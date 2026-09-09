ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות מ"מ מנהל רמ"י זומן לשימוע לפני פיטורים. אלו הסיבות שהציג השר כץ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רשות מקרקעי ישראל

מ"מ מנהל רמ"י זומן לשימוע לפני פיטורים. אלה הסיבות שהציג השר כץ

היחסים בין שר הבינוי והשיכון חיים כץ לבין מ"מ מנהל רמ"י יהודה אליהו עכורים מזה תקופה, אולם השר הצדיק את הפיטורים בעיקר בתלונות שהגיעו אליו מצד ועד עובדי רמ"י - ובהן גם תלונה על ביטול אירוע עובדים עקב שירת נשים

אריק מירובסקי 13:58
יהודה אליהו / צילום: תמונה פרטית
יהודה אליהו / צילום: תמונה פרטית

שר הבינוי והשיכון חיים כץ זימן את ממלא-מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו, לשימוע לפני פיטורים. היחסים בין כץ לבין אליהו עכורים מזה תקופה, אולם השר הצדיק את הפיטורים בעיקר בתלונות שהגיעו אליו מצד ועד עובדי רמ"י.

בלעדי | השלמת עסקת הענק של ענף הנדל"ן צפויה להידחות
החלטה אחת תשפיע על אלפי מיזמי פינוי-בינוי: פטור מהיטל השבחה על שטחי מסחר

במכתב, שנכתב על-ידי יו"ר הוועד הארצי שלי ירמיהו וסגניתה עו"ד לילך גוטרמן, דווח על ביטול אירוע עובדים לקראת ראש השנה עקב שירת נשים. כמו כן נכתב במכתב על העדפתו של אליהו להוציא מכרזים פומביים על פני בחירת עובדי רמ"י למשרות בכירות שהתפנו.

לבסוף התלוננו ראשי הוועד במכתב על אי-קיום ערוץ תקשורת סדור בין אליהו לבין ועד העובדים.