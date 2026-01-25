איש העסקים מאיר שמיר עשוי לרכוש כחלק מקבוצת משקיעים את חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד , העומדת למכירה לפי שווי של 1-1.1 מיליארד דולר, כך נודע לגלובס. על פי ההערכות שמיר וקרן השקעות מקוריאה הדרומית מתמודדים על הרכישה בכוונה להפוך את אינמוד לפרטית. את העסקה מרכזים בנק אוף אמריקה וג'פריס, שפנו בשם אינמוד לעשרות גורמים, שמהם נותרו שניים כאמור. השווי המדובר מהווה פרמיה של עד 25% על שווי השוק של אינמוד, שאיבדה 85% מערכה בשיא בשנת 2021. כיום נסחרת אינמוד בנאסד"ק בשווי של 881 מיליון דולר.

שמיר, בעל השליטה בחברת מבטח שמיר הפועלת בתחומי האנרגיה, הפיננסים והנדל"ן, מהווה ככל הידוע חלק מקבוצת משקיעים, מישראל ומקנדה, הכוללת גם את בכירי אינמוד כולל המייסד מזרחי. קבוצה זאת מעוניינת לשמר את ההנהלה הנוכחית של אינמוד בראשות מזרחי, המנהל אותה מתחילת דרכה. לעומת זאת הקרן הזרה עשויה להחליף את ההנהלה ולהפחית את פעילות אינמוד בישראל - במידה ותרכוש אותה.

אינמוד, שפיתחה מכשירי אסתטיקה רפואית חדשניים מחליפי ניתוח, הוקמה ב-2007 על ידי מזרחי, מחלוצי תעשיית האסתטיקה הרפואית בישראל (בעבר היה מבכירי החברות לומניס וסינרון). משרדי החברה ממוקמים ביקנעם, וכ-120 מבין 650 עובדיה מועסקים בישראל. בנוסף, מספר מפעלי יצור מייצרים עבורה בקבלנות משנה, המשמעותי ביניהם הוא מדימור בטבריה, המעסיק כ-200 עובדים וכ-70% מהתוצרת שלו מיוצרים עבור אינמוד.

אינמוד פיתחה ומייצרת מכשירי אסתטיקה רפואית, כאשר מלבד מוצרים מבוססי אור, שהם הבסיס של התחום, היא פיתחה טכנולוגיות המאפשרות טיפול מתחת לפני העור באופן זעיר פולשני באמצעות סיבים אופטיים. היא החלה במכירות ב-2010, ולאחר שהושקעה בה כ-5.1 מיליון דולר בלבד, כבר החלה להתממן מהתזרים שלה, וערב הנפקתה בנאסד"ק ב-2019, כבר רשמה הכנסות של כ-100 מיליון דולר בשנה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-450 מיליון דולר אחרי הכסף, והחברה רשמה בשנים הראשונות לאחר מכן גידול משמעותי בהכנסות וברווחים.

הביקורת נגד מזרחי

בתקופת הקורונה, אינמוד נמנעה מלפטר עובדים או לקצץ בתקציבי השיווק, וכך עם סיום הקורונה היא נהנתה מנתח שוק שתפסה מן המתחרות, והייתה בעמדה נוח לקלוט גם מעובדיהן. עם רוח גבית מהשווקים באותה תקופה נסקה החברה לשווי שיא של 7.2 מיליארד דולר בשנת 2021 - עליה של 1200% ביחס למחיר ההנפקה .

הירידה החדה בשווי החברה התרחשה כחלק מגל ירידות גורף בשוק הרפואי עם סיום מגיפת הקורונה והעליה בריבית, אשר יצרה העדפה לתחומים פחות מסוכנים. מסוף שנת 2023 חלה באינמוד ירידה בהכנסות וברווחים.

החברה מייחסת את ההתפתחות השלילית בדוחות בעיקר למלחמה, שהקשתה על היצור והמכירות גם ברמה הלוגיסטית, לצד מצב השוק בארה"ב עם עליית הריבית, שהקשה על מכירת ציוד רפואי יקר למרפאות. בחברה מקווים כי התוואי הנוכחי של ירידה בריבית ישיב אותה לפסי צמיחה.

בד בבד, חברת ההשקעות האקטיביסטית DOMA Perpetual הביעה ביקורת על ניהולה של אינמוד ואופן ההתקשרות עם לקוחות, וכן טענה כי דרך הניהול של מזרחי את החברה הוא "אנטגוניסטי ולא זהיר". בנוסף, היא לחצה לבצע רכישה חוזרת של מניות אינמוד באמצעות כמיליארד דולר שנצברו בקופת החברה (שלא ביצעה רכישת חברות לאחר ההנפקה), ולהחליף את מזרחי בתפקיד המנכ"ל.

בהיעדר גרעין שליטה בחברה, הפכה דומא, עם החזקה של 4.5% מהמניות, לבעלת השפעה רבה יחסית. בעקבות הלחץ שהפעילה החליט דירקטוריון אינמוד על ביצוע רכישה חוזרת בכמחצית מהסכום שנצבר בקופה (ללא השפעה לטובה על מחיר המניה), אך השאיר את מזרחי בתפקיד המנכ"ל (הגם שנאלץ לוותר על תפקיד היו"ר). לאחר הרכישה החוזרת של המניות, עדיין נותרו בקופתה של אינמוד 532 מיליון דולר.

ההכנסות נחתכו בקרוב לשליש

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2025 עמדו על 93.2 מיליון דולר, ירידה של 29% לעומת הרבעון המקביל ב-2024, כאשר שיעור הרווח הגולמי ירד מ-82% ל-78%. הרווח הנקי עמד על 21.8 מיליון דולר לעומת 51 ברבעון המקביל, ירידה של 58%.

בתשעה החודשים הראשונים של השנה החולפת עמדו ההכנסות החברה על 267 מיליון דולר, ירידה של 11% והרווח הנקי על 66.8 מיליון דולר, לעומת 95 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

מניות אינמוד מוחזקות, בין היתר, ע"י גופי השקעה כמו בלאקרוק, ג'יי.פי מורגן, מיטב וגולדמן זקס. המייסד והמנכ"ל מזרחי מחזיק ב־5.54% ממניות החברה, ואם העסקה תושלם הוא יקבל 55-60 מיליון דולר. סמנכ"ל הטכנולוגיות ד"ר מיכאל קריינדל, שייסד אותה יחד עם מזרחי ואחראי על חלק מהפיתוחים החדשניים שלה, מחזיק כ4.9% ויוכל לקבל 50-55 מיליון דולר.