מיזוג הענק בין יזמיות הנדל״ן ישראל קנדה ואקרו ממשיך להתקדם שלב נוסף. החברות דיווחו היום (ב') כי רשות התחרות נתנה את אישורה לעסקת רכישת אקרו על ידי ישראל קנדה, מה שמקרב את השלמת המהלך בין השתיים.

ההודעה על המהלך יצאה לפני כחודשיים, בה הודיעו שתי החברות כי תמוזג פעילותה של אקרו, שנמצאת כיום בשליטת איש העסקים צחי ארבוב לתוך ישראל קנדה, בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של כ-10 מיליארד שקל. בדוחות הכספיים השנתיים של ישראל קנדה, שנמצאת בשליטת אנשי העסקים ברק רוזן ואסי טוכמאייר, צוין כי עסקת המיזוג תבוצע במניות ובמזומן (60% מניות ו-40% מזומן) בהתאם ליחסי שווי מוסכמים של 6.9 מיליארד שקל לחברה ו-3.1 מיליארד שקל לאקרו.

נראה כי המשקיעים אהבו את הבשורה על המיזוג בין החברות כאשר עם פרסום העסקה (19.02.2026) טיפסה מניית אקרו ב-13% לשווי גבוה ממחיר העסקה, ואילו ישראל קנדה זינקה ב-9% לשווי של 7.6 מיליארד שקל. עם זאת, כיום, כחודשיים לאחר פרסום הודעת המיזוג, מניית אקרו ירדה מאז ב-8% בעוד מניית ישראל קנדה השילה מערכה כ-12%.

אקרו מחזיקה ב-61 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון והקמה, הכוללים כמעט 7,700 דירות, כולם באזור ת"א, אשר צפויים להצטרף לצבר של כמעט 19 אלף דירות שישראל קנדה מקדמת. את שנת 2025 סגרה אקרו עם היקף מכירות של 145 יח"ד בסכום של כ-711 מיליון שקל, לעומת 448 יח"ד בסכום של 1.72 מיליארד שקל בהשוואה לאשתקד.

גם ישראל קנדה סיימה את שנת 2025 עם ירידה במכירות שהסתכמו ב-337 יחידות דיור, וזאת לעומת 394 יחידות דיור שמכרה בשנת 2024. מרבית הדירות שנמכרו בשנה המדווחת היו בפרויקט people בתל אביב, שם נמכרו 65 דירות, 59 דירות שנמכרו בפרויקט Rainbow ברובע שדה דב ו-48 דירות בפרויקט מידטאון תל אביב.