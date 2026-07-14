המנכ"ל הודה: "כשלנו" - ומניית IBM צוללת במעל 20%

עונת הדוחות לרבעון השני נפתחה היום באופן רשמי, וכבר קיבלנו מעידה גדולה ראשונה של שחקנית מרכזית במגזר הטכנולוגיה.

מניית IBM צונחת במעל 20% במסחר המוקדם, לאחר שהחברה הזהירה מראש כי דוחות הרבעון השני פספסו את תחזיות האנליסטים. במרקטוואץ' מציינים כי אם התנועה תחזיק מעמד עד סופו של יום המסחר, המניה תרשום את היום החלש ביותר שלה מזה קרוב ל-40 שנה.

בתוצאות המקדמיות שפרסמה החברה, היא צופה רווח מתואם של 2.93 דולר למניה והכנסות של 17.2 מיליארד דולר - מתחת לצפי האנליסטים, שעמד על רווח של 3.01 דולר למניה והכנסות של 17.86 מיליארד דולר. תוצאותיה הכספיות הרשמיות של החברה צפויות להתפרסם ב-22 ביולי.

ב-CNBC דווח כי המנכ"ל ארווינד קרישנה ייחס את התוצאות המאכזבות לחולשה במגזרי התוכנה והתשתיות, מכיוון שלקוחות העבירו את כספם לעבר רכישת מוצרי חומרה כמו שבבי זיכרון.

"בשבועות האחרונים של יוני, ראינו לקוחות מסיטים את תקציב ההשקעות ההוניות הרבעוני שלהם לרכישת שרתים, אחסון ורכיבי זיכרון, כדי להבטיח לעצמם תשתיות מוגבלות בהיצע לקראת עליות מחירים צפויות", כתב קרישנה במכתב למשקיעי IBM. "בעוד שחזינו השפעה מסוימת הקשורה לשרשרת האספקה בתחזיות שלנו, לא צפינו את עוצמת התיעדוף מחדש של ההוצאות ההוניות".

"התנאים הללו דורשים מהצוותים שלנו ביצוע מושלם, וברבעון הזה מעדנו. לא הסתגלנו ולא פעלנו מהר מספיק, ומספר עסקאות גדולות לא נסגרו בלוחות הזמנים שציפינו להם, מה שהוביל לרוב החוסר בתוצאות שלנו", הוסיף קרישנה.