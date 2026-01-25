אחרי זינוק של 100%: בעל השליטה בפמס מכר מניות בעסקת ענק

דניאל בלום, בעל השליטה בחברה הביטחונית פמס, מכר בסוף השבוע 15% ממניות החברה תמורת כ-345 מיליון שקל. ברקע, זינוק של מעל 100% בשנה האחרונה, במחיר מניית החברה, המייצרת אריגים לתעשיית המיגון, בשנה האחרונה.

במסגרת המכירה, שבוצעה בעסקה מחוץ לבורסה, מכר בלום כ-1.38 מיליון מניות בחברה הביטחוניות במחיר של 250 שקל למניה, המשקף דיסקאונט של כ-10% על שער הנעילה של המניה בסוף השבוע האחרון.

בעקבות המהלך ירדה החזקתו של בלום בחברה לכ-53%.

המכירה של בלום מגיעה כאמור לאחר שבמהלך השנה החולפת הכפילה החברה שבשליטתו את שוויה והיא נסחרת נכון להיום לפי שווי של כ-2.56 מיליארד שקל. שווי החזקותיו הנוכחי של בלום (לאחר המכירה בסוף השבוע) מוערך כיום בכ-1.35 מיליארד שקל.

פמס (מפעלי פמס מיגון), הפועלת מפתח תקווה, הוקמה בשנת 1986 והונפקה בבורסה כבר לפני למעלה מ-30 שנה. החברה והחברות-הבנות שלה מייצרות יריעות חד-כיווניות המשמשות חומרי גלם בתעשיית המיגון נגד איומים בליסטיים. המוצר שלה עשוי מסיבים סינתטיים שונים, והלקוחות שלה משמשים בו לייצור אמצעי מיגון שונים.

כיום, היא עוסקת בעיקר בפיתוח וייצור של אריגים המשמשים כחומר גלם לתעשיית המיגון האישי ומיגון כלי רכב ותעופה. באתר החברה מוצגים מוצרים המבוססים על חומרי הגלם של פמס, בהם למשל אפודי מגן נגד קליעי נשק קל והגנה בליסטית על רכבי ביטחון. בשוק הצבאי והממשלתי (ביטחון פנים), פמס פועלת בעסקאות של לקוחותיה על בסיס מכרזים בהם משתתפים הלקוחות, או בעסקאות מזדמנות המתבססות על תקציבי ביטחון.