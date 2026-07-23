פרופ' אמנון שעשוע פורש מתפקיד מנכ"ל מובילאיי

מייסד מובילאיי, פרופ' אמנון שעשוע, הודיע על כוונתו לפרוש מהתפקיד. לאחר שימונה לו מחליף, שעשוע צפוי להמשיך לכהן כדירקטור. הדירקטוריון הציע לשעשוע להתמנות בהמשך ליו"ר החברה, אך הדבר טרם נקבע סופית מבחינתו.

דירקטוריון מובילאיי עתיד להתקשר עם חברת ייעוץ לאיתור מנהלים לצורך מציאת מחליף, ומציין בהודעת החברה כי זהו מעבר מתוכנן המשקף את השלב הבא בהתפתחות של מובילאיי.

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שעשוע (65) הקים את מובילאיי יחד עם זיו אבירם בשנת 1999 וכיהן בה מאז כדירקטור. הוא מכהן בתפקיד המנכ"ל מאז שנת 2017, השנה בה מובילאיי נרכשה על-ידי אינטל תמורת כ-15.3 מיליארד דולר. בהמשך, בשנת 2022 החברה הונפקה מחדש בנאסד"ק לפי שווי של 17 מיליארד דולר, וכיום שווי השוק שלה עומד על 7.4 מיליארד דולר, אחרי שאיבדה 58% משוויה מאז ההנפקה.

שעשוע מחזיק בכ-7.3% ממניות מובילאיי נכון למועד הדיווח השנתי האחרון, ששוויין הוא כ-156 מיליון דולר.

בתחילת השנה, מובילאיי רכשה את חברת הרובוטיקה מנטי, ששעשוע הוא אחד ממייסדיה ובעלי המניות בה.

מעבר מתפקיד מנכ"ל לתפקיד יו"ר החברה הוא מהלך שכיח למדי בוול סטריט, וכך עשו למשל בשנים קודמות גיל שויד בצ'ק פוינט ואודי מוקדי בסייברארק (שנמכרה בהמשך לפאלו אלטו).

"מפעל חיי"

לדברי שעשוע, "במשך כמעט שלושה עשורים, מובילאיי הייתה מפעל חיי. ככל שהחברה ממשיכה לצמוח ולהתפתח, אני מאמין שזהו הרגע הנכון לבסס את מבנה ההנהגה המתאים ביותר לפרק הבא של מובילאיי.

"אני נותר מחויב עמוקות להצלחת מובילאיי ונרגש מההזדמנויות שלפנינו, במיוחד בתחומי בינה מלאכותית מתקדמת, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה הומנואידית. אני מצפה לתמוך בדירקטוריון ובצוות ההנהלה לאורך תהליך המעבר ולהמשיך לתרום בתחומים שבהם אוכל להשפיע באופן המשמעותי ביותר לטווח הארוך".

"מנהיגות יוצאת דופן"

"בשם הדירקטוריון, אני מבקש להביע את הערכתנו העמוקה לאמנון על מנהיגותו יוצאת הדופן כמייסד ומנכ"ל מובילאיי", אמר סאפרואדו יבואה-אמנקווה, יו"ר דירקטוריון מובילאיי. "כמנהיג טכנולוגי פורץ דרך, אמנון סייע לעצב לא רק את מובילאיי, אלא גם מילא תפקיד מכריע בהתפתחות תעשיית מערכות העזר המתקדמות לנהג והנהיגה האוטונומית המודרנית. הוא אחד מאנשי הטכנולוגיה הבולטים בתחומי ה-ADAS, הבינה המלאכותית והרובוטיקה, ושמר אותנו בחזית הטכנולוגיה. אנו מודים לאמנון על מחויבותו המתמשכת לחברה, בעודנו פועלים להבטיח מעבר חלק".

יבואה-אמנקווה הוסיף: "יש לנו אמון מלא באסטרטגיה של מובילאיי, בצוות ההנהלה, בפלטפורמה הטכנולוגית, בקשרי הלקוחות ובהזדמנויות ארוכות-הטווח שלה. בעודנו מתקדמים לשלב הבא בתכנון ההמשכיות הניהולית, אנו ממוקדים בבחירת המנהיג/ה המתאים/ה שיסייע/תסייע לנו להוביל את שלב הצמיחה הבא".