חברת סיבוס עומדת לקראת מהלך מעניין שבו היא צפויה להפוך את הכרטיסים שלה, שמחזיקים מאות אלפי עובדים בישראל לכרטיסי אשראי המונפקים על ידי חברת כאל. חברת המשלוחים וולט סיימה במאי את שיתוף הפעולה העסקי עם סיבוס בדם רע, וכעת ניכר כי סיבוס מתכננת מהלך חדש מטעמה.

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לגלובס נודע כי אתמול הציג מנכ"ל סיבוס, איתן זינגר במפגש בזום שקיימה החברה ללקוחותיה, רובן מנהלות מחלקות משאבי אנוש (HR) בחברות השונות במשק, את המהלך - שעיקרו הפיכת כרטיסי הסיבוס לכרטיסי אשראי. המשמעות היא שהלקוחות יוכלו לצבור גם נקודות והטבות בכרטיס האשראי של כאל.

מדובר במצב שמעט מזכיר את "וולט בנפיטס" - שגם מהווה כרטיס תקציב וכרטיס אשראי. לאחר שהושק וולט בנפיטס לפני מספר חודשים, היחסים עלו כאמור על שרטון ואז השיקה סיבוס שירות משלה בשם פלאקסי (על שם חברת האם שלה) שאיפשר לעובדים לממש את התקציב היומי שלהם במספר דרכים נוספות מעבר לשימוש בוולט.

כעת סיבוס עצמה מתחילה להחתים מחדש את כל החברות שעובדות איתה על מסמכי הצטרפות שהכינה עבורה חברת כאל, בכדי להעביר את העובדים למוצר החדש.

לסיבוס יש תוכנית לחבר את העובדים שלה בעתיד לאחד ממועדוני העובדים הגדולים בארץ, במסגרתו גם ככל הנראה למועדון הטיסה של פליי אול. מדובר בנושא שעדיין לא הושלם וצפוי לעלות לדיון בין סיבוס לכאל. בין שני הגופים יש שיתוף פעולה של מעל לשלוש שנים.

סיבוס ישראל בניהולו של איתן זינגר היא חברת בת של פלאסי (Pluxee) העולמית, שמתמקדת בתחומי ההטבות לעובדים. כ-600 אלף עובדים בישראל, ב-6,500 חברות נהנים משירותיה. לחברה יש פעילות עם כ-11 אלף מסעדות, לרבות שיתופי פעולה מסוגים שונים.

כאל בניהולה של יפית גריאני נמצאת בימים אלה בהחדרת מועדון פליי אול שלה, שנועד לפצות על עזיבת מועדון פלייקארד של אל על, שעבר לידי ישראכרט לפני מספר חודשים. כאל גם נמצאת בהליכי מכירה על ידי בעליה (בנקי דיסקונט והבינלאומי) לידי קבוצת יוניון של משפחת ג'ורג' חורש וחברת הביטוח הראל. הרוכשים ממתינים לאישור או להתניות שנוגעות לרכישה מידי רשות התחרות. בכאל מכחישים את הנושא לפי שעה.