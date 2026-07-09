העסקה עם כצמן עלתה לצחי אבו ביוקר: ארי נדלן איבדה רבע מהשווי

איש העסקים צחי אבו הפתיע בתחילת השבוע את שוק ההון המקומי, כשחברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן שבשליטתו הודיעה על כוונתה לרכוש את השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי, מידי נורסטאר של איש העסקים הוותיק חיים כצמן. אלא שנדמה שמי שפחות מרוצים מהמהלך, לפחות בינתיים, הם המשקיעים ששלחו את מניית ארי נדל"ן לירידות של בתוך פחות משבוע.

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במסגרת המהלך עליו הכריזה בתחילת השבוע, צפויה ארי נדל"ן לרכוש מידי נורסטאר מניות ג'י סיטי (המהוות 26% מההון) תמורת 661 מיליון שקל. העסקה משקפת שווי של 2.55 מיליארד שקל לג'י סיטי, פרמיה של מעל 30% לעומת שוויה בבורסה ערב העסקה. בנוסף, במסגרת העסקה, ניתנה לארי נדל"ן אופציה לרכישת 7% נוספים ממניות ג'י סיטי, בתמורה של 192-204 מיליון שקל, כך שלאחר מכן יעמוד שיעור ההחזקה של ארי נדל"ן על 33%, ושיעור ההחזקה של נורסטאר ירד ל-21%.

לצד מכירת המניות, העסקה בין הצדדים כוללת גם התחייבות משותפת להוביל גיוס הון בג'י סיטי, בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, במטרה לתמוך בחברה. היקף הזרמת ההון של ארי נדל"ן ונורסטאר במסגרת הגיוס צפוי לעמוד על כ-540 מיליון שקל.

"נכסים מצויינים"

אלא שנדמה שלפחות בינתיים המשקיעים של אבו מודאגים. מאז הוכרזה הכוונה לרכוש את השליטה בג'י סיטי איבדה ארי נדל"ן כ-25% משוויה והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-1.7 מיליארד שקל. מי שנפגע מכך הוא אבו עצמו ששווי החזקותיו בחברת הנדל"ן המניב, שאת השליטה בה רכש לפני כחמש שנים, ירד ועומד כיום על כ-893 מיליון שקל.

לעומת זאת, מניית ג'י סיטי הציגה קפיצה של כ-9% מאז נודע דבר השינויים במבנה בעלות החברה. כיום, לאחר העליות האחרונות, נסחרת ג'י סיטי לפי שווי של כ-2.1 מיליארד שקל, הגבוה מזה של ארי נדל"ן.

בין כה ובין כה, אבו נותר נחוש להוציא לפועל את המהלכים להצפת הערך בג'י סיטי. בשיחת ועידה שקיים אבו בעקבות הכרזת העסקה הוא עדכן כי בכוונת ארי נדל"ן לממן את עסקת הענק באמצעות מקורותיה העצמיים ובעתיד ייבחן גיוס הון, שבו הוא צפוי לקחת חלק. אבו אמר, כי בכוונתו למקד את פעילות החברה, שהיום פרוסה ברחבי העולם, בשוק המקומי, מה שעשוי לסייע לה להוריד את רמות המינוף באמצעות מימוש נכסים מעבר לים.

"נכס שאנחנו לא יכולים ללכת ולבקר אותו על בסיס קבוע ולשפר ולייעל אותו ולהשגיח עליו, מן הסתם יעמוד למכירה. אני רואה את הנכסים של ג'י סיטי בישראל כנכסים מצוינים, וכך גם את הנכסים בפולין. באשר לשאר הנכסים, אנחנו נצטרך לתת עליהם את הדעת, לראות איך אנחנו מממשים אותם במחיר המיטבי ומקטינים את החוב שלהם", אמר אבו.

עוד אמר אבו, כי כחלק מהניסיונות לצמצם את המינוף, תקטין ג'י סיטי את הוצאות ההנהלה הגבוהות שלה, כ-300 מיליון בשנה, בכ-50%, מהלך שיחול גם על כצמן עצמו, שימשמש בשלב הראשון כיו"ר משותף לצידו של אבו.