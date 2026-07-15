חברת הסייבר שכמעט נמכרה ב־300 מיליון דולר מגיעה לת"א

אם התוכנית המקורית הייתה מתנהלת כמתוכנן, חברת אבטחת הסייבר הישראלית Findings הייתה היום חלק מ־Diginex הבריטית, אחרי השלמת רכישה ב־305 מיליון דולר. אלא שהרכישה שעליה דווח באוגוסט שעבר בוטלה לבסוף, ופיינדינגס מקדמת כעת מיזוג לשלד בורסאי בת"א, לפי שווי נמוך משמעותית משווי הרכישה שבוטלה.

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פיינדינגס מגדירה את עצמה כפלטפורמת Agentic AI לניהול סיכוני סייבר, בינה מלאכותית ורגולציה בשרשראות אספקה של ארגונים. החברה הוקמה על ידי המנכ"ל קובי פרידמן ומנהל הטכנולוגיה (CTO) יונתן פרי, ובין לקוחותיה ניתן למצוא משרדי ממשלה, בנקים מישראל וחברות גדולות.

החברה מבקשת להתמזג כעת לשלד הבורסאי וילק, חברה שבעבר עסקה בייצור חלב מתורבת. לפי ההסכם ביניהם, יוקצו לבעלי מניות פיינדינגס מניות וילק באופן שלאחר השלמת המיזוג יחזיקו בעלי המניות של פיינדינגס עד 85% מהחברה. שווי השוק הנוכחי של וילק הוא כ־40 מיליון שקל, כך שלאחר הקצאת מניות לפיינדינגס מדובר על שווי של כ־261 מיליון שקל לחברה הממוזגת (כ־87 מיליון דולר). יחד עם רכיב של אופציות שאמורות להיות ממומשות עד המיזוג מדובר על שווי שמתקרב ל-300 מיליון שקל.

מדובר בפחות משליש מהשווי אליו שאפה פיינדינגס אשתקד. מאידך, התמורה בעסקה שבוטלה הייתה ברובה (88%) מנייתית, ומאז צנחה מניית Diginex הבריטית ביותר מ־95%.

לפי מצגת שפרסמה פיינדינגס השבוע, קצב ההכנסות השנתי (ARR) של החברה עומד על 9 מיליון דולר, לאחר שבשנת 2025 הן עמדו על 5 מיליון דולר, והיא צופה מעבר לרווחיות עד סוף 2026.

שוק של כ־40 מיליארד דולר

מדובר בחברה קטנה יחסית, 26 עובדים, שפרוסה בשלוש מדינות: המטה בארה"ב, המו"פ בישראל ובפולין. בראיון לגלובס אשתקד, לאחר ההודעה על מכירת החברה ל־Diginex שכאמור בוטלה לבסוף, סיפר המנכ"ל פרידמן: "פיצחנו את הוויראליות של שרשראות האספקה - לקוח אחד יכול להביא הרבה מהספקים כלקוחות, וכך הצלחנו לצבור מאות אלפי ארגונים וספקים כמעט מתחת לרדאר".

פיינדינגס פונה כיום לשוק שהיקפו לטענתה כ־38.9 מיליארד דולר ושצומח בכ־35% בשנה. תחזיותיה לעתיד ורודות מאוד: מצפה לצמוח השנה ל־12.3 מיליון דולר הכנסות וב־2027 ל-57.5 מיליון דולר.

במקביל, ה־EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) שהיה שלילי בגובה 1.1 מיליון דולר ב־2025 - יהיה על פי התחזית חיובי בסך כ־200 אלף דולר השנה.