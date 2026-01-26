יתחרו בעופר ינאי? העבודה החדשה של מנהלי נופר הפורשים

המנכ"לים המשותפים לשעבר של נופר אנרגיה, נדב טנא ושחר גרשון, מקימים חברה משותפת יחד עם צפריר יואלי, ממייסדי אנלייט. החברה, שתיקרא "סטארק פאוור", תפעל בשוק האנרגיה הרותח של ארה"ב שצמא לחשמל בפיתוח מהיר. מניותיה של החברה החדשה צפויות להתחיל להיסחר בבורסה המקומית בחודשים הקרובים, עם השלמת המיזוג עם השלד הבורסאי אקופיה, שמזנק בעקבות הדיווח במעל 130%.

טנא וגרשון פרשו במפתיע בשנת 2025 מניהול משותף של נופר אנרגיה של עופר ינאי, ומכרו יחד כמות אדירה של מניות החברה שקיבלו מהחברה ערב הנפקתה כחלק מהתגמול על עבודתם. זאת, כנראה, סימן לכך שהם לא פרשו באווירה טובה. בכל מקרה, הם הכניסו ממכירה זו 224 מיליון שקל. הון שישמש אותם כעת כדי להקים את החברה החדשה ולהשקיע בפרויקטי האנרגיה שהם מתכננים בארה"ב.

צפריר יואלי לא יהיה הבכיר היחיד יוצא אנלייט שיצטרף לחברה החדשה: גם מיכאל אבידן, שהיה נשיא אנלייט ארה"ב, יהיה מנכ"ל סטארק פאוור, ויוסף לבקוביץ, שכיהן כסמנכ"ל מימון תאגידי, מיזוגים ורכישות באנלייט, ישמש כסמנכ"ל החברה.

עם הפיכתה לציבורית, תהיה זכאית חברת הניהול הכוללת את טנא (יו"ר הדירקטוריון), גרשון ויואלי (סגני היו"ר(ג לתגמול שנתי של כ-1.8 מיליון שקל. לצידם, המנכ"ל אבידן, צפוי לקבל שכר בעלות שנתית של כ-1.3 מיליון שקל, בזמן שלבקוביץ' יקבל שכר של כ-1.2 מיליון שקל.

המיקוד של החברה, על פי הודעתה, הוא באספקת חשמל לחוות שרתים (דאטה סנטרז). הם מתכוונים לאתר מתחמים הסמוכים לחוות שרתים, ולהקים שם מרכזי אנרגיה משולבי אגירה. זאת הן באנרגיה מתחדשת, לרבות סולארית, והן מתקני ייצור קונבנציונליים (תחנות כוח מונעות מחצבים כמו גז ופחם) בשלבי פיתוח מתקדמים. זאת כדי לקצר עבור חוות השרתים את זמן החיבור שלהם לרשת. צריכת חשמל גבוהה היא המגבלה העיקרית על הקמתם, שנדרשת כדי לתחזק את מהפכת הבינה המלאכותית. דבר זה מעלה דרמטית את הביקוש לחשמל ברחבי ארה"ב, ודורש פיתוח מהיר במיוחד של ייצור חשמל, ובזה אנרגיה סולארית מצטיינת.

מכוונים לשוק חוות השרתים בארה"ב

על פי החברה, יש להם מומחיות ב"זיהוי מוקדם של פרויקטי אנרגיה בשלבי פיתוח מתקדמים, המאפשרים אספקת חשמל מהירה וחיבור מוקדם של צרכני דאטה סנטרס לרשת". כלומר, ייתכן שהם מתכוונים לאתר פרויקטים קיימים, לרכוש אותם, ולפתח אותם בקצב מוגבר כדי לספק את החשמל מהר ככל הניתן. אם הם יצליחו, ייפתח בפניהם שוק גדול במיוחד של חוות שרתים צמאות לחשמל בארה"ב.

בשלב הראשון, טנא, גרשון ויואלי ישקיעו 20 מיליון שקל בחברה החדשה. לאחר העסקה, צפויים טנא, גרשון ויואלי להחזיק בשליטה בחברה בשיעור של כ-70%, ואבידן ולבקוביץ בכ-20%. אך הסכומים שנדרשים עבור פרויקטים כאלה הוא גדול במיוחד, וזו כנראה לא ההשקעה האחרונה שהם יידרשו לה.

מנכ"ל החברה החדש מיכאל אבידן אומר שהוא "נרגש מאוד מהחיבור עם נדב, שחר וצפריר - מהשמות המובילים והמשפיעים ביותר בתחום האנרגיה בשוק הישראלי, אשר יזמו, פיתחו והקימו בשנים האחרונות פרויקטי אנרגיה בהיקף של מיליארדי דולרים".

נדב טנא, שמונה ליו"ר, מדגיש ש"שוק האנרגיה והתשתיות הדיגיטליות בארה"ב נמצא בנקודת מפנה היסטורית, כאשר הגידול החריג בביקוש לחשמל, בהובלת מהפכת ה- AI והדאטה סנטרס, מחייב פתרונות משולבים וחדשניים לאספקת אנרגיה בהיקפים גדולים". עוד לדבריו, "חברת Stark Power בהובלתנו תקדם בשנים הקרובות פרויקטים בהיקפים משמעותיים ותמלא תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות האנרגיה ודיגיטל של העשור הקרוב".