאז לא הסבה הרבה נחת למשקיעים בה. ביום חמישי, מניית סיאברה נפלה ב-20.9%, וביום שישי היא נסחרה ללא שינוי, כך שבסוף השבוע שווי החברה עמד על פחות מ-5 מיליון דולר.

סיאברה מנוהלת על-ידי אחד ממייסדיה, דן ברמי, והיא פועלת בתחום של ניטור שיח ברשתות על מנת להילחם בפייק ניוז. הפלטפורמה שלה, מבוססת בינה מלאכותית, נועדה לחשוף סיכונים ופעילויות זדוניות ברשתות חברתיות. החברה מוזגה לחברת SPAC ומתחילת יום המסחר הראשון שלה היא איבדה מעל 94% מערכה. הירידה האחרונה קשורה לדיווח החברה על גיוס הון. סיאברה חתמה על הסכמי רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים (שחלקם כבר מחזיקים במניה וחלקם משקיעים חדשים בה) וכן נושאי משרה בחברה, במסגרתם היא תמכור להם מניות ואופציות במחיר של 43.5 סנט ליחידה הכוללת מניה ואופציות. התמורה הכוללת צפויה להיות כ-6 מיליון דולר. בסוף הרבעון הראשון היו לסיאברה בקופה כ-3.3 מיליון דולר. מחירי המימוש של האופציות הם 45-50 סנט. במקביל בוצע תיקון, בהסכמת מחזיקי ניירות הערך, למחיר ההמרה של מניות מועדפות קיימות בחברה, ואחד ממחזיקי המניות הללו הסכים להמיר מניות מועדפות בשווי של כ-10.7 מיליון דולר לניירות ערך שהונפקו במסגרת ההנפקה הפרטית.

לדברי המנכ"ל ברמי, ההנפקה הפרטית והמרת המניות מסירות מהחברה עננה מבנית ומהוות התאמה חשובה למבנה ההון של סיאברה. "אנחנו מאמינים שההשתתפות של משקיעים חדשים, יחד עם תמיכה של משקיעים קיימים, הנהלה ודירקטוריון, משקפות התאמה חזקה לקראת השלב הבא בביצועי החברה", מסר ברמי.

אינוויז מתרחבת בשוק הביטחוני, המשקיעים בינתיים לא מתלהבים

בשבועיים האחרונים, חברת האוטוטק,אינוויז, פרסמה ארבע הודעות על שיתופי פעולה בשוק חדש עבורה: שוק ההגנה מפני רחפנים (Counter-UAS). במסגרת שיתופי הפעולה, טכנולוגיית ה-LiDAR של אינוויז, שנועדה לתעשיית הרכב, תשולב בפתרונות של חברות שונות לצורך זיהוי ומעקב של סיכון מצד רחפנים, או כפי שהגדיר זאת מייסד ומנכ"ל אינוויז, עומר כילף, באחת מההודעות: "אנחנו העיניים של האקוסיסטם הביטחוני. מערכת ה- LiDAR שלנו נותנת לארגונים ביטחוניים את המיקום התלת-ממדי המדויק של איום, כך שהמערכת שכבר יש להם פועלת בביטחון רב יותר", אמר כילף והוסיף שזוהי טכנולוגיית-רכב מוכחת, שנועדה להתמודד עם הבעיה הביטחונית הדחופה ביותר כיום.

במקביל, אינוויז הודיעה בשבוע שעבר על צירופו של יואב הר-אבן, לשעבר מנכ"ל רפאל, לדירקטוריון שלה, וציינה שהמהלך הוא חלק מקידום המומנטום בשוק הביטחוני.

טכנולוגיית ה-LiDAR של אינוויז פותחה כאמור לצרכי תעשיית הרכב, כולל לרכב אוטונומי. בעבר, גם מובילאיי פיתחה טכנולוגיית LiDAR, אך היא סגרה את הפעילות הזו ומשתפת פעולה עם אינוויז בתחום.

למרות הכניסה לשוק החם, בוול סטריט לא הגיבו בהתלהבות יתרה, והמניה נסחרת במחיר מעט נמוך מזה שבו נסחרה לפני ההודעות על שיתופי הפעולה. אינוויז מציגה כיום שווי של 140 מיליון דולר, אחרי ירידה של 25.6% במחיר המניה מתחילת השנה.