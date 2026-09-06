עקפו את התחזיות: הישג חסר תקדים לימין הקיצוני בגרמניה

מפלגת הימין הקיצונית "אלטרנטיבה לגרמניה" רשמה היום (א’) ניצחון סוחף בבחירות במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט, אך לא ברור עדיין אם זכתה לרוב מוחלט בפרלמנט של המדינה ואם תוכל להרכיב ממשלה לבדה; כך עולה מתוצאות המדגמים הראשוניים שפורסמו הערב ב-19:00 (שעון ישראל), אחרי סגירת הקלפיות. הקולות ייספרו במהלך הערב ותוצאות סופיות צפויות להתפרסם לפנות בוקר. לפי המדגמים, התמיכה שלה זכתה המפלגה במדינת המחוז היא הגבוהה ביותר לה שנרשמה עד כה בגרמניה ואף עברה את התחזיות: 44% לפי מדגם ערוץ ARD ו-44.5% לפי מדגם רשת ZDF.

לפי המדגמים, למקום השני הגיעה מפלגת ה-CDU השמרנית עם 18.5% מהקולות, אחריה "די לינקה" מהשמאל עם 9.5% מהקולות ולבסוף ה-SPD הסוציאל-דמוקרטים עם 8% מהקולות בלבד. מפלגת "ברית שרה ווגנקנכט" מהשמאל הפופוליסטי מתנדנדת סביב אחוז החסימה עם 4.8% ומפלגת FDP הליברלית לא עברה את אחוז החסימה. אם תוצאות הבחירות ייתאמו את הסקרים, הרי שאלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת ימין קיצוני שהוגדרה על ידי שירות ביטחון הפנים הגרמני כסכנה לדמוקרטיה, עשויה להימצא רק כמה מושבים ממרחק הקמת ממשלה ראשונה במדינת המחוז, ותוצאות האמת יכריעו בעניין.

שיעור ההצבעה בבחירות, המרכזות עניין ברחבי אירופה, היה גבוה משמעותית מזה שנרשם בבחירות הקודמות: עד השעה 16:00 הצביעו כ-65.3% מתוך 1.7 מיליון בעלי זכות בחירה.

המפלגה צברה פופולריות חסרת תקדים בסקסוניה אנהלט, אחת מ-16 מדינות מחוז בגרמניה, שבה חיים כ-2.1 מיליון תושבים. קמפיין מוצלח שניהל המועמד המוביל את המפלגה, אולריך זיגמונד, תרם להצלחתה. היא ניצלה את מיאוס התושבים מההגירה המואצת לגרמניה, את התנאים הסוציאליים אותם מקבלים פליטים ומבקשי מקלט, את המשבר הכלכלי הנוכחי ואת תחושת הנטישה של הפריפריה, כדי לנצח בבחירות המקומיות. גם ברמה הארצית "אלטרנטיבה לגרמניה" היא כיום המפלגה הפופולרית ביותר, אך עם 29% מהקולות בלבד.

כל העיניים בגרמניה כעת על ספירת הקולות למפלגת BSW מהשמאל הפופוליסטי. אם היא לא עברה את אחוז החסימה (5%), הרי ש"אלטרנטיבה לגרמניה" מאוד קרובה לרוב מוחלט בסקסוניה אנהלט. בכל מקרה, ניצחון חסר תקדים לימין הקיצוני, תבוסה לקנצלר מרץ ורעידת אדמה פוליטית בגרמניה. pic.twitter.com/vfLqfP2zeQ - אסף אוני, ברלין (@AssafUni) September 6, 2026

"האיש המסוכן ביותר בגרמניה"

זיגמונד נכנס לפוליטיקה כבר לפני עשור והתבלט בעזרת רהיטות ותדמית ידידותית ונגישה. הוא נחשב לאחראי לכך שהמפלגה נמצאת על סף השלטון במדינת המחוז. המגזין הגרמני שפיגל הגדיר אותו כ"איש המסוכן ביותר בגרמניה" על עמוד השער שלו, מה שרק חיזק את תחושת הרדיפה שחשים תומכי המפלגה, והמחיש את עוצמת הסלידה הפוליטית והחשש של רוב התקשורת במדינה ממנה.

מבחינת היהודים וישראל, סניף המפלגה בסקסוניה אנהלט רווי בניאו-נאצים לשעבר, כולל דוברו של זיגמונד ובכירים במפלגה. מי שניסח את המצע של המפלגה האשים את היהודים בגרמניה בסלילת הדרך להגירה הלא-חוקית, והבטיח "ללמד פחות היטלר ויותר ביסמרק" אם המפלגה תעלה לשלטון. באירוע בחירות אחרון התקבל המועמד בקריאות "זיג"- "מונד", שמהדהדות את ה"זיג"-"הייל" הנאצי. בתגובה לביקורת על כך היתמם המועמד, "זה השם שלי, אני לא רואה בכך שום פסול".

הסניף המקומי מוגדר כסכנה לדמוקרטיה על ידי המשרד להגנה על החוקה ונמצא תחת השגחה ופיקוח שלו. ברמה הפדרלית, "אלטרנטיבה לגרמניה" נסוגה מתמיכה חד-משמעית בישראל מאז ה-7 באוקטובר, וראשיה הביעו קריאות להפסקת אש מיידית בעזה ודרישה להפסיק מיידית את יצוא הנשק לישראל.

כמו ברחבי גרמניה, אלטרנטיבה לגרמניה כולה חייבת חלק ניכר מהתמיכה בה להתנגדות לקבלת מבקשי המקלט מאז 2015. זיגמונד יצא נגד 170 אלף המהגרים שנכנסו למדינת המחוז בעשור האחרון, שלדבריו הובילו לתחושת אי־ביטחון בערים הגדולות ולהתנגשויות תרבותיות.

מתכננת לגרש מהגרים ומבקשי מקלט

המפלגה הבטיחה שורת צעדים אם תעמוד בראש מדינת המחוז, אחת מ-16 המרכיבות את הרפובליקה הפדרלית הגרמנית. מבנה כוח מבוזר זה תוכנן על ידי האמריקאים לאחר מלחמת העולם השנייה, במטרה להבטיח כי לא יהיה שוב שלטון מרכזי חזק כמו השלטון הנאצי. למדינת המחוז סמכויות רבות בתחומי חינוך, תקציב ועוד. "אלטרנטיבה לגרמניה" הבטיחה לגרש מבקשי מקלט מהמדינה, להפריד ילדי פליטים ומבקשי מקלט למסגרות חינוך נפרדות, לגרש מהגרים עם אזרחות גרמנית "שלא השתלבו היטב", להעניק מענקי ילודה של 2,000 אירו לזוגות גרמנים, להניף את דגלי גרמניה בבתי ספר, להסיר דגלי גאווה, לבצע רפורמה בשירותי הביטחון המקומיים ולצמצם את תקציבי השידור הציבורי. המפלגה גם יוזמת הקמת "משמר אזרחי" שאמור לפקח על החוק והסדר במקביל למשטרה.

המפלגה נחשבת לידידותית כלפי רוסיה, ויש לה קשרים עבותים עם נציגים רוסים. כמה מאנשיה הורשעו בעבר בריגול בעבור רוסיה. היא מביעה תמיכה בהפסקת התמיכה באוקראינה וחידוש הקשרים עם רוסיה. בעוד שבנושאי חוץ למדינת המחוז אין הרבה משקל במדיניות הפדרלית, המפלגה בסקסוניה אנהלט הבטיחה לעודד לימודי רוסית ולחזק הקשרים עם גורמים מקבילים ברוסיה.