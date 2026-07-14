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שוק ההון והשקעות סטארק פאוור של יוצאי נופר השלימה גיוס של 145 מיליון שקל
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סטארק פאוור

סטארק פאוור של יוצאי נופר השלימה גיוס של 145 מיליון שקל: מי חברת הביטוח שרכשה את רובו?

מגדל רכשה סך של 90 מיליון שקל מהגיוס שביצעה חברת האנרגיה הירוקה סטארק פאוור, שהוקמה ע"י נדב טנא ושחר גרשון (יוצאי נופר) וצפריר יואלי (יוצא אנלייט) • בתוך פחות מארבעה חודשים השלימה החברה גיוסי הון של 665 מיליון שקל, ומוסדיים נוספים - בהם הפניקס, מור וקרן הגידור נוקד - הפכו לבעלי עניין בה

חזי שטרנליכט 09:38
מייסדי סטארק פאוור. מימין לשמאל: צפריר יואלי, שחר גרשון ונדב טנא / צילום: תמונה פרטית
מייסדי סטארק פאוור. מימין לשמאל: צפריר יואלי, שחר גרשון ונדב טנא / צילום: תמונה פרטית

שני בכירי חברת נופר אנרג'י לשעבר ויוצא חברת אנלייט, שהקימו יחד את חברת האנרגיה הירוקה סטארק פאוור , השלימו בהצלחה גיוס בדרך של הנפקת מניות ואופציות. הבוקר (ג') דיווחה סטארק פאוור על השלמת גיוס של 145 מיליון שקל, כאשר חברת מגדל היא הגורם הדומיננטי בגיוס, לאחר שרכשה 90 מיליון שקל במניות ובאופציות.

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סטארק פאוור הוקמה על-ידי נדב טנא ושחר גרשון, ששימשו כמנהלי נופר אנרג'י במשך שנים ארוכות והצטרפו אליה בשלהי העשור הקודם לאחר שהוקמה על-ידי עופר ינאי. צפריר יואלי, שייסד את סטארק פאוור יחד איתם, הוא יוצא אנלייט, מחברות האנרגיה הירוקה הבולטות בבורסה. אליהם חברו מיכאל אבידן ויוסף לבקוביץ.

סטארק פאוור מפתחת תשתיות אנרגיה וחוות שרתים (דאטה סנטרס) בארה"ב, כאשר בגיוס הנוכחי השתתפו גם בעלי העניין הקיימים של החברה, בהיקף של כ-55 מיליון שקל.

מסטארק פאוור נמסר כי "זוהי הבעת אמון נוספת של הגופים המוסדיים המובילים באסטרטגיית הצמיחה של החברה ובפוטנציאל תחום תשתיות האנרגיה והדאטה סנטרס".

מאז השלמת המיזוג והפיכתה לחברה ציבורית לפני פחות מארבעה חודשים, השלימה סטארק פאוור גיוסי הון בהיקף כולל של כ-665 מיליון שקל באמצעות הקצאת מניות ואופציות, שבמסגרתם הצטרפו לשורות בעלי העניין גופים מוסדיים מובילים, בהם הראל, הפניקס, מור גמל, קרן נוקד, ארקין קפיטל וקרן אלפא.

במקביל השלימה סטארק פאוור את רכישת חברת סייג' (SAGE) - פלטפורמה אמריקאית לייזום ופיתוח פרויקטי דאטה סנטרס ותחנות כוח מבוססות גז טבעי במודל של קו-לוקיישן (בניית חוות שרתים בסמוך לתחנת הכוח), בתמורה ל-50 מיליון דולר במזומן. החברה כוללת פורטפוליו מתקדם להקמת חוות שרתים בהיקף של כ-5.55GW IT, לצד פיתוח תחנות כוח בגז טבעי במודל קו-לוקיישן בהיקף של כ-1.55 GW.

לאחר הגיוס מתבלטים סדרה של גופים מוסדיים בהחזקותיהם בסטארק פאוור, בהם חברת הביטוח הראל (8.3%), קרן הגידור אלפא של גבי דישי ומיכאל וייס (7%), בית ההשקעות מור (7%), קרן הגידור נוקד (4.3%) ואידאה (4%).