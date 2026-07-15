"סינרגיות של 50 מיליון שקל": התחליף של פלאפון להוט מובייל

בחודשים האחרונים ניסתה חברת הסלולר פלאפון מקבוצת בזק לרכוש את המתחרה הוט מובייל. אולם למרות שהצעתה הייתה הגבוהה ביותר, המוכרת, אלטיס של פטריק דרהי, העדיפה הצעה "בטוחה" יותר מבחינת סיכויי קבלת האישור הרגולטורי, של קבוצת משקיעים בראשות דלק ישראל. השבוע התברר כי פלאפון לא מוותרת על התרחבות באמצעות רכישות, וחתמה על מזכר הבנות לרכישת Wecom (וויקום מובייל) תמורת 265 מיליון שקל.

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וויקום נמצאת כיום בשליטת קרן כלירמרק, המתמחה בהשקעות בחברות שנקלעו לקשיים ושיקומן. בין הצדדים הוסכם על תקופת בלעדיות של 60 יום שניתן להאריך ב־30 יום נוספים, בה הם מחויבים להתקשר בהסכם.

כלירמרק רכשה את וויקום (שנקראה בעבר "מרתון 018 אקספון") במסגרת הסדר חוב בשנת 2021, לאחר שהחברה נקלעה לקשיים תחת הבעלים קודם שלה, חזי בצלאל, שנותר בעל מניות מיעוט בחברה הנמכרת כעת.

מעל כ־300 אלף מנויים צפויים להצטרף לפלאפון

בהודעה של בזק לבורסה נכתב שהתקשרות פלאפון בעסקה מהווה חלק מיישום האסטרטגיה העסקית של בזק, הכוללת ביצוע השקעות לטובת צמיחה. בחברה מעריכים שאם העסקה תושלם, הסינרגיות ממנה יתרמו לתוצאות הקבוצה סכום שמוערך ב־50 מיליון שקל בטווח הקצר ושל כ־100 מיליון שקל בטווח הארוך. מדובר בסינרגיות הקשורות לעלויות תפעול, עלויות רשת ותדרים.

לפי נתונים שמספקת פלאפון, לוויקום יש כיום מעל 300 אלף לקוחות (מרביתם פרטיים) ונתח השוק שלה הוא כ־3%. לשם השוואה, נתח השוק של פלאפון הוא כ־23%, של סלקום כ־32% ושל פרטנר כ־24%.

וויקום פועלת רק בשוק הסלולר, ובניגוד לחברות אחרות בשוק לא מציעה שירותי תקשורת קווית או מוכרת ציוד קצה, כך שלאחר רכישה על־ידי פלאפון (בהנחה שתאושר ותושלם) - פלאפון תוכל להציע את השירותים האלה, כמו גם שירותים נוספים כמו רומינג (נדידה) ללקוחות וויקום. החברה מעסיקה כ־100 עובדים.

​שוק הסלולר הישראלי נחשב לתחרותי מאוד והמחירים שלו זולים יחסית לעולם. המגמה הגלובלית בענף היא של מיזוגים ורכישות, כשחלק מהמטרה בכך היא להוביל להשקעות ברשתות לקראת הדורות הבאים בסלולר. בהקשר זה בישראל ההשקעות ברשת נמוכות ביחס לעולם.

נראה שבפלאפון מעריכים שיוכלו להשיג את אישור הרגולטור לעסקה, על רקע העובדה שהחברה הנרכשת קטנה יחסית (לעומת הוט מובייל שפלאפון רצתה לרכוש, שלה קרוב ל־2 מיליון לקוחות) וגם בשל נימוקי השקעה ברשתות לעתיד.

מה שעשוי לסייע באישור העסקה הוא מספר הלקוחות על רשת הסלולר של פלאפון שמשרתת כ־3 מיליון מנויים (שלה ושל רמי לוי) בעוד שהרשתות של סלקום ושל פרטנר משרתות כ־4 מיליון מנויים כל אחת.

נכון להיום, וויקום נמצאת על הרשת של סלקום, בהסכם מ־2017 לתקופה של 10 שנים, שבהן התמורה הכוללת היא 250־300 מיליון שקל.