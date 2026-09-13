בגרמניה ובישראל מודאגים מהניצחון הגדול והחריג מאז מלחמת העולם השנייה של מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) בבחירות לפרלמנט במדינת סקסוניה-אנהלט, וזכייתה בכ־43.8% מהקולות (39 מושבים).

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אולם לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, למרבה ההפתעה, יש חברת נשק ישראלית שעשויה להרוויח: אולריך זיגמונד, שצפוי לכהן כראש ממשלת סקסוניה־אנהלט, תומך בהקמת מתקני נשק עבור פעולות מקומיות, במה שעשוי לעודד הקמת מפעל של אלביט.

זיגמונד מציע לאפשר לענקית הנשק הישראלית לפעול במדינה, כדי שתספק משאבים למבצעי הגירוש שמתכננת מפלגתו. מחד, אלטרנטיבה לגרמניה מתנגדת להוצאות הביטחון הגדלות והולכת של ברלין, ומאידך עומדת סוגיית ההשקעה בתעשייה הביטחונית בעיר זנגרהאוזן. בצל זאת, הסביר זיגמונד במסיבת עיתונאים ביום חמישי כי מפלגתו אינה מתנגדת לייצור נשק עבור צרכים מקומיים.

"אנחנו לא מגנים באופן גורף ייצור ציוד צבאי, שהרי נזדקק למשאבים מתאימים עבור מבצעי החזרה והגירוש העתידיים", אמר זיגמונד. "הדבר משרת את ביטחון הפנים, את היציבות שלנו, ואת ההגנה הלאומית". ערוץ MDR המקומי דיווח כי חברת אלביט מנהלת מגעים להקמת מפעל בסקסוניה-אנהלט, שייצר רכיבים עבור חברות גרמניות אחרות. בכירים מקומיים סיפרו לתקשורת המקומית, כי המפעל עשוי ליצור עד 400 מקומות עבודה. אלביט גרמניה מסרה לרויטרס כי היא בוחנת הזדמנות להרחבת פעילותה במדינה, אבל טרם החליטה היכן.

להציל אלפי משרות

אלביט גרמניה בוחנת את התרחבות תשתית הייצור בגרמניה, לאחר שרפאל סגרה לאחרונה תוכנית אסטרטגית: החברה הישראלית תרכוש עם מדינת סקסוניה תחתית ו"אורליוס", קרן השקעות רב־לאומית שנוסדה בישראל, את מפעל חברת פולקסווגן בעיר אוסנבריק, ותייצר בו בין השאר רכיבים למערכת ההגנה כיפת ברזל. העסקה המתגבשת עוקפת את התנגדות קרן ההשקעות הקטרית, המחזיקה ב-10% ממניות פולקסווגן, לשתף פעולה עם רפאל בייצור מערכות ביטחוניות. בעקבות ההסכם, צפויים להינצל אלפי משרות במפעל, שיועד לסגירה בשנה הבאה על ידי ענקית הרכב.

"בלב השותפות ניצבת טכנולוגיה פורצת דרך מוכחת, שנועדה להעניק מענה לאיומי ההווה ולהיערך לאתגרי העתיד", מסר מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן. הפתרונות של רפאל, שהוכיחו את יעילותם המבצעית בשטח, מתפתחים כל העת כדי להישאר צעד אחד לפני האיומים ולהבטיח את ההגנה הטובה ביותר בכל עת".

אורליוס היא קרן פרייבט אקוויטי והון סיכון המתמקדת בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי הבינה המלאכותית, החלל, הקוונטום וה־Dual Use. את הקרן הקימו אלון ליפשיץ ותומר יעקב, בין שותפי הקרן ויועציה נמנים אלוף (מיל') אמיר אשל, לשעבר מפקד חיל האוויר ומנכ"ל משרד הביטחון; אדמירל מייק רוג'רס, לשעבר ראש ה־NSA ומפקד פיקוד הסייבר של ארצות הברית; ואודי לביא, לשעבר סגן ראש המוסד.