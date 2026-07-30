אמזון עקפה בענק את התחזיות; המניה מזנקת במסחר המאוחר

אמזון פרסמה הלילה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026, הכנסות החברה היו 200 מיליארד דולר, ובכך עקפהאת תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־196.4 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב־5.75 דולר, לעומת תחזיות של כ־1.82 דולר למניה. בתגובה לפרסום הדוחות, מניית אמזון עולה בכ-8% במסחר המאוחר.

חטיבת שירותי הענן AWS רשמה הכנסות של 42.3 מיליארד דולר, לעומת תחזיות שעמדו על כ־40.5 מיליארד דולר. התחזיות בשוק עמדו על קצב צמיחה של כ־31%, בפועל 37%.

הכנסות מפרסום: הסתכמו ב-19.81 מיליארד דולר , לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 19.43 מיליארד דולר.

אמזון הודיעה כי היא צפויה להשקיע כ-200 מיליארד דולר בהוצאות הון (CapEx) בשנת 2026, כאשר עיקר ההשקעות יופנה לתשתיות בינה מלאכותית.

בין הגורמים המרכזיים שמניעים את הצמיחה נמצאות OpenAI ואנתרופיק, שהתחייבו בשנים האחרונות להיקפי שימוש גדולים בתשתיות AWS. בנוסף, אמזון ממשיכה להרחיב את פעילות שבבי הבינה המלאכותית שלה, בהם Graviton, Trainium ו־Nitro, אשר עברו ברבעון הקודם קצב הכנסות שנתי של יותר מ־20 מיליארד דולר. המשקיעים יבחנו האם הנהלת החברה מספקת עדכון נוסף לגבי קצב הצמיחה של התחום, שנחשב בעיני ג'ף בזוס ל"רגל הרביעית" של אמזון, לצד Marketplace, Prime ו־AWS.

מחכים לאנדי ג'סי

מעבר לתוצאות, עיקר תשומת הלב צפוי להיות מופנה לשיחת המשקיעים ולעדכון שיספק מנכ"ל החברה, אנדי ג'סי, בנוגע להמשך ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית. המשקיעים יבקשו להבין האם אמזון מתכוונת להותיר ללא שינוי את תחזית הוצאות ההון לשנת 2026, שעומדת על כ־20 מיליארד דולר, או לעדכן אותה, בדומה למגמה שנרשמה לאחרונה אצל חלק ממתחרותיה.

בנוסף, השוק צפוי לעקוב אחר העדכונים לגבי אסטרטגיית מודלי הבינה המלאכותית של החברה. לפי דיווחים, אמזון מצמצמת חלק מפעילות הפיתוח של משפחת מודלי Nova ומתמקדת בפיתוח מודל מתקדם חדש, שצפוי להיחשף בהמשך השנה. במקביל, החברה ממשיכה להשקיע גם בהרחבת פעילות שירותי ה־AI של AWS, לרבות תוכנית בהיקף של כמיליארד דולר שבמסגרתה מהנדסי החברה עובדים ישירות עם לקוחות ארגוניים לצורך הטמעת מערכות מבוססות סוכני בינה מלאכותית.

בסופו של דבר, גם הפעם השאלה המרכזית שתעמוד בפני המשקיעים תהיה האם אמזון מצליחה להוכיח שההשקעות האדירות בתשתיות בינה מלאכותית מתחילות לייצר צמיחה ורווחיות המצדיקות את העלות. תוצאות חזקות ב־AWS, לצד שמירה על תחזית השקעות יציבה, עשויות לחזק את אמון השוק באסטרטגיית ה־AI של החברה. מנגד, כל סימן להאטה בפעילות הענן או להמשך שחיקה בתזרים המזומנים עלול לעורר מחדש את החשש שההששקעות גדלות בקצב מהיר יותר מהתשואה שהן צפויות להניב.