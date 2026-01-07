חברת האוטוטק מובילאיי, שהקים ומנהל פרופ' אמנון שעשוע, הודיעה ביום ג' לאחר סיום המסחר על רכישת חברת הרובוטיקה מנטי רובוטיקס (Mentee Robotics), ששעשוע הוא אחד ממייסדיה. היקף העסקה: 900 מיליון דולר. נראה כי המשקיעים מרוצים מההודעה, שכן מניית מובילאיי קפצה עם פתיחת המסחר בוול סטריט.

מנטי מפתחת רובוטים הומנואידים (דמויי־אדם) מבוססי AI, והרכישה אמורה להפוך את מובילאיי למובילה בתחום ה־AI הפיזית (Physics AI) הן בשוק הנהיגה האוטונומית והן בשוק הרובוטיקה דמוית האדם. הרובוטים בעלי הגפיים מסוגלים להרים משאות, למיין חפצים ובעתיד מתוכננים גם לשמש כפועלי ייצור במפעלים ובמחסנים לוגיסטיים.

חברה צעירה בלי קבלות

אחד המאפיינים ברכישה, שעשוי להפתיע את המשקיעים הוא שמנטי היא חברה בת שלוש שנים בלבד שטרם רשמה הכנסות. יתרה מכך, החברה חסרת ההכנסות תהיה כזו גם בשנים הקרובות - שכן השבוע הבהיר שעשוע כי לא יושקו רובוטים מתוצרת השת"פ לפני 2028. מה בכל זאת הביא את שעשוע ליזום את העסקה ומדוע המשקיעים בכל זאת שבעי רצון?

נראה כי שווייה הגבוה של מנטי, אף שהרובוטים שלה עדיין בפיתוח, נגזר בין השאר מהשווי הגבוה של חברות דומות. כך למשל, פיגיור (Figure AI) האמריקאית, החברה הפרטית המובילה את התעשייה בארה"ב, הוערכה בחודש מאי האחרון לפי שווי של 39 מיליארד דולר לאחר שגייסה 1.5 מיליארד; Neura האירופאית גייסה רק לפני חודשיים 1.16 מיליארד דולר לפי שווי של מעל ל־10 מיליארד דולר; ואופטימוס, הרובוט האנושי של טסלה, מוצג שוב ושוב כהבטחה.

בשיחה עם גלובס, גילה שעשוע כי מנטי חתמה על הסכם עם חברת הייצור Aumovio (לשעבר חט' הרכב בקונטיננטל הגרמנית) שבמפעליה ישולבו רובוטים החל מ־2028. אפשרות זו, של שילוב בין תחום הרכב לתחום הרובוטיקה, באה לידי ביטוי קודם לכן בהסכמים שאנבידיה סגרה בעבר מול חברות רכב דוגמת מרצדס בנץ או ג'נרל מוטורס.

יותר מכל, הצגת אנבידיה בכנסים הגדולים כחברה שחולשת על תחום השילוב בין רכב אוטונומי לרובוט אנושי - הביטוי הבשל ביותר ל־AI פיזית - גורמת למשקיעים לראות במובילאיי דמיון לאנבידיה או לטסלה. על אף שהחברה לא למכירה, זה הופך אותה לאטרקטיבית לרכישה ומתכתב עם ההימור שהתעשייה לוקחת על הרובוטים ההומנואידים.

מובילאיי נכנסת לתחום ה־Physics AI והרובוטיקה ההומנואידית בעסקת ענק החברה שנרכשה:

מנטי רובוטיקס

עד כה הושקעו בחברה כ־40 מיליון דולר בלבד שווי העסקה:

900 מיליון דולר

מתוכם 612 מיליון דולר במזומן והיתרה במניות מובילאיי 341 מיליון דולר

הסכום שיקבל פרופ' אמנון שעשוע - מנכ"ל ומייסד מובילאיי וממייסדי מנטי 11.2%

שיעור הזינוק במניית מובילאיי במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר ההודעה על הרכישה

המרוויחים הגדולים

התשלום במסגרת העסקה יתבצע כך שמובילאיי (שבסוף הרבעון השלישי היו בקופתה מעל ל־1.7 מיליארד דולר) תשלם 612 מיליון דולר במזומן ועד כ־26.2 מיליון במניות רגילות של החברה. החלוקה בין מזומן למניות תותאם על בסיס הבשלת אופציות במנטי לפני השלמת הרכישה, שצפויה להתקיים במהלך הרבעון הראשון.

לפי הדיווח שהעבירה מובילאיי ל־SEC, רשות ניירות הערך של ארה"ב, 10% מהמניות שיועברו יחויבו בתקופת Up־Lock בת חצי שנה לאחר השלמת העסקה, כלומר, לא ניתן יהיה למכור אותן בתקופה זו. 90% יופקדו אצל נאמן וישוחררו בחלקים שווים - שנתיים וארבע שנים לאחר השלמת העסקה, או בתנאים מסוימים אחרים שנקבעו.

בין המרוויחים הגדולים מהאקזיט של מנטי: מייסדי החברה שעשוע, לצד שותפיו פרופ' שי שלו־שוורץ, מדען מדעי המחשב וחוקר למידת מכונה ופרופ' ליאור וולף, מנכ"ל החברה; וכן קרנות ההון סיכון שהשקיעו בה: 10D הישראלית והקרנות האמריקאיות איירן (Ahren) וסיסקו ונצ'רס.

חלקו של שעשוע הוא 37.87% מסך התמורה, ומוערך ב־341 מיליון דולר שישולמו לו במזומן ובמניות מובילאיי (לפי הדיווח השנתי האחרון, הוא מחזיק בכ־1% ממניות A של מובילאיי). שלו־שוורץ יקבל 13.08% מהתמורה, כ־118 מיליון דולר. מדובר בסכומים שאינם סופיים ועשויים עוד להשתנות.

על רקע מעורבות שעשוע בשתי החברות, הובהר במובילאיי כי "הרכישה אושרה ע"י דירקטוריון מובילאיי בעקבות המלצת ועדת עסקאות אסטרטגיות המורכבת מדירקטורים עצמאיים וחברת אינטל, בעלת המניות הגדולה ביותר במובילאיי. אינטל גם אישרה את הרכישה כבעלת המניות היחידה מסוג B במובילאיי.

"שעשוע, המשמש גם כיו"ר, מייסד־שותף ובעל מניות משמעותי במנטי, נמנע משיקול ואישור העסקה ע"י דירקטוריון מובילאיי. מנטי תפעל כיחידה עצמאית במובילאיי תוך ניצול תשתיות האימון של מובילאיי כדי להאיץ את האינטגרציה של תוכנות ויכולות חומרת AI. העסקה צפויה להגדיל במעט את הוצאות התפעול של מובילאיי בשנת 2026 באחוז חד־ספרתי נמוך".

לאחר ההודעה על העסקה, אמר שעשוע לגלובס כי "זה הדבר הכי טוב שקרה למובילאיי בשנים האחרונות". לדבריו, החברה "מחפשת מנועי צמיחה במשך שנים. בעבר חיפשנו כיוונים אחרים, אבל לא מצאנו משהו מספיק מאתגר. ההתרחבות הזו ל־AI פיזית נראית הדבר הכי טבעי.

"מובילאיי החלה לערוך חיפושים ובדיקות עם חברות בתחום הרובוטים ההומנואידים ומנטי נמצאה כמי שהכי התאימה - חברה בשלה טכנולוגית, שתכננה רובוט ורטיקלי שיש בו הכול: חומרה, מודלי AI ופונקציונליות שמתאימה לחזון של החברה. היא גייסה כמה עשרות מיליוני דולרים (מעל ל־40 מיליון דולר - א"ג) והגיעה להישגים מרשימים, כמו היכולת לצפות באדם ובאמצעות מודל שפה לחקות את תנועותיו, והעיקר: כל זה נמצא בחצר הבית של מובילאיי, בקרבה פיזית ותרבותית".

פרופ' אמנון שעשוע / צילום: Nasdaq, Inc

השקת הרובוטים ב־2028

עוד הוסיף שעשוע, כי התחום התקדם מאוד בשלוש השנים האחרונות, ובנוסף לרכב האוטונומי, הוא נחשב לאחד התחומים הבשלים ביותר של AI בעולם האמיתי כיום. הוא הדגיש שמובילאיי לא עומדת למכירה, ולדבריו "יש כאן פוטנציאל להיכנס לתחום שההכנסות בו יגיעו לעשרות מיליארדי דולרים בשנים הקרובות".

לכאורה, תחומי הרכב האוטונומי והרובוטיקה מתבטאים במוצרים נפרדים, אבל בעצם יש חפיפה ביניהם - בשניהם יש ראייה מחשובית, מודלי שפה עוצמתיים שצריכים להבין הוראה מילולית, לנתח תמונה ולהשתמש באימון ממוחשב לביצוע משימות".

שעשוע ציין כי הרובוטים של מנטי יושקו בשנת 2028. הרובוטים "יארזו חבילות, יזיזו אותן ויניחו במקומות שונים תוך ניווט ישיר - הם יבצעו משימות אנושיות שבני אדם משתעממים מהן. רובוט של מנטי יכול לעבוד 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, עם סוללות שנטענות ומתחלפות", אמר.

מובילאיי נסחרת בנאסד"ק בשווי של כ־11.5 מיליארד דולר, שלוש שנים לאחר שהונפקה מחדש בשווי של כ־17 מיליארד דולר - המניה איבדה מאז ההנפקה 37%. כעת לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל אין אף אנליסט שממליץ למכור את המניה, כש־18 בתי השקעות מחזיקים בעמדות חיוביות ו־12 ניטרליים. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 41% על מחיר המניה בנאסד"ק.

לפי תחזית החברה, היא צפויה לדווח בדוחות 2025 על הכנסות בהיקף 1.885-1.845 מיליארד דולר, צמיחה של 14%-11.5% לעומת 2024; וכן על רווח תפעולי מתואם בהיקף 286-263 מיליון דולר, צמיחה של 48.2%-36.3%.