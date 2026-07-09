השוק התקרר: אורדע החליטה לבטל את ההנפקה

הירידות האחרונות בשוק המניות נותנות את אותותיהם על שוק ההנפקות. חברת ההדפסות אורדע פרינט, שבשליטת משפחת ונגרובסקי (72%) וחברת הביטוח הפניקס (20%), מדווחת כי החליטה לסגת בשלב זה מהמהלך להנפיק את מניותיה (IPO) למסחר בבורסה המקומית.

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ההחלטה של אורדע מגיעה ככל נראה על רקע ההתקררות בשוק ההנפקות המקומי, בעקבות ירידות השערים בחודש האחרון בבורסה בת"א. ברקע, בחודש החולף (יוני) נקלעה הבורסה המקומית לסחרחורת בעקבות ההתקדמות להסכם סיום המלחמה בין איראן לארה"ב, אשר באה לידי ביטוי בירידות של עד 11% במדדים המובילים ביוני (החודש החלש ביותר בת"א מזה שנתיים וחצי).

הללו, שלחו שורה ארוכה של חברות שהגישו במהלך חודש מאי תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיהן, לכלכל את צעדיהן מחדש . עד עתה, נרשם ביטול הנפקה בודד מצד קבוצת אביב נדל"ן של האחים דורון אביב ודפנה הרלב, שלא קיבלה מהמשקיעים המוסדיים את השווי שאליו כיוונה - 1.5 מיליארד שקל (לפני הכסף), והסתפקה בגיוס חוב.

מי שככל הידוע עדיין בוחנות את הליך ההנפקה הן יזמית הנדל"ן אביסרור המכוונת לשווי של 2.6 מיליארד שקל, חברת התרופות רפא (2.06 מיליארד שקל), יצרנית המכלולים מטליקון (700 מיליון שקל) ורשת המסעדות קיסו (400 מיליון שקל).

" כל ההנפקות נמצאות כרגע בסוג של הולד", הסביר בתחילת השבוע גורם בכיר בשוק החיתום את העיכוב בהשלמת הנפקותיהן של מחצית מהחברות שהגישו תשקיף בחודש מאי. "השוק בשבועיים־שלושה האחרונים הרבה פחות טוב מהמועד שבו החברות החלו את התהליך, ולכן הכול די תקוע. כרגע, כולם רוצים לראות לאן השוק הולך ולפי זה יקבלו החלטות ".

" בסוף המוסדיים מסתכלים על מה שקורה בשוק, ואם היו ירידות של 10% הם רוצים הנחה בהתאם. לכן, כל חברה צריכה לעשות שיעורי בית ולראות האם זה מתאים לה. כל אחת והסיפור שלה", הסביר גורם אחר בשוק החיתום .

האקזיט של הפניקס נדחה

ביטול ההנפקה מגיע לאחר שבמהלך חודש מאי, שהיה כאמור לחודש שיא בשוק ההנפקות המקומי, הגישה אורדע תשקיף לקרת הנפקה של מניותיה בבורסה לפי שווי של כ-880 מיליון שקל (לפני הכסף). מהלך במסגרתו היא ביקשה לגייס כ-90 מיליון שקל, בתמורה להקצאה של כ־10% ממניותיה לציבור.

לו היה יוצא לפועל המהלך היא צפוי להציף ערך לחברת הביטוח הפניקס שרכשה בשנה שעברה 20% ממניות החברה ב-100 מיליון שקל, לפי שווי של כ־400 מיליון שקל. אך גם עבור בעלת השליטה בחברה, משפחת ונגרובסקי, יורשי איש העסקים זליג ונגרובסקי ז"ל, שמחזיקה בה בעיקר באמצעות קבוצת מימון הרכב פמה (סה"כ החזקה ב־72% מהמניות) .

זאת, לאחר שבשנת 2014 נמחקו מניות החברה מהמסחר בבורסה בת"א, לאחר שהועברו לרשימת השימור בשל שיעור החזקות ציבור נמוך. בכך, היא חזרה לידי משפחת ונגרובסקי, שרכשה חזרה את מרבית מניות המיעוט בה. הרכישה בידי בעלת השליטה נעשתה לפי שווי של כ־120 מיליון שקל, כשישית מהשווי המבוקש בהנפקה.

לאורדע, המנוהלת ב־17 השנים האחרונות בידי רוני חליבה (שזכה לשכר בעלות של 3.6 מיליון שקל אשתקד), שלושה תחומי פעילות מרכזיים: הפקת נתונים, פתרונות אריזה ודפוס מסחרי. במסגרת תחום הנתונים, מספקת החברה מוצרי תוכנה לניהול תקשורת עם לקוחות (CCM) עבור שלל גופים (ממשלתיים, רשויות מקומיות, פיננסים וכו'). הללו מסייעים לחברות לייצר מסמכים המופצים ללקוחות בדיגיטל ובפרינט, כולל חשבוניות הודעות תשלום, פנקסי תשלומים, תלושי שכר וכדומה .

בתחום פתרונות האריזה מייצרת אורדע אריזות מתקפלות מקרטון, הכוללות בין השאר מעמדי תצוגה ומוצרי קידום מכירות, המשמשים בעיקר חברות תעשייה, מזון, תרופות, וקוסמטיקה. לבסוף, בתחום הדפוס המסחרי היא מספקת פתרונות דפוס המשמשים בעיקר לייצור של ספרים (לימוד, קריאה, עיון), מגזינים, קטלוגים, וטפסים (לוטו, מעטפות הפקדה וכו').

את שנת 2025 סיימה אורדע עם הכנסות של כ־260 מיליון שקל, גידול של כ־6.5% משנה קודמת. זאת, הודות לגידול בכלל תחומי פעילותה. בשורה התחתונה נרשמה צמיחה של כ־9% ברווח הנקי לכ־45.6 מיליון שקל.