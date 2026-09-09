כ־13 מיליון שקל בשנה: מילגם בדרך למשרדים חדשים בפתח תקווה

משרדים

מילגם תשכור כ־18 אלף מ"ר ב־Global Towers בפתח תקווה, בשוק מעריכים כי מדובר בעסקה של כ-13 מיליון שקל לשנה

חברת השירותים המוניציפליים מילגם צפויה להעביר את משרדיה למתחם Global Towers בפתח תקווה, בעסקה שבמסגרתה תשכור כ־18 אלף מ"ר.

בענף מעריכים כי דמי השכירות בעסקה עומדים על כ־60 שקל למ"ר בחודש, כך שהעלות החודשית עבור השטח צפויה להסתכם בכ־1.08 מיליון שקל, או כ־13 מיליון שקל בשנה, לפני עלויות נלוות.

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המעבר צפוי להחליף את מטה החברה הנוכחי ברחוב הסיבים, במתחם פארק ינאי בפתח תקווה, המוכר כ"בית מילגם". המבנה, בן תשע קומות, שייך כולו למילגם, וגם פנגו, שמילגם נמנית עם בעליה, יושבת במתחם.

Global Towers ממוקם בצומת הרחובות ז'בוטינסקי, דרך יצחק רבין ודנמרק, באזור רמת סיב בפתח תקווה. המתחם כולל שלושה מגדלים, כ־170 אלף מ"ר של משרדים ומסחר וכ־3,000 מקומות חניה. המתחם נמצא בבעלות קבוצת מגדלי ישראל, שבשליטת משפחות שפר ווסרמן. למתחם נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית, והוא ממוקם בסמוך לתחנת בלינסון של הקו האדום של הרכבת הקלה, ובמרחק הליכה קצר מתחנת שחם.

הפרויקט נמצא בשלבי השלמה, ולפי דיווח עדכני צפי האכלוס הוא ברבעון הראשון של 2027. בימים אלה מתקיימות עבודות ושיפוצי גמר לקראת המעבר.

המהלך יאפשר לקבוצה לרכז את פעילותה בשטח משרדים גדול משמעותית, על רקע התרחבות פעילותה בשנים האחרונות בתחומי השירותים המוניציפליים, הטכנולוגיה, התחבורה, הבריאות והתשתיות, וכן בעקבות רכישת דואר ישראל.

שכירות לטווח ארוך

רנט איט רוכשת 30 דירות המיועדות לאוכלוסייה החרדית מקבוצת בית ירושלמי BY בכ-63 מיליון שקל בירושלים

קרן רנט איט ריט מגורים חתמה על הסכם עם קבוצת בית ירושלמי BY לרכישת 30 דירות בפרויקט "אורנים" בשכונת נווה יעקב בירושלים, תמורת כ-63.2 מיליון שקל סך הכול.

הדירות הנרכשות מיועדות לשכירות ארוכת טווח לאוכלוסייה החרדית, בפרויקט שמקימה בית ירושלמי BY הכולל שלושה בנייני מגורים ובהם 146 יחידות דיור. הפרויקט מצוי כיום בשלבי בנייה מתקדמים. בחברה הודיעו כי בכך תם מלאי הדירות בפרויקט, למעט שתיים שטרם נמכרו. על פי ההסכם בית ירושלמי, היא שתהיה האחראית לשיווק ולהשכרה לטווח ארוך.

שרון תוסייה-כהן, מייסד ומנכ"ל רנט איט, מדגיש את הצורך בדיור להשכרה לאוכלוסיה החרדית: "רנט איט שמה לה למטרה לפעול במגזר החרדי", מסר. "האוכלוסייה החרדית מונה כיום כ-14%-15% מאוכלוסיית ישראל, ועל פי התחזיות, תגיע בשנת 2045 לכ-22%. במגזר החרדי ביקוש גבוה לשכונות בעלות אופי קהילתי ומוסדות חינוך ושכונת נווה יעקב עונה על הקריטריונים לביקוש לדיור בקרב החרדים".

הרכישה שביצעה רנט איט היא השלישית בתוך זמן קצר: בחודש יוני רכשה פרויקט בן 341 יחידות דיור ברובע לכיש באשדוד בשותפות עם קבוצת מגדל ביטוח, וכן 52 יחידות דיור בפרויקט אאורה סיטי בחדרה. סך ההשקעות בשני הפרויקטים עומד על כרבע מיליארד שקל.

היא מצטרפת גם לגל של רכישות על ידי חברות אחרות: במהלך מרץ 2026 השלימה אזורים LIVING שתי רכישות - אחת לרכישת 50 דירות באשדוד, תמורת כ־107.5 מיליון שקל, ואחת עבור 11 דירות - נוסף על 98 שכבר רכשה - בפרויקט בפארק הים בבת ים, תמורת כ־41.7 מיליון שקל; ואבו פמילי רכשה 50 דירות בשכונת רוממה בירושלים תמורת 156 מיליון שקל. מגדל רכשה לאחרונה 20% מעסקי המגורים להשכרה לטווח ארוך של אשטרום תמורת 451 מיליון שקל.

לפי הודעת רנט איט, במקביל להסכם הרכישה היא התקשרה עם בית ירושלמי BY בהסכם השקעה, שלפיו תשקיע בית ירושלמי ברנט איט כ-7.9 מיליון שקל, בתמורה תקצה רנט איט לבית ירושלמי מניות החברה שיהוו כ-2.14% מהון המניות של רנט איט לאחר ההקצאה, וכ-2.06% בדילול מלא.

במקביל הודיעה השבוע רובי קפיטל כי תממן - בשיתוף עם גוף מוסדי - פרויקט פינוי-בינוי אחר של בית ירושלמי BY , בשכונת קטמונים בירושלים, בהיקף של כ-400 מיליון שקל. הפרויקט נמצא במתחם הרחובות השומר 15 ויצחק שדה 8, ובמסגרתו ייהרסו שני מבני מגורים ותיקים הכוללים 32 יח"ד, וייבנו במקומם שני מבני מגורים חדשים בני 11 קומות ו-108 דירות, מעל שטחי מסחר ומוסדות ציבור.

לוגיסטיקה

פארק תעשייה חדש בעוטף עזה נפתח בקיבוץ מפלסים

קבוצת שיבולת וקיבוץ מפלסים חנכו את פארק התעשיות החדש בקיבוץ, הכולל שני מבנים בשטח כולל של כ-13,500 מ"ר.

בקבוצת שיבולת מספרים כי הפרויקט תוכנן עוד לפני מלחמת חרבות ברזל, אולם בעקבות המלחמה ופינויו של הקיבוץ למשך כמעט שנה, נדחתה הבנייה והחלה בפועל כ-12 חודשים לאחר מכן. בחברה מדווחים על ביקוש גבוה ועל תפוסה של 100%.

ערן מרקוביץ, בעלים ומנכ"ל קבוצת שיבולת, מסר : "השלמת הפרויקט, קבלת טופס 4 ותחילת האכלוס בקיבוץ מפלסים אינם רק הישג נדל"ני ועסקי, אלא אמירה ציונית ולאומית ראשונה במעלה. כשהתחלנו את העבודות תוך כדי לחימה, כשמסביב עוד נשמעו הדים של קרב והקיבוץ עצמו היה מפונה, ידענו שאין לנו את הפריבילגיה לעצור. 100% התפוסה שהגענו אליה חצי שנה לפני גמר הבנייה מוכיחה את העוצמה של הנגב המערבי ואת האמון של התעשייה הישראלית באזור. הפרויקט הזה מוקדש בראש ובראשונה לתושבי מפלסים והעוטף - אנחנו כאן כדי לבנות, להצמיח ולהישאר."

מכרזים

ריאליטי זכתה במכרז ל-2.4 דונם בהרצליה

קרן ריאליטי זכתה במכרז רמ"י לרכישת מתחם בשטח של כ-2.4 דונם בשכונת נווה ישראל במרכז הרצליה . למכרז הוגשו שמונה הצעות מצד יזמים, וההצעה הזוכה עמדה על 42.2 מיליון שקל, (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). ברמ"י מציינים כי הסכום גבוה פי 3.54 ממחיר המינימום שקבעה רמ"י, שעמד על 11.9 מיליון שקל, אולם יש לציין כי המחיר הוא מחצית מהשומה שקבעה רמ"י, שעמדה על 87 מיליון שקל.

הסכום משקף עלות של כ-640 אלף שקלים לרכיב קרקע ליחידת דיור (לפני מע"מ והוצאות פיתוח), בהינתן שעל המגרש ניתן לבנות 66 דירות ועוד שטחי מסחר - בהתאם לתכנון הסופי שיאושר.

התחדשות עירונית

אושרה להפקדה תוכנית במתחם האילנות ביקנעם עילית

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה צפון החליטה לאשר להפקדה את תוכנית מתחם האילנות ביקנעם עילית, המשתרעת על כ-18.6 דונם. במסגרת התוכנית יפונו שמונה מבני מגורים ישנים ובהם 48 יחידות דיור, ובמקומם ייבנו שישה בניינים עם 210 יחידות דיור חדשות, בהן כ-42 דירות קטנות. התוכנית כוללת גם כיכר עירונית, חזית מסחרית ברחוב צאלים, ציר ירוק, כ-4.1 דונם למבני ציבור ושטחים פתוחים. התוכנית, ביוזמת חברת פרשקובסקי נופי רוממה, נערכה על ידי משרד א.ג. איזן אדריכלים ובוני ערים.

מכרזים

רכס נדל"ן תשלם 53 מיליון שקל תמורת מגרש בקריית גת

רכס נדלן זכתה במכרז רמ"י במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרש בשטח של כ-20.5 דונם בפארק התעשייה קריית גת, תמורת כ-53 מיליון שקל. החברה, הנמצאת בבעלות משותפת של ארקין קפיטל, תומר כץ ופועלים אקוויטי - מתכננת להקים על המגרש פרויקט משולב ללוגיסטיקה ותעשייה, בעלות של כ-200 מיליון שקל. לקרקע זכויות בנייה בהיקף של כ-40 אלף מ"ר ומיועדת לאחסנה, תעשייה ומלאכה.

במרץ האחרון הצטרפה פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, להשקעה בחברה.