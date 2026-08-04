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אמזון

אמזון בשיא, בזוס ניגש לקופה: מימוש ענק של 4.1 מיליארד דולר

לאחר הדוחות החזקים, המייסד הגיש תוכנית למכירת 15 מיליון מניות • בזוס מחזיק בכ-8% ממניות החברה והונו נאמד על ידי פורבס בכ-280 מיליארד דולר • אתמול חצתה החברה את רף ה-3 טריליון דולר בשווי שוק

בועז בן נון 18:43
ג'ף בזוס, מייסד אמזון. / צילום: Associated Press, Pablo Martinez Monsivais
ג'ף בזוס, מייסד אמזון. / צילום: Associated Press, Pablo Martinez Monsivais

מייסד אמזון , ג'ף בזוס, הגיש תוכנית למכירת כ-15 מיליון מניות של החברה, בשווי מוערך של כ-4.1 מיליארד דולר. המהלך מגיע לאחר שמניית אמזון זינקה לשיא כל הזמנים בעקבות הדוחות הכספיים החזקים, והובילה את שווי השוק של החברה ליותר מ-3 טריליון דולר.

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לפי המסמכים שהוגשו לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), המכירה מתבצעת במסגרת תוכנית מסחר מתוכננת מראש מסוג שאומצה כבר ב-14 בנובמבר 2025.

אתמול, קצת יותר משנתיים מאז שהגיעה לשווי שוק של 2 טריליון דולר, חצתה אמזון את רף ה-3 טריליון דולר. היא חברה לאנבידיה, אלפבית, מיקרוסופט ואפל והייתה לחברה החמישית אי פעם שמגיעה לשווי הזה.

המניה ברמות שיא

תוכנית המכירה פורסמה ימים ספורים לאחר שאמזון פרסמה דוחות רבעוניים חזקים מהצפוי. החברה הציגה תוצאות טובות במיוחד ברבעון השני, בעיקר בזכות צמיחה מואצת בפעילות מחשוב הענן (AWS), שחיזקה את אמון המשקיעים בכך שההשקעות האדירות של החברה בתחום הבינה המלאכותית מתחילות להניב ביקוש עסקי משמעותי.

מתחילת השנה עלתה מניית אמזון בכ-23%, יותר מפי שניים מהעלייה של כ-11% במדד S&P 500. למרות הירידה במסחר המוקדם, המניה עדיין נסחרת סמוך לרמות השיא שאליהן הגיעה לאחר פרסום הדוחות.

לפי טופס 144 שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), ג'ף בזוס מתכנן למכור 15 מיליון מניות אמזון בשווי כולל של כ- 4.07 מיליארד דולר, לפי מחיר הסגירה של המניה ביום שני.

מהדיווח עולה כי מדובר במניות מייסדים (Founder Stock) שבזוס קיבל עם הקמת אמזון בשנת 1994. בנוסף, מהמסמך עולה כי בחודש מאי תרם בזוס 220,200 מניות לעמותות ולארגונים ללא מטרות רווח. לפי הדיווח, ייתכן שהגופים הללו מכרו את המניות במהלך שלושת החודשים שקדמו להגשת הטופס.

לפי פורבס, גם לאחר המימוש המתוכנן ג'ף בזוס נותר בעל המניות הפרטי הגדול ביותר באמזון. הוא מחזיק בכ-8% ממניות החברה, לאחר שהעביר כ-4% ממניותיה לגרושתו, מקינזי סקוט, במסגרת הסכם הגירושים ב-2019.

בשנים האחרונות בזוס מבצע באופן קבוע מימושי מניות, לרוב באמצעות תוכניות מסחר שנקבעו מראש (Rule 10b5-1), תוך שהוא ממשיך להימנות עם בעלי המניות הגדולים ביותר של החברה. שווי החזקתו באמזון מוערך לפי פורבס בכ-280 מיליארד דולר, המהווים את עיקר הונו.