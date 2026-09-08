השלמת עסקת הענק של ענף הנדל"ן צפויה להידחות

חצי שנה מאז הודיעה ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר כי תרכוש את אקרו נדל"ן של צחי ארבוב, לגלובס נודע כי העסקה נמצאת ממש בישורת האחרונה אך לא צפויה להסתיים השבוע, הגם שהתאריך האחרון להשלמתה נקבע ליום חמישי הקרוב, 10 בספטמבר. במילים אחרות, החברות יצטרכו ככל הנראה להאריך את המועד.

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עם זאת, בשני הצדדים מעוניינים בהשלמת העסקה, ולחברות יש אפשרות לקבל ארכה כדי להשלים את העסקה עד סוף פברואר 2027. בסביבת החברות מעריכים כי העסקה תושלם עד סוף השנה הנוכחית (2026).

ובינתיים, העסקה המקורית הייתה אמורה ליצור חברת ענק בשווי של 10 מיליארד שקל, אך מאז איבד מדד הבנייה בישראל 19% מערכו, כשמניית ישראל קנדה אף איבדה יותר ומחקה שליש משוויה. השווי המשותף של שתי החברות כעת עומד על 7.7 מיליארד שקל.

שתי המניות נפלו

נזכיר כי לפי ההסכם המקורי, העסקה הייתה אמורה להתבצע לפי שווי לאקרו נדל"ן של 3.1 מיליארד שקל. מתוך הסכום, התשלום לאקרו יתבצע בצורה של 60% במניות ו-40% במזומן. את רכיב המזומן בעסקה העריכה ישראל קנדה בסכום של 1.24 מיליארד שקל.

אלא שמאז נפלו שתי המניות. מניית אקרו איבדה 20% לשווי של 2.6 מיליארד שקל, כך שהחלק של המזומן בעסקה עשוי אף הוא לרדת בכ-200 מיליון שקל. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים טוענים בתוקף כי אין כל שינוי בתנאי העסקה.

כך או כך, לצורך השלמת העסקה והתשלום לאקרו, ישראל קנדה מתכננת להשתמש במקורותיה העצמיים (יש לה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 547 מיליון שקל), וגם להשיג מימון בנקאי וכן לממש נכסים ו/או לגייס חוב בבורסה כד לשמור "על היקף דומה של אגרות חוב הקיים היום בישראל קנדה".

ישראל קנדה אף צפתה בדוחות האחרונים מימושים או הכנסת שותפים לפרויקטים בשנתיים הבאות בסכום של כ-600 מיליון שקל, וציינה כי יש לה ולאקרו מסגרות אשראי לא מנוצלות בבנקים של 470 מיליון שקל.

התנאים המתלים הושלמו

בינתיים, שאר התנאים המתלים בעסקה הושלמו. החברות קיבלו את אישורי האסיפות הכלליות של שתי החברות וגם את אישור הממונה על התחרות וכן אישור מרשות המסים, לפיו המניות שיקבלו הבעלים של אקרו בישראל קנדה יהיו חייבות "במס רק במועד מכירתן ולא במועד הקצאתן", וכן אישורים מהבנקים שהתקבל בתחילת חודש אוגוסט.

עוד הסכימו החברות כי עד השלמת המיזוג אקרו לא תבצע פעולות יוצאות דופן ש"חורגות ממהלך העסקים הרגיל, ולא תחלק דיבידנד". ישראל קנדה יכולה לחלק בזמן הזה דיבידנד של עד 25 מיליון שקל.