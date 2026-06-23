תתרגלו לנקודת איזון חדשה: למה הדולר מתחזק ועד לאן הוא יגיע?

הדולר נסחר הבוקר בעליות חדות מול השקל, ומתקרב לרף של 3 שקלים - רמה שבה היה ב-21 באפריל בפעם האחרונה. "בשבוע האחרון רשם הדולר התאוששות של 1.5% כנגד האירו ו-1.4% כנגד הליש"ט ולעומת זאת כנגד השקל רשם הנגד התחזקות גבוהה יותר של 2.7%. לכן, מדובר כאן בסיפור כפול", כותב רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות. "השקל נחלש כעת מול הדולר והאירו על רקע הפרשנות המסויגת שניתנת להשלכות ההסכמות בין ארה"ב לאיראן על ישראל. לכך יש להוסיף את ירידת שוקי המניות בארה"ב (מדד נאסד"ק איבד 2.1% בשבוע האחרון ו-1.3% אתמול) כאשר השקל נוטה להיחלש מול הדולר בתקופות כאלו".

מנחם מעריך שבנק ישראל עשוי להתערב שוב בשוק המט"ח, לאחר שבחודש מאי רכש דולרים בהיקף של כ-800 מיליון דולר. "מדובר בהמשך לשינוי הכיוון בעקבות התבטאות הנגיד בכנס כלכלי והודעת בנק ישראל על רכישה נקודתית של מט"ח במהלך חודש מאי . לא מן הנמנע כי מהלך דומה ננקט גם החודש", הוא כותב.

דבר נוסף שמשפיע על התחזקות הדולר זו הערכה שהבנק המרכזי בארה"ב בדרך לרצץ של העלאות ריבית. מנחם מציין כי "הדולר מתחזק בעולם על רקע הערכות גוברות שהריבית בארצות הברית תעלה בין 0.25% ל-0.75% עד סוף השנה".

מה צפוי בהמשך?



"צריך לזכור כי לאחר שהשקל כבר נגע ברף של 2.8 כנגד הדולר, היחלשותו הנוכחית היא מנקודת פתיחה חזקה יחסית. הקרבה לרף ה-3 עשויה לגרום שוב לסוחרים לשקול מה הלאה ואולי תהייה השתהות סביבו", כותב מנחם. "שני הגורמים - ההקשר הגאו-פוליטי וצעדי בנק ישראל - עשויים להמשיך לפעול בטווח הקצר ולגרום לפיחות נוסף בשער השקל, אם כי אי הוודאות סביבו תוסיף להיות גבוהה".

מנחם מציין סיבה נוספת שתשפיע על השקל בזמן הקרוב: החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל. "סיבה נוספת לתנודתיות הקרובה - התקרבות ל-6 ביולי, תאריך הכרזת הריבית הבאה של בנק ישראל וחשוב לא פחות - תחזית כלכלית חדשה שיפרסם, לרבות על תוואי הריבית. לקראת מועד זה - התכונה גדלה באופן טיפוסי".

נקודת איזון חדשה

רן סיני, הכלכלן הראשי של אולטרה פיננסים, חושב שרמת 3 השקלים עשויה להתבסס כנקודת האיזון של השוק בטווח הקצר. "להערכתנו, התנועה הזו אינה מקרית ונובעת משילוב של שלושה גורמים מרכזיים. הראשון הוא התאמות שביצעו הגופים המוסדיים לאחר הנפילה החדה של הדולר במאי. הירידה החריגה אילצה אותם לאזן מחדש את תיקי ההשקעות, ובפועל נראה כי חלקם בחרו להגדיל מחדש את חשיפת המט"ח או לכל הפחות להפסיק למכור דולרים בהיקפים שראינו קודם לכן. המהלך הזה סייע לייצר רצפה לשער החליפין ולתמוך בתיקון כלפי מעלה", כותב סיני.

"הגורם השני הוא סביבת הריבית בארה"ב. נתוני המאקרו האחרונים, ובראשם שוק עבודה יציב, ממשיכים לאותת כי הפדרל ריזרב לא צפוי למהר להפחית ריבית באופן אגרסיבי. פער הריביות שנשמר לטובת הדולר ממשיך להעניק לו יתרון מובנה מול השקל, במיוחד בתקופות של עלייה באי-ודאות. הגורם השלישי הוא טכני: רמות השפל שנרשמו במאי שיקפו מצב קיצוני של מכירת יתר בדולר. מרגע שהצמד שב ופרץ מעלה את אזור 2.95 שקלים, נפתח פתח להמשך תיקון מהיר לעבר הרמות הנוכחיות.

אם המומנטום הנוכחי יימשך, אנו עשויים לראות את הדולר מתבסס סביב רמת 3 השקלים כבר בימים הקרובים, כך שרמה זו תהפוך בפועל לנקודת האיזון החדשה של השוק בטווח הקצר. להערכתנו, לקראת סוף השבוע הדולר ייסחר בטווח של 2.98-3.04 שקלים".