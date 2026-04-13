ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות אור ירוק מרשות התחרות: המיזוג בין ישראל קנדה לאקרו מתקדם שלב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל קנדה

רשות התחרות נתנה אור ירוק: מיזוג הענק בין ישראל קנדה לאקרו מתקדם שלב

אישור רשות התחרות מקרב את השלמת מיזוג הענק בין ישראל קנדה לאקרו, בעסקה של כ־10 מיליארד שקל שתיצור אחת מחברות הנדל״ן הגדולות בישראל עם צבר של כ־27 אלף דירות • ברקע, שתי החברות מציגות ירידה במכירות ושחיקה במניות מאז ההכרזה על העסקה

מאיה לוין 17:31
ברק רוזן, צחי ארבוב וזיו יעקובי / צילום: ינאי אלפסי, אלכס פרגמנט

מיזוג הענק בין יזמיות הנדל״ן ישראל קנדה ואקרו ממשיך להתקדם שלב נוסף. החברות דיווחו היום (ב') כי רשות התחרות נתנה את אישורה לעסקת רכישת אקרו על ידי ישראל קנדה, מה שמקרב את השלמת המהלך בין השתיים.

ישראל קנדה עשויה להעמיד למכירה את החברה הבת להתחדשות עירונית
אקרו נדרשה לדווח על מבצעי המימון בדוחות. כך היא הגיבה

ההודעה על המהלך יצאה לפני כחודשיים, בה הודיעו שתי החברות כי תמוזג פעילותה של אקרו, שנמצאת כיום בשליטת איש העסקים צחי ארבוב לתוך ישראל קנדה, בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של כ-10 מיליארד שקל. בדוחות הכספיים השנתיים של ישראל קנדה, שנמצאת בשליטת אנשי העסקים ברק רוזן ואסי טוכמאייר, צוין כי עסקת המיזוג תבוצע במניות ובמזומן (60% מניות ו-40% מזומן) בהתאם ליחסי שווי מוסכמים של 6.9 מיליארד שקל לחברה ו-3.1 מיליארד שקל לאקרו.

נראה כי המשקיעים אהבו את הבשורה על המיזוג בין החברות כאשר עם פרסום העסקה (19.02.2026) טיפסה מניית אקרו ב-13% לשווי גבוה ממחיר העסקה, ואילו ישראל קנדה זינקה ב-9% לשווי של 7.6 מיליארד שקל. עם זאת, כיום, כחודשיים לאחר פרסום הודעת המיזוג, מניית אקרו ירדה מאז ב-8% בעוד מניית ישראל קנדה השילה מערכה כ-12%.

אקרו מחזיקה ב-61 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון והקמה, הכוללים כמעט 7,700 דירות, כולם באזור ת"א, אשר צפויים להצטרף לצבר של כמעט 19 אלף דירות שישראל קנדה מקדמת. את שנת 2025 סגרה אקרו עם היקף מכירות של 145 יח"ד בסכום של כ-711 מיליון שקל, לעומת 448 יח"ד בסכום של 1.72 מיליארד שקל בהשוואה לאשתקד.

גם ישראל קנדה סיימה את שנת 2025 עם ירידה במכירות שהסתכמו ב-337 יחידות דיור, וזאת לעומת 394 יחידות דיור שמכרה בשנת 2024. מרבית הדירות שנמכרו בשנה המדווחת היו בפרויקט people בתל אביב, שם נמכרו 65 דירות, 59 דירות שנמכרו בפרויקט Rainbow ברובע שדה דב ו-48 דירות בפרויקט מידטאון תל אביב.