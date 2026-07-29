חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד עקפה ברבעון השני את תחזית ההכנסות של האנליסטים ואת התחזית של עצמה, כשהציגה הכנסות של 294 מיליון דולר. לפי כללי החשבונאות המקובלים, ההפסד הנקי נותר כמעט ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם ב-43.4 מיליון דולר, וההפסד הנקי למניה היה בהתאם לתחזיות האנליסטים, 56 סנט. מניית למונייד נופלת כעת במעל 10% במסחר המוקדם בוול סטריט.

ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) המשיך במגמת שיפור, אך עדיין היה שלילי בגובה 19 מיליון דולר, לעומת שלילי בגובה 43 מיליון דולר ברבעון המקביל. במבט קדימה, למונייד מעדכנת מעט כלפי מעלה את תחזית ההכנסות: אמצע טווח התחזית משקף כעת הכנסות שנתיות של 1.217 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר קודם לכן. אין שינוי בתחזית ה-EBITDA המתואם השנתי, שיהיה שלילי בסך 47-51 מיליון דולר. למונייד ממשיכה לצפות לכך שהיא תעבור ל-EBITDA חיובי במהלך הרבעון הרביעי של השנה הנוכחית, והוא יגיע לכ-8 מיליון דולר. ברבעון השלישי, ה-EBITDA עדיין צפוי להיות שלילי, בסך 20-23 מיליון דולר, ולמונייד צופה ברבעון השלישי הכנסות של 323-326 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים.

במהלך הרבעון השני, התזרים החופשי של למונייד היה חיובי בסך 18.8 מיליון דולר, והתזרים מפעילות שוטפת היה שלילי בסך 4 מיליון דולר.

במכתב למשקיעים, נכתב כי "תוצאות הרבעון השני היו מצוינות, ואופיינו שוב בצמיחה גבוהה בשורה העליונה", וכן כי "אנחנו מתקדמים בעקביות לקראת הרבעון הראשון החיובי שלנו ב-EBITDA". במקביל, החברה הודיעה על החלפת סמנכ"ל כספים: טים ביקסבי שכיהן בתפקיד מ-2017 יעזוב וימונה לדירקטור, ובמקומו יקודם לתפקיד ניק סטד.

למונייד, שהוקמה על-ידי דניאל שרייבר (מנכ"ל) ושי וינינגר (נשיא), נסחרת בבורסת ניו יורק בשווי של 4.8 מיליארד דולר. בשנה האחרונה, המניה עלתה בכ-70%, כאשר במהלך השנה הזו המניה נסחרה בטווח רחב יחסית של מחירים, 36-97 דולר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 12 אנליסטים שמסקרים את מניית למונייד, מתוכם שלושה חיוביים, שישה נייטרליים ושלושה שליליים, ומחיר היעד הממוצע משקף פרמיה צנועה של 3.4% על מחיר המניה לפני פרסום הדוחות.