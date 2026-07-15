היום הגרוע בתולדות IBM: ממה השוק חושש ואלו מניות דווקא הרוויחו?

מניית IBM צנחה אמש בכ-25%, לאחר שספקית החומרה, התוכנה והייעוץ פרסמה אזהרת רווח לרבעון השני. היתה זו הירידה היומית החדה ביותר שנרשמה אי פעם במניית החברה, עמוקה אף יותר מהיום הגרוע ביותר שלה עד כה - ה-19 באוקטובר 1987 ("יום שני השחור"), אז צנחה המנייה ב-23.7%. הנתונים ההיסטוריים מתועדים החל משנת 1968, אם כי IBM נסחרת בבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE) עוד משנת 1916.

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ענקית הטכנולוגיה דיווחה על רווח מתואם של 2.93 דולרים למנייה על הכנסות של 17.2 מיליארד דולר, מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על רווח של 3.01 דולרים למנייה והכנסות של 17.86 מיליארד דולר, לפי נתוני FactSet.

המנכ"ל, ארווינד קרישנה, תלה את האשם בפספוס בחולשה שנרשמה במגזרי התוכנה והתשתיות, בשל הסטת תקציבי הלקוחות לרכישות חומרה כגון שבבי זיכרון.

"לא פעלנו מהר מספיק, ומספר רב של עסקאות ענק לא נסגרו"

"בשבועות האחרונים של יוני ראינו לקוחות מסיטים את הוצאות ההון הרבעוניות שלהם לכיוון שרתים, אחסון ורכישת זיכרונות, במטרה להבטיח לעצמם תשתית שנמצאת במחסור עוד לפני עליות המחירים הצפויות", כתב קרישנה במכתב למשקיעי IBM. "אמנם לקחנו בחשבון השפעה מסוימת הקשורה לשרשרת האספקה בתחזיות שלנו, אך לא צפינו את עוצמת התיעדוף מחדש של תקציבי ההון".

"התנאים האלה דורשים מהצוותים שלנו ביצוע מושלם, וברבעון הזה כשלו. לא הסתגלנו ולא פעלנו מהר מספיק, ומספר רב של עסקאות ענק לא נסגרו בלוחות הזמנים שציפינו להם, מה שהיווה את עיקר הפספוס שלנו", הוסיף קרישנה.

במובנים רבים אזהרת הרווח של IBM משקפת מציאות חדשה בבום ההשקעות של הבינה המלאכותית: יש רק כמות מוגבלת של כסף, ולכן חלק מחברות הטכנולוגיה מנצחות על חשבון אחרות.

השוק היכה חזק בחברה על רק החשש כי הצמיחה של כלי הבינה המלאכותית תשבש את עסקיהן של חברות התוכנה והחומרה הגדולות ביותר.

החברה למעשה טענה כי הלקוחות מנתבים מחדש את תקציבי הטכנולוגיה שלהם בשתי דרכים משמעותיות - הם משקיעים כספים רבים יותר בשבבי זיכרון, שרתים ואחסון כדי לבנות תשתית AI לפני עליות המחירים הצפויות. וגם - מפנים יותר תקציבים לאבטחת סייבר. IBM אמנם לא נקבה בסיבה המדויקת, אך אנליסטים העריכו כי הדברים מתייחסים ככל הנראה למודל ה-AI החדש Mythos של חברת Anthropic שהושק לאחרונה, אשר הגביר את החששות מכך שבינה מלאכותית מסוגלת לחשוף במהירות פרצות אבטחה בתוכנות. בשוק ציינו כי נראה שחברות מאיצות את ההוצאות על אבטחה, על חשבון פרויקטים טכנולוגיים אחרים.

היום הגרוע בתולדות IBM דווקא נתן רוח גבית למניות אחרות. בתגובה לדברים מניות של חברות זיכרונות שבבים זינקו, כאשר SK Hynix זינקה ביותר מ-20%. מניות של ספקיות אבטחת סייבר, כולל קראודסטרייק ופאלו אלטו זינקו גם כן.

השוק כולו ניסה להבין האם ועד כמה המגמות שעליהן דיווחה החברה רוחביות וישליכו על חברות תוכנה נוספות והיו גם אנליסטים שקראו לקחת את דברי IBM בפרופורציות.

לדבריהם, החולשה בתוצאות החברה נבעה בעיקר מבעיות ביצוע פנימיות, ולא בהכרח מכך מתופעה רוחבית של הסטת משאבים מפרויקטים בתחום התוכנה לטובת חברות סייבר.