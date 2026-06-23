ירון מזרחי, יו"ר חברת בגירה מערכות , הפועלת בתחום הסימולטורים הצבאיים שהונפקה מקודם יותר החודש דיבר לראשונה בציבור מאז ההנפקה בכנס המיזוגים והרכישות של פירמת EY. בכנס, שעסק במיזוגים ורכישות, השתתפו לא מעט מנהלים בכירים מהחברות הציבוריות, ביניהם עופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרג'י; סיגל רגב יו"ר דנאל; ומנכ"ל נקסט ויז'ן, חן גולן. הכנס עסק בשאלה האם המשק בפתחו של גל מיזוגים ורכישות לאחר גאות חזקה בבורסה, למרות הירידות במניות בחודש האחרון.

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מזרחי התבטא באחד הפאנלים נגד המגמה בשוק שמצפה להפרטת התעשייה האווירית ורפאל, ואמר שלדבריו כדאי שהמדינה תתמקד בלסייע לחברות ביטחוניות קטנות ובינוניות. "יש ערך רב בתעשיות הממשלתיות, לא הכל זה כלכלה", אמר מזרחי. "בתעשיות הביטחוניות יש ערך עצום למדינת ישראל, במיוחד במקרים שאנחנו רואים (במלחמה, ח"ש). אפשר לראות בעולם, שגרמניה למשל נכנסת כבעלת עניין ביצרנית טנקים ורואים את התנהלות טראמפ בנושא. לצד זה, צריך לחשוב בהיבט הממשלתי איך מקדמים תעשיות קטנות וממשלתיות. בשווקים חזקים כמו גרמניה, אנגליה וארה"ב, עידוד תעשיות קטנות-בינוניות עובד אחרת מישראל, ומאפשר להן לקבל חוזים משמעותיים. החברות הגדולות צריכות להיות קבלניות משנה שלהן בשיעור של 50%. ואז כל הזמן צומחות חברות חדשות. כדי להנביט תעשייה רצינית צריך לתת כוח לקטנים הביטחוניים".

מזרחי דיבר על האופי הישראלי ואמר כי יש בעיה בארץ בהצמחת חברות בגודל הפעילות שלהן (סקייל). לדבריו, "אנחנו מאוד חזקים בתעוזה וביצירתיות, אבל מאוד חלשים בסקייל ובשמרנות ובתכנון. בשווקים החזקים כמו גרמניה, ארה"ב ומדינות מערביות, התחככנו המון בפעילויות בעבודה עם אירופאים, ועברנו הליך של חינוך ולימוד מהם. למדתי שצריך להכניס גם תכנון, שמרנות, סוף מעשה במחשבה תחילה, וחשיבה קדימה. יחד עם התעוזה הישראלית החזקה שלא מפחדים להיכשל ומכל דבר קמים וממשיכים הלאה".

מזרחי דיבר גם על ההנפקה, שהושלמה ב-5 ביוני והמניה ירדה מאז ב-8%. לדבריו, "ההנפקה בבורסה אינה מהלך של מכירה, אלא הכנסת הציבור והגופים המוסדיים כשותפים. זוהי אבן דרך חשובה בתהליך הצמיחה שלנו והגשמת היעדים הרב־שנתיים לשנת 2030. הפלטפורמה הציבורית מקנה לנו את השקיפות, ההון והמיצוב החזק הנדרשים מול גופי ממשל, במטרה להתמודד על חוזים מדינתיים בהיקפים של מאות מיליוני אירו בשוק האירופי והעולמי. התחום הביטחוני הגלובלי סובל כיום ממחסור בתעשיות חזקות ומערכתיות בתחום הסימולציה והאימונים, ואנו רואים בכך הזדמנות. המהלך הזה מכין אותנו לקפיצה הגדולה הבאה - הן דרך הוכחת יכולות טכנולוגיות ותפעוליות יוצאות־דופן, והן דרך בניית תשתית שמאפשרת לנו להוביל מהלכי רכישות וקונסולידציה בשוק הבינלאומי".

מנהל רשות החברות הממשלתית, רו"ח רועי כחלון, חשף את עמדתו בנוגע להפרטות של התעשייה החברות הביטחוניות הממשלתיות, "העמדה שלנו שהחברות הביטחוניות: תע"א, רפאל ותומר (זרוע של תעש לשעבר), מתחרות בידיים קשורות בחברות פרטיות כמו אלביט מערכות או מתחרים בינלאומיים". כחלון הוסיף כי חלק מהמורכבות היא גם במיזוגים ורכישות והביא דוגמה: "החברות הביטחוניות הממשלתיות מביאות אלינו לאישור עסקאות (רכישה) והן טעונות אישור ממשלה, בלי קשר לפן הפוליטי, ואני לא חושב שיש עניין פוליטי; מעצם העובדה שזה מטיל אחריות על הממשלה ושזה מצריך אישור רשות החברות, זה עשוי לקחת שמונה חודשים. זה מה שאלביט עושה בעשרה ימים, ובחברות הביטחוניות הממשלתיות זה לוקח 6-12 חודשים".

חגי שרייבר: "סיום המלחמה עם איראן התקבל בשוק ההון בישראל בקרירות"

הבורסה התל אביבית, שבשנתיים האחרונות לא מפסיקה לעלות, נראית שאיבדה מהמומנטום בחודש האחרון, כשנראה שארה"ב רוקמת עסקאות ישירות עם איראן. חגי שרייבר, המשנה למנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של הפניקס, אמר בפאנל בהנחייתו כי "סיום המלחמה המסתמן עם איראן מתקבל בשוק ההון בישראל בקרירות. אנחנו מתחילים לראות את השווקים קצת יורדים". לדבריו, נשאלת השאלה: האם זה הזמן לעצור את הרכישות והמיזוגים ולראות מה קורה? או שאולי דווקא זה הזמן להאיץ את ביצוע העסקות?

חגי שרייבר, מנהל השקעות ראשי ומשנה למנכ''ל הפניקס / צילום: ענבל מרמרי

עופר ינאי, בעל השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת, נופר אנרג'י השיב לשרייבר ואמר: "לא הייתי באופוריה כשהייתה בשוק אופוריה, אבל גם לא בדכדוך שיש עכשיו. בראייה מפוכחת, מצבנו הרבה יותר טוב מאז ערב המלחמה (7/10). זה לא הכי טוב שאפשר היה להשיג (ההסכם בין ארה"ב לאיראן) אבל גם העלילה לא סיימה להתפתח. אתה חייב לגדר תרחיש שלילי שאולי תהיה פסימיות, ולדאוג למקורות. ומצד שני, לנסות לקדם מהלכים אסטרטגיים. התברכנו בעובדה שאנחנו נישאים על טרנד השקעות באנרגיה שהוא גלובלי (באנרגיה וב-AI), כך שאנחנו לא בהכרח פועלים בתוך הסביבה העסקית המקומית. לכן, ההזדמנויות (של נופר) לא בהכרח קשורות לגיאופוליטיקה הנוכחית. הרבה פעמים פסימיות היא מצב טוב למישהו פחות פסימי שיכול לקנות בזול".

ינאי אמר גם לגבי מינויו כמנכ"ל נופר, לאחר שנה עם טלטלות בחברה כי "היתרון הגדול של תפקיד המנכ"ל שהוא גם בעל שליטה, שזה פינוק מיוחד, הוא שהוא יכול להחליט על אסטרטגיה ולוודא שהיא מתבצעת בקצב הנכון. משום שכשאתה (כיו"ר) מחליט על אסטרטגיה ורואה שלא מבצעים אותה - זה תסכול גדול. חזרתי לתפקיד המנכ"ל בגלל כניסת ה-AI שזה משהו גדול בעולם האנרגיה. זה משהו שמחייב למידה של תחומים חדשים וקבלת החלטות במהירות. בהמשך, אשמח לגדל מנכ"ל מתוך נופר. כך שיהיה מנכ"ל מתוך החברה שיבוא ויחליף אותי".

סיגל רגב, יו"ר חברת דנאל , שפועלת בתחום כוח האדם והסיעוד, דיברה בכנס על הרכישות הבעייתיות של ההנהלה הקודמת, שפגעו בפעילות החברה וגרמו לנפילת המניה, וציינה כי גם לאחר השינוי שעברה החברה אחרי שחברת יוניברסל הפכה לבעלת המניות העיקרית בה (והפכה את רגב ליו"ר), בחברה "לא מפסיקים אף פעם ללמוד. החברות (שנרכשו) עדיין איתנו, חלקן מחקנו. גם אם זו חברה משפחתית, פתאום המשפחה רוצה למכור או מכניסה קרן השקעות לתוך הסיפור. אתה לומד מהרכישות שעשית ומזקק לעצמך מה עובד ומה לא עובד. זה לא מרתיע אותנו ואנחנו נדייק את הדברים יותר. לצערי, בשנתיים האחרונות, בדנאל היה פחות אקשן. אנחנו עדיין מפיקים לקחים מהרכישות, שחלקן היו מצוינות".

יו"ר נקסט ויז'ן: נעשה לא מעט מיזוגים ורכישות בחמש השנים הקרובות

יו"ר יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , חן גולן, אמר כי החברה קרובה מאוד להשלמת עסקת הרכישה הראשונה שלה. "אני מאמין שנקנה חברה בקרוב. אני לא חושב שנקנה חברה גדולה, כך שזו יכולה להיות: רכישה קטנה של חברה עם טכנולוגיה, רכישה בינונית של חברה עם מכירות או רכישה אסטרטגית במבט של שנים קדימה. בחמש השנים הקרובות, נקסט ויז'ן תעשה לא מעט עסקאות מיזוגים ורכישות". נקסט ויז'ן ערכה את אחת ההנפקות המוצלחות בתולדות הבורסה בת"א ונסחרת בשווי שוק של 23 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה יותר מאשר הכפילה עצמה בשנה האחרונה (118%+).

גולן הזכיר כי נקסט ויז'ן, שמינתה בכירה לתחום המיזוגים והרכישות בחודשים האחרונים, "מוכרת את המצלמות שלה למעל מ-300 יצרני רחפנים מערביים. כשאנחנו מסתכלים מה הם צריכים: הם קונים מאיתנו מצלמה, הם גם צורכים אנרגיה (סוללות), תקשורת, וגם משתמשים ב-AI (לפענח את הצילומים) - כדי להפוך לאוטונומיים. כך שחברות בתחומים האלה ייצרו לנקסט ויז'ן סינרגיה, ולכן הן יעד למיזוגים ורכישות. אני לא חושב שאמצא עוד נקסט ויז'ן לרכישה, כי המחיר יהיה כנראה יקר. חברות (שנקנה) נוכל לחשוף להרבה לקוחות, כך שהן יעזרו לנקסט ויז'ן לצמוח יותר בהמשך".

"אנחנו מנהלים דיונים פתוחים בהנהלת החברה על כל חברה רלוונטית. היא צריכה להתאים טכנולוגית, ולהתאים למספרים. לא יעזור לי להביא חברה שצומחת במכירות ב-100% אבל מפסידה כסף. אנחנו כמעט חמש שנים מההנפקה ולא ביצענו רכישה, השוק עבר המון טלטלות. יש עכשיו המון הזדמנויות ומאמין שנעשה את זה בזמן הקרוב".