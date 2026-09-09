שר הבינוי והשיכון חיים כץ זימן את ממלא-מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו, לשימוע לפני פיטורים. היחסים בין כץ לבין אליהו עכורים מזה תקופה, אולם השר הצדיק את הפיטורים בעיקר בתלונות שהגיעו אליו מצד ועד עובדי רמ"י.

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במכתב, שנכתב על-ידי יו"ר הוועד הארצי שלי ירמיהו וסגניתה עו"ד לילך גוטרמן, דווח על ביטול אירוע עובדים לקראת ראש השנה עקב שירת נשים. כמו כן נכתב במכתב על העדפתו של אליהו להוציא מכרזים פומביים על פני בחירת עובדי רמ"י למשרות בכירות שהתפנו.

לבסוף התלוננו ראשי הוועד במכתב על אי-קיום ערוץ תקשורת סדור בין אליהו לבין ועד העובדים.