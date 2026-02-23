הדירקטוריון שאמר לא למיליארד דולר

הקרב על מכירת אינמוד הסתיים ללא הכרעה ובשלב זה החברה אינה נמכרת, כך נודע לגלובס. אחרי תהליך שארך שמונה חודשים בהובלת בנק אוף אמריקה , הודיעה הועדה המייעצת שהקים הדירקטוריון לבחינת העסקה, כי אף אחת מן ההצעות שהוגשו אינה מתאימה.

על העסקה התחרו קבוצה ישראלית בהובלת מייסד ומנכ"ל החברה משה מזרחי ובהשתתפות איש העסקים מאיר שמיר, מול קרן הפרייבט אקוויטי הקוריאנית Centroid. בתחילה הציעו שתי הקבוצות לרכוש את אינמוד לפי שווי של כ-1.1 מיליארד דולר. ל"גלובס" נודע כי ההצעה הסופית של הקבוצה הקוריאנית הייתה גבוהה יותר, אולם בסופו של דבר הוחלט לא לבחור באף אחת מן העסקאות.

אינמוד, שפיתחה מכשירי אסתטיקה רפואית חדשניים מחליפי ניתוח, נסחרת היום לפי שווי של 964 מיליון דולר, כ-8.7% מעל מחיר המניה, כאשר נודע לראשונה על אפשרות העסקה. מחיר המניה עמד על כ-14 דולר למניה ערב פרסום המידע על העסקה המתגבשת, ואילו המחיר שהציעו הצדדים היה סביב 17 דולר. מניית החברה הגיעה ל-16.6 דולר לאחר שלקלחת נכנס גורם שלישי, בעלת מניות קטנה בשם סטיל קפיטל, שהציעה לקנות בבורסה 51% מהחברה וטענה כי השווי של החברה בעסקה נמוך מידי. על רקע זה כנראה העריכו המשקיעים כי ההצעות של הרוכשות הפוטנציאליות ישופרו, אך לא היה ברור עד כמה ברצינות לוקחים בעלי המניות את הצעתה של סטיל, והמניה ירדה בחזרה ל-15.2 דולר, שם היא נמצאת היום.

גורמים בשוק: העסקה תהפוך ללא משתלמת בדיעבד

עם פרסום העסקה, מספר גורמים בשוק אמרו כי שינוי בכיוון הריבית בארה"ב, עשוי לתת רוח גבית לפעילות אינמוד, וכך אחרי תקופה של ירידה בהכנסות וברווחי החברה, היא עשויה לחזור למסלול של שיפור בפעילות, שיהפוך את העסקה בדיעבד ללא משתלמת. כך למשל, אורי הרשקוביץ מנהל קרן הגידור BENNU PHARMA, אמר בעקבות הדוחות השנתיים של החברה ל-2025, שפורסמו כאשר העסקה הייתה כבר בדיון "לאחר שנים של דעיכה אנחנו רואים לראשונה חזרה בצמיחה, הן בצמיחה בהכנסות והן ברווח הגולמי. ב-2026 החברה מציעה בשמרנות יציבות בהכנסות, וגם זה תומך בתזה שמדובר בהתחלה של שינוי כיוון לטובה בחברה".

ייתכן כי גם הועדה המייעצת לעסקה, החליטה כי עדיף בתנאים הללו לבחון את האפשרות של שיפור במצב החברה על פני עסקה במה שיכול להתברר בדיעבד כשפל בעסקי החברה. אינמוד הוסיפה לאחרונה לפעילותה שני מוצרים חדשים בתחומי הלייזר הקלאסי, בנוסף למכשיר ה-RF שלה שהוא יקר יותר ולכן אולי מתאים פחות לכלכלה מאותגרת תזרימית, כמו הכלכלה האמריקאית היום. גורמים שונים דיווחו גם על שינוי טעמי השוק נגד מכשיר ה-RF, כך שאולי מכשירי הלייזר החדשים יכולים לעזור לאינמוד לשפר את מגמת ההכנסות שלה, גם אם מתח הרווחים עליהם נמוך יותר.

מניית אינמוד נסחרת בתשואה של 117% על מחירה בהנפקה ב-2019, אך במחיר נמוך ב-84% מאשר מחירה בשיא, בתקופת הקורונה, שהייתה תקופה של שיא לכל מוצרי תחום הביומד, ובמיוחד לאינמוד שניצלה את התקופה כדי לכבוש נתח שוק ממתחרותיה שהקפיאו פעיליות.

בכתבה ל"גלובס" לפני כשבועיים, סיפר מנכ"ל החברה משה מזרחי כי הנהלת החברה הייתה נתונה תחת לחץ משמעותי מצד בעלי מניות מיעוט בעקבות הירידות בהכנסות ובמניית החברה בשנה האחרונה. ככל שהחברה תישאר בורסאית, סביר להניח כי הלחץ הזה ימשך, אולם ייתכן כי ההחלטה לא למכור כרגע את החברה, תיתפס גם כהבעת אמון של הדירקטוריון בהמשך דרכה הנוכחית של החברה, לפחות אל מול האלטרנטיבות.

מהחברה והנהלתה לא נמסרה תגובה.