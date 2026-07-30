למכור נכס ואז לקנות אותו במחיר כפול: המהלך החריג של מנורה

חברת הביטוח והפיננסים מנורה מבטחים רוכשת חזרה 5% מפעילות הפנסיה והגמל שלה מידי קבוצת אלייד של יצחק סוארי. העסקה משקפת לחברת הבת של מנורה, מנורה מבטחים פנסיה וגמל, שווי של כ-5 מיליארד שקל, כמעט כפול מהשווי לפיו נכנסה אלייד לחברה לפני כחמש שנים.

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במסגרת המהלך תרכוש חזרה מנורה, המנוהלת בידי מיכאל קלמן, מחצית מהמניות של חברת הגמל והפנסיה, שבידי אלייד, תמורת 249 מיליון שקל. לאחר המכירה תישאר אלייד עם החזקות של כ-5% בחברה בשווי דומה. בעוד מנורה תחזיק ביתרת המניות (95%) בפעילות.

עבור אלייד מדובר בהצפת ערך משמעותית לאחר שבשנת 2021 היא רכשה במפתיע 5% מפעילות הגמל והפנסיה של מנורה תמורת כ-כ-129 מיליון שקל, במה ששיקף לחברה שווי של כמעט 2.6 מיליארד שקל. כעבור שנה מימשה אלייד את האופציה שניתנה לרכושה 5% נוספים תמורת 150 מיליון שקל. כלומר, בתוך חמש שנים הצליחה קבוצת ההחזקות הוותיקה כמעט להכפיל את השקעתה.

נכון לסוף הרבעון מנהלת פעילות הפנסיה של החברה, הגדולה בישראל, נכסים בהיקף של כ-312 מיליארד שקל, בעוד פעילות הגמל מנהלת נכסים בהיקף של כ-55 מיליארד שקל. מי שמוביל את הפעילות הוא איל אליה, שמונה לאחרונה למנכ"ל החברה אחרי שנים ארוכות בחברת הביטוח הכשרה.

ברבעון הראשון של שנת 2026 רשמה פעילות רווח של כ-93 מיליון שקל, קפיצה של כ-24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בפעילות הגמל צמח באותה תקופה בשיעור גבוה יות של כ-71% ועמד על כ-24 מיליון שקל. זאת, בעיקר הודות לגידול בדמי הניהול אותה גובה החברה.

הנכסים של אלייד

אלייד, המנוהלת בנאמנות בידי יצחק סוארי, היא אחת מחברת ההחזקה הגדולות בישראל. מלבד ההחזקה במניות מנורה, מחזיקה אלייד ביבואנית הרכב צ'מפיון מוטורוס יבואנית רכבי פולקסווגן, אאודי, סיאט וסקודה, וכן בשלמה מוטורס יבואנית רכבי BYD (בה היא מחזיקה 50%). בנוסף, לחברה פעילות נדל"ן ענפה, באמצעות חברת הבת אלייד נדל"ן, ופעילות לוגיסטיקה הכוללת החזקות בחברת ממן וחברת השילוחים UPS ישראל. כמו גם פעילות תשתיות ואנרגיה מתחדשת (מנהרות הכרמל, מתקן ההתפלה בחדרה ונגב אקולוגיה).

ממנורה מבטחים נמסר: "ביצענו את הרכישה מתוך אמון רב בפעילות הפנסיה והגמל, בפוטנציאל הצמיחה והערך הגלום בה."