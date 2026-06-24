קבוצת משקיעים בראשות משה מזרחי, מנכ״ל ומייסד חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד , הגישה הבוקר הצעה נוספת לרכישת החברה ומחיקתה מהבורסה האמריקאי במחיר של 16.2 דולר למניה, המשקף פרמיה של 23% על מחיר השוק ושווי של כ-950 מיליון דולר לאינמוד.

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זאת לאחר שבתחילת 2026 יצא דירקטוריון אינמוד במכרז למכירת האינמוד (InMode), שהוביל בנק אוף אמריקה, שקיבל שתי הצעות - מקבוצת משקיעים בראשות מזרחי יחד עם מאיר שמיר, ומקרן הפרייבט אקוויטי הקוריאנית סנטרוייד (Centroid) - ובסופו של דבר החליט שלא להיענות לאף אחת מהן. הצעות אלה היו גבוהות יותר מן ההצעה הנוכחיות, ושיקפו שווי של כ-1.1 מיליארד דולר לאינמוד, אבל בינתיים מחיר המניה המשיך לרדת. מאיר שמיר אינו שותף לקבוצת המשקיעים החדשה שמוביל מזרחי.

ההחלטה לנסות ולמכור את אינמוד הגיעה אחרי תקופה של ירידה בהכנסות וברווחיות, שבאה לידי ביטוי בקריסה של 87% במניה מהשיא של 2021.

ההחלטה לא למכור אותה בסופו של דבר, הייתה על רקע סימני התאוששות מסויימות בדוחות השנתיים של החברה, אולם מאז נמשכת החולשה במניה, למרות תוכנית לרכישה חוזרת של מניות ע"י החברה. מזרחי עצמו הגדיל את חלקו בחברה בתקופה זו. סביב אפריל רכש מניות של החברה בבורסה בכ-10 מיליון דולר, וכעת הוא מחזיק בכ-7% מהמניות.

עדיין יצרנית מזומנים

דוחות הרבעון הראשון של אינמוד העידו על הכנסות של 82 מיליון דולר, גידול של 25% לעומת התקופה המקבילה. מתוך כך, תחום המתכלים (המעיד על שימוש חוזר של קליניקות אסתטיות במוצרי החברה) הניב הכנסות של 21.4 מיליון דולר, גידול של 6%. עם זאת, הרווחיות לא עלתה עם ההכנסות. שיעור הרווח הגולמי עמד על 75%, לעומת 78% ברבעון המקביל, ואילו שיעור הרווח התפעולי היה 12%, לעומת 20% ברבעון המקביל. הרווח הנקי ירד ב-27% ל-11.5 מיליון דולר.

אינמוד היא עדיין יצרנית מזומנים, וברבעון הראשון נכנסו לקופתה 15.4 מיליון דולר מפעילות שוטפת ובידיה הר מזומנים של 537 מיליון דולר, שבוודאי מעניין את הרוכשים הפוטנציאליים.

החברה אישררה את תחזיותיה ל-2026, להכנסות של 365-375 מיליון דולר, ושיעור רווח גולמי של 74%-76%.

מזרחי, 72, ייסד את אינמוד בכספו שלו, בנה אותה בצלמו כמעט ללא השקעות חיצוניות והרוויח לדבריו, עד היום, כ־200 מיליון דולר ממכירת מניות החברה. הוא קיבל קרדיט על נסיקת החברה במאות אחוזים בשנים הראשונות להיותה בורסאית, אבל גם ספג ביקורת על הירידה בהכנסות בשלוש השנים האחרונות, ירידה אותה הוא ייחס לעליית הריבית בארה"ב, למלחמה ולקשיי השינוע. החברה גיוונה בשנה האחרונה את פעילותה מטכנולוגיות אסתטיקה רפואית "היי-אנד" גם למוצרים עם פרופיל "ערך-עבור-כסף".

לאחרונה, תחת לחץ המשקיעים, נאלץ מזרחי לוותר על תפקיד יו"ר אינמוד ולהישאר רק כמנכ"ל. לאחרונה מונה לחברה יו"ר חדש: שלמה נס, מומחה משפטי בתחום חדלות הפירעון, הליכי השיקום והבראת חברות, שהיה מעורב ברבות מעסקאות הפירוק והשיקום הגדולות במשק.