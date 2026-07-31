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שוק ההון והשקעות יולי בחיסכון: המסלול שמככב חודש שני ברציפות
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קופות גמל

המסלול שמככב חודשיים ברציפות למרות הירידות בשווקים: מה קרה לחיסכון שלכם ביולי?

המסלול המנייתי והכללי סיימו חודש נוסף עם תשואה שלילית של 0.9% ו-0.5% לנוכח התנודתיות בשווקים • למרות הירידות בארה"ב, מסלול ה- S&P 500 רשם תשואה חיובית של 2.5%, הודות להתחזקות בשקל, ובניגוד למגמה

איתן גרסטנפלד 08:39
מה עשו החסכונות שלכם / צילום: Shutterstock, Monster Ztudio
מה עשו החסכונות שלכם / צילום: Shutterstock, Monster Ztudio

התנודתיות בשווקים בחודש החולף, נתנה את אותותיה על ביצועי החסכונות לטווח בינוני-ארוך. להערכת בית ההשקעות מיטב, המסלולים הכללי והמנייתי בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, מסיימים חודש שני ברציפות עם תשואות שליליות. מנגד, למרות ירידות השערים בוול סטריט מסלול ה- S&P 500 היה היחיד להשיא תשואה חיובית, זה החודש השני ברציפות.

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על פי סקירה של אבי ברקוביץ, משנה למנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה, "בחודש יולי נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בעולם (ארה"ב ויפן), וירידות שערים באיגרות החוב הממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה השליליות של הקופות. מנגד, הפיחות של השקל מיתן את התשואה השלילית".

להערכת מיטב, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הציגו בחודש יולי תשואה ממוצעת שלילית של 0.5%, בעוד המסלולים המנייתיים צפויים להציג ירידה חדה יותר של 0.9%. מנגד, מי שצפוי לבלוט לטובה חודש שני ברציפות הוא המסלול שעוקב אחרי מדד הדגל האמריקאי, ה- S&P 500 , שצפוי להציג תשואה של חיובית של כ-2.4%.

עבור מסלול ה-S&P 500, מדובר בחודש שני ברציפות שבו הוא מציג ביצועים חיוביים בזמן שיתר המסלולים הציגו ירידה בתשואה. כך, למרות ירידה של כ-0.8% במדד האמריקאי, התחזקות של כ-3.2% בערכו של השקל מול הדולר הביאה את המסלול לרשום תשואה חיובית בניגוד למגמה בענף.

ברקע, שוק המניות בארץ מסכם חודש מעורב, במהלכו מדד ת"א 35 עלה ב-0.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-0.3% ואילו מדד ת"א 90 ירד ב-0.8%. לעומת זאת, בארה"ב נרשמו במהלך החודש ירידות שערים, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2%, מדד ה- S&P 500 ירד ב- 0.8% ואילו מדד הנאסד"ק ירד בשיעור חד מאוד של 4.2%. עם זאת, במונחים שקליים, התשואה של המדדים גבוהה בכ-3.2%.

ההתחזקות האחרונה במסלול ה- S&P 500 מגיעה אחרי תקופה ארוכה בה הוא סבל מנחיתות מתמשכת ביחס למסלול המנייתי ואפילו הכללי. זאת, לנוכח התחזקות המשמעותית בערכו של השקל. למרות העליות האחרונות, מתחילת השנה הציג המסלול המנייתי והכללי תשואה חיובית של 8.8% ו-5.4% (בהתאמה), לעומת תשואה של 4.9% במסלול ה- S&P 500.

ברקע, מתחילת השנה הציגו שוקי המניות בעולם עליות שערים. בשוק הישראלי נרשמו עליות שערים במרבית המדדים, כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-12.8%, מדד ת"א 125 עלה ב-9.8%, ומנגד מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 0.6%. בארה"ב, מדד הדאו ג'ונס ומדד ה-500 S&P עלו ב-8.6% כל אחד, בזמן שמדד הנאסד"ק עלה ב-8.1%. אך כאמור היחלשות הדולר מול השקל גרעה כ-3.7% מתשואות אלה במונחים שקלים.