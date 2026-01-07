היוניקורן הישראלי פיירבלוקס מודיע היום (ד') על רכישת הסטארט־אפ הישראלי TRES Finance, המפתח פלטפורמה לניהול, בקרה ודיווח פיננסי של נכסים דיגיטליים. היקף העסקה מוערך בכ־130 מיליון דולר. זוהי הרכישה השנייה של פיירבלוקס בתוך פחות משלושה חודשים, לאחר שרכשה באוקטובר האחרון את הסטארט־אפ Dynamic ב90 מיליון דולר.

לפי החברה, הרכישה נועדה להרחיב את יכולות הניהול הפיננסי של פיירבלוקס, ולהוסיף לשכבת התשתית שהיא מספקת יכולות של רישום חשבונאי, התאמות, דיווח מסים ועמידה בדרישות רגולציה גלובליות. עוד לפי החברה, עם השלמת המהלך, יוכלו ארגונים הפועלים בתחום הבלוקצ'יין לנהל את מחזור חיי הנכסים הדיגיטליים - מהביצוע התפעולי של העסקאות ועד הדיווח הפיננסי המלא והמבוקר.

טרס (TRES) גייסה עד היום כ-18.6 מיליון דולר: סבב סיד בגובה 7.6 מיליון דולר בשנת 2022, וסבב A בגובה 11 מיליון דולר בספטמבר 2023.

"ההצטרפות לפיירבלוקס תאפשר ל-TRES להרחיב את היכולות"

פיירבלוקס, שהוקמה בשנת 2018 על ידי מיכאל שאולוב, פבל ברנגולץ ועידן עפרת, מספקת תשתית מאובטחת לניהול נכסים דיגיטליים ולביצוע טרנזקציות על גבי רשתות בלוקצ'יין, ומאבטחת עסקאות בהיקף של טריליוני דולרים בשנה עבור גופים פיננסיים, חברות קריפטו ופלטפורמות תשלומים. TRES Finance פיתחה מערכת שמתרגמת פעילות מורכבת על גבי הבלוקצ'יין לנתונים פיננסיים מובנים, מדויקים ומוכנים לביקורת, זאת בהתאם לסטנדרטים של מוסדות פיננסיים ורשויות מס. החברה משרתת כיום יותר מ־200 ארגונים, בהם גופים גלובליים כמו אנדריסן הורוביץ, PwC ו־Galaxy, ומנהלת ניטור לנכסים דיגיטליים בהיקף של מאות מיליארדי דולרים.

צוות TRES / צילום: תמי מונטג

TRES Finance נוסדה על ידי טל זקון, מנכ״ל ומייסד-שותף (רקע בקרנות F2), ואילון לוטם, מייסד-שותף ו-CTO, יוצא יחידה מיוחדת עם שירות מילואים ממושך מאז 7 באוקטובר. לחברה 58 עובדים, מתוכם 35 בישראל והיתר באירופה ובארה״ב. כל צוות החברה מצטרף לפיירבלוקס.

מנכ"ל ומייסד־שותף של פיירבלוקס, מיכאל שאולוב, מסר כי השילוב בין החברות יאפשר ללקוחות לנהל הן את הפעילות התפעולית והן את המערך הפיננסי על גבי תשתית אחת, מאובטחת ותואמת רגולציה. לדבריו, גם חברות קריפטו וגם מוסדות פיננסיים מסורתיים נדרשים כיום לרמות גבוהות בהרבה של תיעוד, בקרה ודיווח.

טל זקון, מנכ"ל ומייסד־שותף של TRES Finance, מסר כי ההצטרפות לפיירבלוקס תאפשר להרחיב את היכולות שפיתחה החברה, ולבנות תשתית פיננסית שתשמש מוסדות פיננסיים וארגונים גדולים ככל שהפעילות הכלכלית עוברת יותר ויותר לעולמות מבוססי בלוקצ'יין.