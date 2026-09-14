התעשיות הביטחוניות הישראליות בוחנות הקמת מפעלים בקפריסין - כך מדווח האתר "פילניוז" באי. זו בחירה שעשויה להיות מעניינת בשל הקרבה הפיזית לישראל, הברית המתהדקת עם המדינות ההלניות, והעובדה כי האי השכן הוא מדינת איחוד אירופי.

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נוכחות פיזית גוברת באירופה, בין אם בקפריסין ובין אם במדינות אחרות כדוגמת גרמניה, היא קריטית עבור השתתפות בתוכנית SAFE, המאפשרת מימון עסקאות ביטחוניות בסך של עד 150 מיליארד אירו, בכפוף לכך ש־65% מערך העסקה יירכש ממדינות האיחוד או מאוקראינה. לפי הדיווח בפילניוז, העניין שמגלות החברות הביטחוניות הגדולות בהקמת פסי ייצור בקפריסין היווה את אחד הנושאים המרכזיים בביקור הנשיא יצחק (בוז'י) הרצוג במדינה ביום חמישי האחרון.

גורמים המעורים בפרטים סיפרו לכלי התקשורת הקפריסאי כי לצד תעשייה, החברות הישראליות שואפות להקים באי מטות ניהוליים. עבור ניקוסיה, להקמת תשתיות אסטרטגיות של חברות כמו אלביט, התעשייה האווירית ורפאל, תהיה תועלת כפולה: תרומה לכלכלה במשרות ובמסים, וחיזוק יכולות ההגנה המודרניות - כשברקע מרחף האיום של טורקיה ככלל, ומהנשיא רג'פ טאייפ ארדואן בפרט.

עסקאות ביטחוניות למרות המתיחות הפוליטית

מסיבות פוליטיות, היחסים הדיפלומטיים הפורמליים בין ישראל לבין חלק ממדינות האיחוד האירופי שרויים במתיחות רבה, אך בכל הנוגע לתעשיות הביטחוניות - ניכר כי ביבשת לא מצליחים למצוא פתרונות מהותיים אחרים. ב"פוליטיקו" צוין כי במסגרת הקשרים הביטחוניים בין התעשיות הביטחונות הישראליות למדינות אירופה, זכתה, בין השאר, חטיבת ה־C4I והסייבר של אלביט אשתקד בחוזה בסך 25 מיליון אירו בהולנד לאספקת מערכות ניהול קרב; ואילו בספרד, המדינה הכי אנטי־ישראלית באירופה, הממשל האזורי של מדריד קיבל בינואר סיוע ממערך הסייבר הלאומי של ישראל בהגנה על תשתיות קריטיות.

מעל כל המדינות באירופה, כמובן, עומדת גרמניה. ראשית, ישנה עסקת חץ 3 שכוללת את ההסכם הראשון מ־2023 בסך כ־3.5 מיליארד דולר, ואת השני שנחשף בגלובס על סך 3.1 מיליארד דולר נוספים. מעבר לכך, לאחרונה סגרה רפאל עסקה עם מדינת סקסוניה תחתית ו"אורליוס", קרן השקעות רב־לאומית שנוסדה בישראל, לרכישת מפעל חברת פולקסווגן בעיר אוסנבריק, שבו תייצר רכיבים לכיפת ברזל.

בפילניוז מציינים כי הדיונים שקיים הנשיא הרצוג בנושא הקמת מפעלים ביטחוניים ישראלים בקפריסין עם מקבילו הקפריסאי ניקוס כריסטודולידיס שואבים השראה ממדינות אירופיות אחרות. כך, למשל, רומניה הפכה לאחד ממוקדי הייצור של אלביט לאירופה, עם כאלף משרות ישירות (מהנדסים וטכנאים) ויותר מ־2,500 משרות עקיפות (ספקים מקומיים).

קרובה יותר ליוונים היא דוגמת עסקת "מגן אכילס", למכירת שלוש מערכות הגנה אווירית ישראליות ליוון תמורת 3.1 מיליארד אירו (כ־3.6 מיליארד דולר). במסגרת העסקה שכוללת אספקת קלע דוד וספיידר מתוצרת רפאל, וברק MX מתוצרת התעשייה האווירית בתוך 35 חודשים, מעוגן שילוב חברות יווניות בכ־700 מיליון אירו (22.5% מסך ההסכם).