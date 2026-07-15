חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

שני נתוני מאקרו עשויים לתת רוח גבית לבורסת ת"א הבוקר - זה שכבר פורסם הצביע על ירידה באינפלציה בארה"ב והצית גל של עליות בעולם. זה שיפורסם הערב: ככל הנראה ירידה נוספת במדד המחירים לצרכן בישראל ישפר את הסיכויים שבנק ישראל ימשיך להוריד את הריבית, בשורה למשקיעים המקומיים.

הבוקר עליות בבורסות אסיה ובחוזים בניו יורק, אלה עוקבות את העליות אתמול בוול סטריט בהובלת מניות הטכנולוגיה והפיננסים - בעקבות אלה, השקל מתחזק הבוקר ויורד מתחת לרף ה-3 שקלים.

כנראה שהשוק יכיל הבוקר את המתיחות הגיאו פוליטית, למרות גל התקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן והעליות בעקבות זאת של מחירי הנפט.

המניות הדואליות חוזרות לת"א עם פערי ארביטרז' חיוביים בד"כ - טאואר וקמטק יעלו ב-1.5%, טבע ב-0.7% ואלביט תרד ב-0.7%.

אפשר גם שלנפילה אתמול של מניית IBM תהיה השפעה מקומית - מניית החברה צנחה אמש בכ-25%, לאחר שספקית החומרה, התוכנה והייעוץ פרסמה אזהרת רווח לרבעון השני. היתה זו הירידה היומית החדה ביותר שנרשמה אי פעם במניית החברה. טענת החברה כי הלקוחות מנתבים מחדש את תקציבי הטכנולוגיה שלהם לשבבי זיכרון, שרתים ואחסון ולאבטחת סייבר עשוייה להשפיע על מניות הטכנולוגיה המקומיות, התוכנה והחומרה - "אם עד כה השוק חשש שה־AI יהפוך את חברות התוכנה למיותרות, כעת הוא חושש שההשקעות האדירות בתשתיות AI יבואו על חשבון תקציבי התוכנה", אומרים בהראל.

● המהלך הפיננסי שהציף ליצחק תשובה ערך של חצי מיליארד שקל ביום

אתמול ננעל המסחר במגמה מעורבת. בסיומו של יום תנודתי, מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.7%, בעוד שמדד ת"א 90 נסוג בכ-0.3%.לט מדד ת"א טכנולוגיה שעלה בכ-2.4%. מדדי תשתיות האנרגיה ות"א קלינטק, טיפסו בכ-2.3% וב-2.2% בהתאמה. מנגד, מדד ת"א ביומד ירד ב-2.5%, מדד ת"א בנקים איבד כ-1%.

מניית טאואר , זינקה בחדות לאחר שעדכנה כלפי מעלה את יעד ההכנסות ל-3.6 מיליארד דולר והרווח הנקי ל-1.2 מיליארד דולר וכמו כן הודיעה על הרחבת כושר הייצור ביפן.

מניות נוספות שריכזו אתמול עניין -

ארי נדלן זינקה לאחר שדיווחה על הסכמים להקצאה פרטית של מניות ואופציות לגופים מוסדיים מובילים (מנורה, מגדל ומיטב) בהיקף של כ-245 מיליון שקל ובדיסקאונט.

ורידיס טיפסה לאחר שהכחישה רשמית פרסומים בתקשורת בנוגע למגעים למכירת החזקותיה באו.פי.סי אנרגיה.

אייראנג'י טק דיווחה על חתימת הסכם נוסף להקמת פרויקט אגירת אנרגיה באוויר דחוס בדנמרק, המבוסס על טכנולוגיית הליבה שלה. מניית סטארק פאוור השלימה גיוס של 145 מיליון שקל.

● האם עלייתן של המניות הקטנות בוול סטריט היא טרנד או עתיד הכלכלה?

באסיה הבוקר כאמור עליות בעיקר אצל בורסת דרום קוריאה שמזנקת בכ-5% בהובלת שתי מניות השבבים SK Hynix וסמסונג, טוקיו והונג קונג עולות בכ-1%, שנגחאי יציבה.

החוזים בוול סטריט גם הם ירוקים הבוקר, נאסד"ק מאותת על עלייה שנייה רצופה הבוקר, 0.7% כעת.

אתמול הפתעה חיובית במדד המחירים לצרכן בארה"ב העניקה רוח גבית לשווקים, כשגם המניות וגם האג"ח רשמו עליות על רקע היחלשות החששות מהעלאת ריבית קרובה מצד הפדרל ריזרב - למרות העלייה במחירי הנפט בעקבות המתיחות במזרח התיכון.

מדד S&P 500 המשיך את העליות של החודש, בעוד נאסד"ק התחזק ב-1%, בין היתר הודות לראלי במניות השבבים . בולטות במיוחד שתי מניות "זרות": אס.קיי. הייניקס הדרום קוריאנית שהונפקה בשבוע שעבר והישראלית טאואר סמיקונדקטור .

את האווירה החיובית תמכו גם הדוחות החזקים של הבנקים הגדולים, שפתחו את עונת הדוחות עם תוצאות טובות מהצפוי. הם נהנו מרבעון חזק במיוחד, כאשר הרווח המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים - ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ ווולס פארגו - זינק ב- 39% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם ביותר מ- 49 מיליארד דולר.

מאחורי הזינוק עמד בעיקר גידול חד בהכנסות מפעילות המסחר. הכנסות ממסחר במניות זינקו בכל הבנקים, לצד עלייה גם בעמלות ממסחר באג"ח, סחורות ומכשירים פיננסיים נוספים. בנוסף, הבנקים נהנו מגידול בהכנסות מפעילות מימון עסקאות, שבמסגרתה הם מעניקים אשראי ללקוחות כדי להגדיל את היקף ההשקעות והמסחר שלהם בשווקים.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח האמריקני, נמשכה מגמת עליית התשואות. היא נובעת מחשש ללחצים אינפלציוניים על רקע המצב הגיאו־פוליטי וכן מתרחיש של זינוק במחיר הנפט.

מגמה מעורבת נרשמה בשוק החוב המקומי: חלק מהמדדים דוגמת תל־גוב־כללי נסחרו בירידות קלות; ואחרים למשל, תל־גוב צמודות, עלו בשיעור מתון. בשבוע החולף שני מדדי האג"ח שהוזכרו ירדו ב־0.5% ו־0.8% בהתאמה. נראה כי בשוק החוב עדיין מנסים להעריך האם ישראל תיקלע לסבב לחימה מחודש מול איראן, שמשמעותו דרישות תקציביות עתידיות נוספות של מערכת הביטחון.

לפי מיטב, מרווחי האג"ח הקונצרניות בישראל ירדו לרמת שפל היסטורית. להערכתנו, הם אינם משקפים את הסיכונים הכלכליים והפיננסיים, על רקע הצמיחה הנמוכה והסיכונים הביטחוניים והגיאופוליטיים.

הסיכון בולט במיוחד בענף הנדל"ן והבנייה, שבו מרווחי האג"ח הגיעו לרמות שפל גם, למרות שהסיכון בענף ממשיך לעלות. כך, הסקר הרבעוני של קציני האשראי בבנקים שפרסם בנק ישראל מצביע על הקשחת תנאי האשראי לחברות נדל"ן ולעסקים קטנים ברמות סיכון גבוהות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט שוב עולים הבוקר לאחר התקיפות הלילה של ארה"ב במצר הורמוז - נפט מסוג ברנט נסחר בכ-86 דולר לחבית, נפט WTI מתקרב ל-80 דולר.

אתמול נרשמה תנודתיות במחירים לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב תחזיר את המצור על הורמוז ותגבה תשלום של 20% על כל מעבר, מחיר הנפט קפץ ורשם את העלייה היומית הגדולה ביותר מ־2020.

אך לא חלפו שעות רבות וטראמפ חזר בו מדרישתו להטיל אגרת הגנה והמחירים נרגעו.

טראמפ הודיע כי לאחר שיחות עם מנהיגי מדינות המפרץ, החליט לוותר על האגרה ולהחליפה ב"הסכמי סחר והשקעות" מצד מדינות האזור בארה"ב.

השקל ממשיך להתחזק הבוקר בעיקר בזכות העליות בוול סטריט אתמול והבוקר, 2.99 שקלים.

ההתחזקות של השקל החלה אתמול בעקבות נתוני האינפלציה המפתיעים בארה"ב, השקל רשם התחזקות חדה ושלח את הדולר אל מתחת לרף הפסיכולוגי של ה-3 שקלים.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן ליוני צפוי להתפרסם אחר הצהריים. קונצנזוס החזאים הוא לירידה קלה של 0.1%, או שיוותר ללא שינוי.

המשמעות של מדד שלילי זה, בשילוב "אפקט הבסיס" (כאשר מדד יוני אשתקד שעמד על 0.3% יוצא מהחישוב השנתי), היא צניחה של קצב האינפלציה השנתי מרמה של 1.9% אל סביבת ה-1.5%, הרמה הנמוכה ביותר מזה כחמש שנים, מאז מחצית 2021, רגע לפני שגל האינפלציה העולמי של תקופת הקורונה וצווארי הבקבוק בשרשראות האספקה החל להכות בשווקים.

נתון זה מציב את ישראל עמוק באמצע יעד יציבות המחירים (1.0%-2.0%), "הישג יוצא דופן בהשוואה בינלאומית, במיוחד בתקופה שבה מדינות רבות בעולם נאבקות באינפלציה דביקה ומתחדשת", אמר עופר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים.

יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר מציין כי מדד חודש יוני צפוי להיות מושפע "מירידות עונתיות בסעיפי הפירות והירקות, הלבשה והנעלה, ירידה במחירי הדלקים, ועלייה מתונה במחירי הדיור". מנגד, "צפויה עלייה מתונה במחירי הטיסות במונחי דולר, סעיף שעשוי להפתיע כלפי מעלה בשל עודף הביקוש לטיסות".

● מודי'ס: נתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית חזקים

מדד המחירים לצרכן בארה"ב ליוני הפתיע את השווקים עם ירידה חודשית של 0.4% - גבוהה מתחזיות האנליסטים (0.2%). במונחים שנתיים, קצב האינפלציה התקרר לרמה של 3.5% לעומת צפי של 3.8%.

נתוני האינפלציה בארה"ב סיפקו למשקיעים סיבה לאופטימיות, לאחר שמדד המחירים לצרכן ירד ביוני לראשונה זה שש שנים, בעוד שמדד הליבה - המנטרל את מחירי המזון והאנרגיה - נותר כמעט ללא שינוי. הנתונים צפויים להתקבל בברכה בקרב בכירי הפדרל ריזרב לקראת החלטת הריבית הקרובה, אף שההסלמה במפרץ הפרסי עלולה להאריך את הלחצים האינפלציוניים.

בעדותו בפני חברי הקונגרס חזר יו"ר הפד, קווין וורש, על מחויבות הבנק המרכזי להורדת האינפלציה, והדגיש כי לפד "אין כל סובלנות לאינפלציה גבוהה" .

לדברי קיי הייג, מנהל השקעות בגולדמן סאקס, נתוני האינפלציה המתונים מפחיתים את הלחץ על הפד להעלות ריבית כבר בטווח הקרוב. עם זאת, הוא הזהיר כי ההסלמה מול איראן והשלכותיה על מחירי האנרגיה מותירות את האפשרות להעלאות ריבית נוספות על השולחן. לדבריו, עדיין קיים תרחיש שבו הריבית לא תשתנה עד סוף השנה, אך חידוש המתיחות הגיאופוליטית הפך את התרחיש הזה לפחות סביר.

5. תחזית

בבנק ההשקעות ג'פריס ממשיכים להמליץ על המניה הביטחונית הישראלית נקסט ויז'ן בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 380 שקל - פרמיה של כ־68% על המחיר הנוכחי בת"א.

האנליסטית שיילה קהיגלו נפגשה עם יו"ר החברה ואחד ממייסדיה, חן גולן. לדבריה, בחברה מאמינים שיעמדו ביעד ההכנסות של 315 מיליון דולר השנה, צמיחה של 86% משנה שעברה. זאת על רקע צבר ההזמנות והגידול בהיקף היצור.

בנוסף, בג'פריס מזכירים גם את מומנטום הצמיחה ב־2027־2028. עוד מציינת האנליסטית שיש לנקסט ויז'ן מספיק "תחמושת" למיזוגים ורכישות - 524 מיליון דולר בקופה.

מחיר היעד למניה נקבע על בסיס מכפיל 47 ל־EBITDA (רווח לפני ריבית, פחת, מסים והפחתות) הצפוי ב־2027.