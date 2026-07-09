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אינמוד

בעלת מניות באינמוד רוצה לרכוש את החברה בכמיליארד דולר ולהדיח את המנכ"ל

סטיל פרטנרס מציעה לרכוש את החברה לפי מחיר של 16.75 דולר למניה • מדובר בפרמייה של כ-16% ובכך למעשה נפתח מאבק שליטה חדש על אינמוד

שירי חביב ולדהורן 17:17
משה מזרחי, מייסד אינמוד / צילום: איל יצהר
משה מזרחי, מייסד אינמוד / צילום: איל יצהר

חברת ההחזקות האמריקאית Steel Partners Holdings שלחה מכתב לדירקטוריון חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד ובו היא מציעה לרכוש את החברה לפי מחיר של 16.75 דולר למניה, המשקף לחברה שווי של כ-980 מיליון דולר.

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מדובר במחיר גבוה בכ-15.8% ממחיר הנעילה ביום ד'. בכך למעשה נפתח מאבק שליטה חדש על אינמוד: לפני מספר שבועות מייסד ומנכ"ל החברה, משה מזרחי, הגיש הצעה משלו לרכישתה. הצעת סטיל פרטנרס גבוהה יותר. בשלב זה, עוד לא הועבר דיווח רשמי ל-SEC על ההצעה. עם זאת, הרוכשת הפוטנציאלית פרסמה את המכתב ששלחה לבעלי המניות באינמוד, בו היא דורשת מהדירקטוריון לנקוט פעולה מיידית להדיח את מזרחי מתפקידו כמנכ"ל ולהקים ועדה עצמאית על מנת לבחון את הצעתה לרכישת אינמוד.

לדברי סטיל פרטנרס, היא בעלת מניות ותיקה בחברה, והצעתה אינה תלויה בתנאי מימון חיצוניים כלשהם. "ההצעה שלנו עדיפה על הצעת המנכ"ל בכל מובן", נכתב שם. הם מאשימים את מזרחי שניהל תהליך אסטרטגי מאכזב שכלל, לכאורה, "מניפולציות בציפיות השוק ובשווי החברה".

הם שואלים את חברי הדירקטוריון אם בכוונתם למלא את חובותיהם כלפי כל בעלי המניות בקבלת הצעה עדיפה, או לאפשר לקבוצת בעלי עניין לרכוש את החברה במחיר לא הולם. "בין אם החברה תימכר או לא, משה מזרחי אינו כשיר עוד להיות המנכ"ל", הם טוענים. סטיל פרטנרס מעלים במכתבם שורה של טענות, כולל על ניגוד עניינים, חוסר עצמאות בוועדת הבדיקה של הדירקטוריון ואף "הפרות פוטנציאליות של חוקי ניירות ערך וחוק החברות הישראלי".

זהו מכתב שני שסטיל שולחת לדירקטוריון אינמוד, לאחר שבשבוע שעבר העלתה טענות בנוגע להצעתו של מזרחי לרכישת החברה. סטיל פרטנרס הוקמה ומנוהלת על-ידי וורן ליכטנשטיין שהוא זה שחתום על המכתבים לדירקטוריון אינמוד. החברה לא הגיבה באופן פומבי למכתב הקודם.

מוקדם יותר השנה, אינמוד יצאה במכרז למכירת החברה וקיבלה הצעות משתי קבוצות - קבוצת משקיעים בראשות מזרחי לצד איש העסקים מאיר שמיר, וקרן פרייבט אקוויטי קוריאנית בשם Centroid. לבסוף הדירקטוריון החליט לדחות את שתי ההצעות שהיו גבוהות יותר מההצעות הקיימות כיום. עם זאת, בהחלט ייתכן שמאבק שליטה על החברה יוביל להעלאת המחיר בהצעות הקיימות.