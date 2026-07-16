גם שמואל טופז הרים ידיים: ביטול שלישי בגל ההנפקות בת"א

ההרעה בתנאי שוק המניות התל-אביבי בשבועות האחרונים, הובילה לביטול שלישי בגל ההנפקות הנוכחי. יצרנית המכלולים מטליקון, שבשליטת שמואל טופז, הקפיאה לפי שעה את תוכנית ההנפקה בת"א שהחלה לקדם לפני מספר שבועות, כך נודע לגלובס. מטליקון, המייצרת מכלולים מורכבים לתעשיות הביטחוניות והאזרחיות, תכננה לגייס 150 מיליון שקל לפי שווי של 550 מיליון שקל (לפני הכסף), אבל המוסדיים היו מוכנים לשווי של כ-350 מיליון שקל בלבד; הללו, בשיחות הראשוניות,ביקשו לראות שההשבחה שביצעה מטליקון אחרי שרכשה את כור תעשיות בנובמבר האחרון מוכיחה את עצמה על פני תקופה.

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בכך מצטרפת מטליקון לביטולי ההנפקות של חברת ההדפסות אורדע פרינט (שבשליטת משפחת ונגרובסקי והפניקס), שהודיעה על נסיגה מהנפקה ראשונית שביקשה לבצע לפי שווי מבוקש של כ-880 מיליון שקל, וקבוצת אביב נדל"ן, שגם היא לא קיבלה מהמוסדיים את השווי שאליו כיוונה (1.5 מיליארד שקל לפני הכסף), והסתפקה בגיוס חוב.

על הפרק נותרו שתי חברות שהגישו תשקיף בחודש מאי האחרון אך טרם השלימו את המהלך. הראשונה היא חברת הנדל"ן היזמי אביסרור, שצפויה להשלים את המהלך בזמן הקרוב, אם כי בשווי נמוך מזה שלפיו היא ביקשה לגייס בתחילה - 2.6 מיליארד שקל. מי שיושבת על הגדר היא רשת המסעדות קיסו, שהגישה גם היא תשקיף לפני כחודש וחצי, וכיוונה להנפקה בשווי של כ-400 מיליון שקל. ככל הידוע, גם במקרה של קיסו הגופים המוסדיים הסכימו להשקיע בהנפקה בשווי נמוך מזה שלו כיוונו הבעלים, שבוחנים בימים אלו את צעדיהם.

הרקע להתקררות בשוק ההנפקות הוא ירידות השערים בבורסת ת"א, לאחר חודש מאי שבו הוגשו 14 תשקיפי הנפקה של חברות חדשות. גורם בשוק הסביר לאחרונה כי: "הגופים המוסדיים מסתכלים על מה שקורה בשוק, ואם היו ירידות של 10% הם רוצים הנחה בהתאם. כל חברה צריכה לעשות שיעורי בית ולראות האם זה מתאים לה".

הצפת ערך משמעותית

הנפקת מטליקון שהוקפאה הייתה אמורה להניב הצפת ערך משמעותית של פי 8 על השקעתה המקורית של בעלת החברה, קרן ההשקעות מאונטן ליון (MLH) הנמצאת בבעלות משותפת של שמואל טופז (המשמש כיו"ר) וליאור חמי (סגן יו"ר).

בתחילת 2023, רכשה הקרן את פעילות מטליקון מידי פלסאל של משפחת ורטהיימר, תמורת 65 מיליון שקל. תחת ניהולה של הקרן, עברה מטליקון מהלך למיקוד פעילותה בתחום הביטחוני (בדגש על ענף הטילאות), המהווה כיום כ־78% מהכנסותיה. בנוסף, לקראת סוף 2025 היא השלימה את רכישת השליטה בכור מתכת (91%), המספקת פתרונות ייצור והנדסה לתעשיות הביטחוניות, לפי שווי של 185 מיליון שקל.

עבור טופז, המשמש כיו"ר מטליקון, מדובר בסיבוב שני בבורסה בת"א, לאחר שהוביל בעבר כמנכ"ל את יצרנית המחברים והברזים הוותיקה המ-לט, שאת השליטה בה מכרה משפחת טופז לידי דסק"ש של נוחי דנקנר.

פימי גילתה נחישות

מי שהתפשרה על המחיר והשלימה הנפקה ראשונית בת"א היא חברת מעבדות רפא, שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי. בתחילת השבוע הפכה חברת התרופות הירושלמית לציבורית, בדרך של הצעת מכר ע"י בעלי המניות בראשות פימי, בהיקף של 600 מיליון שקל לפי שווי של 1.65 מיליארד שקל לרפא - לאחר הפחתה של כ־30% בשווי המבוקש.

פימי, שמורווחת כמיליארד שקל על השקעתה ברפא, שאת השליטה בה רכשה הקרן בתחילת העשור מידי משפחת סאקלר, השלימה בתחילת החודש הנוכחי מהלך דומה בחברת תוספי המזון גלעם שבשליטתה. בגלעם נמכרו לציבור מניות תמורת כ־300 מיליון שקל (לפי שווי חברה של כ־1 מיליארד שקל לגלעם).

מי שעוד מכרו מהחזקותיהם ברפא היו בני משפחת לוין, יורשי המייסד ד"ר ברוך (בוריס) לוין, שמכרו מניות ב־68.3 מיליון שקל; יו"ר רפא וגלעם, אורי יהודאי (בן דודו של ישי דוידי) מכר מניות ב־22.7 מיליון שקל; ומנכ"ל החברה, עידו לשם, מכר מניות ב־7.8 מיליון שקל.

רפא, שנוסדה ב־1937, מפתחת, מייצרת ומשווקת מעל 100 תרופות מקור וגנריות, ובהן הדרין, ואבן ובונדורמין, לצד פעילות ביו־דפנס הכוללת מזרקים אוטומטיים להתגוננות מחומרי לחימה כימיים. את 2025 סיימה החברה עם הכנסות של 418 מיליון שקל ורווח נקי של כ־100 מיליון שקל.