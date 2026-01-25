חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד מועמדת למכירה, כאשר על העסקה מתחרות קרן קוריאנית וקבוצת משקיעים ישראלית, אשר שתיהן מעוניינות להפוך את החברה לפרטית. המחירים שהוצעו עבור רכישת החברה משקפים פרמיה של 15%-25% על מחיר מניית החברה בנאסד"ק - כלומר, שווי של כ-1-1.1 מיליארד דולר.

בשלב זה, נראה כי הקרן הזרה מובילה במירוץ, לאחר שהציעה מחיר גבוה יותר. הקרן הישראלית מעוניינת לשמור את ההנהלה הנוכחית בראשות המייסד משה מזרחי, המנהל אותה מתחילת דרכה, ב-2007. לעומת זאת, הקבוצה הזרה צפויה ככל הנראה להחליף את ההנהלה ולהפחית את הפעילות של החברה בישראל. משרדי החברה ממוקמים ביקנעם, ויש מספר מפעלי ייצור המייצרים בעיקר עבורה בקבלנות משנה (בין היתר, מפעל בטבריה), אשר עלולים להיות מושפעים להפחתת הפעילות בישראל.

אינמוד, שפיתחה מכשירי אסתטיקה רפואית חדשניים מחליפי ניתוח, הוקמה ב-2007 על־ידי משה מזרחי, מחלוצי תעשיית האסתטיקה הרפואית בישראל. החברה שרדה את משבר 2008, ולאחר שהושקעו בה 3 מיליון דולר בלבד, הונפקה ב-2019 לפי שווי של כ-430 מיליון דולר. לאחר הנפקתה, רשמה החברה גידול משמעותי בהכנסות וברווחיות, ובמקביל לתנאי שוק חיוביים בתקופה שאחרי פתיחת סגרי הקורונה, נסקה לשיא ב-2021 - עם עלייה של 1200% לעומת מחיר ההנפקה. שווי החברה עמד אז על 7.2 מיליארד דולר.

מאז 2021, ירדה מנייתה דרמטית, תחילה יחד עם כל שוק המכשור הרפואי, ואחר כך בשל ירידה בהכנסות, אותה החברה מייחסת בדוחותיה בעיקר למלחמה, ואחר כך למצב השוק בארה"ב ותנאי הריבית. אולם, היא עדיין נסחרה ערב ההודעה על העסקה בתשואה של 98% על מחיר ההנפקה. מחיר המניה שלה ערב העסקה מגלם לה שווי של 881 מיליון דולר.

השקעה של כחצי מיליארד דולר במזומן ברכישה חוזרת של מניות בשנים האחרונות, לא עשתה הרבה כדי לשמור על מחיר המניה, אבל מקלה על הרוכשות לקנות אותה כעת. אינמוד הייתה יצרנית מזומנים מחוננת, וגם לאחר הרכישה החוזרת של המניות, נותרו לה 532 מיליון דולר בקופה.

בין בעלי המניות: ג'יי. פי. מורגן וגולדמן זאקס

הכנסות החברה ברבעון השלישי היו 93.2 מיליון דולר לעומת 130.2 מיליון בתקופה המקבילה ב-2024, ירידה של 29%. שיעור הרווח הגולמי ירד מ-82% ל-78%. הרווח הנקי עמד על 21.8 מיליון דולר, לעומת 51 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2025, עמדו ההכנסות על 267 מיליון דולר, ירידה של 11%, לעומת התקופה המקבילה ב-2024. הרווח היה 66.8 מיליון דולר, לעומת 95 מיליון דולר ב-2024.

מזרחי הסביר עם פרסום הדוחות כי בתקופה זו בארה"ב, המהווה את השוק הגדול ביותר של החברה, הציבור האמריקאי היה זהיר בהוצאות על רקע אי־הוודאות הרבה לגבי הריבית, המכסים ובכלל. עם זאת, בעלי מניות אקטיביסטים הביעו ביקורת נגד הניהול של החברה ואופן ההתקשרות שלה עם הלקוחות.

בעלי המניות של החברה כיום הם בלאקרוק (3.89%), בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן (2.04%), מיטב (1.5%) וגולדמן זאקס (1.5%). מזרחי מחזיק ב־5.54% ממניות החברה, בשווי של כ-50 מיליון דולר, ויוכל לקבל כ-55-65 מיליון דולר עם השלמת העסקה. סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, ד"ר מיכאל קריינדל, שייסד אותה יחד עם מזרחי ואחראי על חלק מהפיתוחים החדשניים שלה, מחזיק כ-4.9% ויוכל לקבל כ-50-55 מיליון דולר.