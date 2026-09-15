ב-2.8 מיליארד דולר: טראמפ מתכנן למכור לישראל חבילת חימושים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכנן למכור לישראל חבילת חימושים בסך כולל של 2.8 מיליארד דולר. כך מדווח היום (ג') בסוכנות הידיעות רויטרס וב"וושינגטון פוסט". החבילה צפויה לכלול עשרות אלפי חימושי 2,000 פאונד (כ־900 ק"ג), שאמנם שימשו את ישראל לפעולות כמו חיסול מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה - אך בעת הנוכחית סביר יותר שנועדו עבור הכנה לעימותים ישירים נוספים מול איראן.

● הלקוחה הערבית של התעשיות הביטחוניות רוצה טיל ישראלי

● אחרי גרמניה: המדינה האירופית שהתעשיות הביטחוניות הישראליות רוצות לייצר בה

לגבי העסקה הזו, לפי הדיווחים, כבר הועברו עדכונים לוועדות הנדרשות בקונגרס, והיא כוללת 20 אלף פצצות MK 84 ו־20 אלף פצצות BLU-117. שני הסוגים נמנים על חימושים במשקל כ־900 ק"ג, וכנראה מדובר ברכש פצצות "טיפשות". על אותו פצצות מותקנות ערכות JDAM , שמאפשרות לנווט פצצות לא-מונחות אל מטרה.

העסקה המתוכננת פורסמה שעות לאחר פרסום רשמי של הפנטגון, שלפיו סך ההפסדים האמריקאי מארבעת החודשים הראשונים בלבד של המערכה מול איראן, הסתכמו להוצאות בסך 33.4 מיליארד דולר ואיבוד של כ־30 מל"טים גדולים. נציין כי ביולי האחרון, כחמישה חודשים לאחר פרוץ המלחמה, שלושה בכירים אמריקאים האריכו את ההוצאות בפני NBC בכ־100-80 מיליארד דולר.

מעבר לכך, במשרד ההגנה האמריקאי מודים כי המלחמה אתגרה אותם מאוד בהיבט כלכלת החימושים ויצרה "צווארי בקבוק" בשרשראות האספקה. זאת, אף שמזכיר ההגנה פיט הגסת' הכחיש דיווחים בנוגע למחסור בחימושים. הדוח שהוכן לבקשת הקונגרס סוקר את התקופה שבין 28 בפברואר לבין 30 ביוני, וגם מפרט נזקים נרחבים לנכסים צבאיים ומודיעיניים אמריקאים.

ברשת NBC מדווחים כי בדוח לא מצוינת התייחסות להאשמה בנוגע לתקיפה אמריקאית שפגעה בבית ספר באיראן. לעומת זאת, היא מפרטת 33.4 מיליארד דולר הוצאות, מתוכן 22.3 מיליארד דולר עבור חימושים, 3.7 מיליארד דולר על ציוד שנהרס ו־7.4 מיליארד דולר עבור הוצאות נוספות. בה־בעת, מהדוח עולה כי יותר מ־20 אלף אנשי צבא ודיפלומטים אמריקאים נאלצו לעזוב את מקום מגוריהם בשל המלחמה.

הפסדי ענק ממטוסים שנהרסו

השפעה מעניינת של המלחמה מול איראן, כפי שמשתקף מהמידע החדש, היא שמרבית הפינויים הרפואיים של פצועים אמריקאים התבצעו קרקעית, על בסיס אמבולנסים או באופן עצמאי, מאחר שהמטוסים האמריקאים שהיו אמורים לסייע בפינויים - פונו בעצמם. יחד עם זאת, לא פחות מ־5,000 טיסות התבצעות מבסיסים אמריקאים באירופה למזרח התיכון, במטרה לתגבר בכוחות ובציוד.

בדוח, כצפוי, מפורטים גם הפסדי הענק של כלי טיס, ובהם ארבעה מטוסי F-15E, F-35 אחד ו־ A-10 אחד. בה־בעת, 12 מטוסי תדלוק מדגם KC-135 ותשעה מטוסים נוספים נהרסו. לפי אותו הדוח, גם יותר מ־30 מל"טים מדגם MQ-9 ריפר נפלו, יורטו או הושמדו. אם מנטרלים מהחישוב תשעה מטוסים נוספים שלא פורט מהם, המחיר הכולל של המטוסים והמל"טים שנהרסו מסתכם בכ־4.9 מיליארד דולר.

לא רק משרד ההגנה ספג פגיעה כלכלית משמעותית, אלא גם מחלקת המדינה - בעקבות הפיכתה ליעד. יותר מ־208 מיליון דולר נזקים נגרמו למתקנים של מחלקת המדינה בארבע מדינות במרחב: עיראק, כווית, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. סכום זה כולל 184 מיליון דולר ל"תשתיות דיפלומטיות" שנפגעו ו־25 מיליון דולר בשל עיכובים בתהליכי בנייה.