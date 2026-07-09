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שוק ההון והשקעות עזריאלי מחפשת שותף לדאטה סנטרס לפי שווי של 5 מיליארד אירו
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קבוצת עזריאלי

עזריאלי רוצה להכניס שותף לחברת חוות השרתים גרין מאונטיין לפי שווי של עד 5 מיליארד אירו

חברת הנדל"ן המניב שכרה את שירותיו של בנק ההשקעות גולדמן זאקס כדי להכניס שותפים לגרין מאונטיין • לפי הערכות, עזריאלי מבקשת לגייס כמיליארד אירו, בסכום שישקף לגרין מאונטיין שווי של 4 עד 5 מיליארד אירו

חזי שטרנליכט 12:34
דנה עזריאלי / צילום: אריק סולטן
דנה עזריאלי / צילום: אריק סולטן

קבוצת עזריאלי , בניהולה של דנה עזריאלי, שכרה את שירותי בנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס, במטרה להכניס שותפים לחברת גרין מאונטיין, הפועלת בתחום חוות השרתים ומוחזקת על ידי הקבוצה.

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לפי הדוחות לרבעון הראשון של השנה, שווי נכסי גרין מאונטיין עומד על כ-14 מיליארד שקל. לפי הערכות, עזריאלי מבקשת לבצע גיוס של כמיליארד אירו, בסכום שישקף לגרין מאונטיין שווי של 4 עד 5 מיליארד אירו - כ-14 עד 17 מיליארד שקל. כך לפי הערכות בשוק ההון.

עזריאלי רכשה את גרין מאונטיין ב-2021, תמורת 2.8 מיליארד שקל בלבד. מאז, הרחיבה הקבוצה את פעילות חוות השרתים, שהפכה ללהיט גדול בכלכלה העולמית על רקע התפתחות תחום הבינה המלאכותית.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2026, מפעילה גרין מאונטיין ארבע חוות שרתים בנורבגיה וחוות שרתים נוספת באזור לונדון. באמצעות חוות השרתים, משרתת גרין מאונטיין, בין היתר, את חברת טיקטוק הבינלאומית, וכן פעילויות מחשוב בתחום הבינה המלאכותית.