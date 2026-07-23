עסקת הענק הביטחונית החדשה של ארה"ב עם סעודיה

אלביט נחשבת למובילה בעולם ומוצריה מבוקשים, אך היא אינה קופאת על השמרים ומציגה פתרונות חדשים בהתאם להתפתחויות בשוק. במזרח הים התיכון כולו מתעצמים באמצעי לחימה מתקדמים, אבל לאו דווקא בתוצרת ישראלית. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

● מערכת הנשק האמריקאית שתשנה את עולם הלייזר

● הפתרון היווני לעתיד שבו טורקיה תתחמש במטוסי קרב מתקדמים

החברה הישראלית שרוצה להפוך ספינות לנושאות מל"טים

אלביט מעוניינת להפוך ספינות קיימות לנושאות מל"טים. כך מדווח באתר דיפנס ניוז. המהלך מושפע מהרחבת השימוש הבינלאומי באמצעים בלתי מאוישים, לצד הרצון של אלביט לקדם את מל"ט הרמס 650 ספארק. במסגרת הקונספט החדש, מציעה החברה לקחת 12-9 מל"טים מדגם זה, ולהתאים פלטפורמות ימיות קיימות להפעלתם - לרבות הסיפון, מערכות שליטה וניהול משימות. בדרך זו, מציעה החברה חיסכון גדול ברכישת פלטפורמות חדשות.



הרמס 650 הוא מל"ט ייעודי לסיטואציות של יכולת המראה ונחיתה קצרה (STOL), ומסוגל לשאת מטענים כבדים למשך זמן ממושך. המל"ט כולל שני תאי מטען, ובעל תקשורת לוויינית. המל"ט יכול להתאים לתשתית הבקרה הקרקעית של מל"ט מוכר יותר וגדול יותר, הרמס 900. דבר שמיועד להגביר את היעילות, ולחסוך הוצאות וכוח אדם.

באלביט מציינים כי הצרכים הימיים של מדינות שונות - בהן יפן במרחב הפסיפי, דנמרק שעסוקה בסוגיית גרינלנד, והאתגרים של גרמניה בים הבלטי - יכולים להתאים לפתרון החדש שהיא מציעה. בכך, נוצרת עוד זירה עסקית משמעותית שבה היריבות בין התעשיות הביטחוניות לבין מקבילותיהן הטורקיות מתגברת, במיוחד מול חברת בייקאר.

יוון וקפריסין רוכשות כטב"מים, ולא מישראל

בצל האיום הטורקי, מערכת היחסים הטריטראלית בין ישראל, יוון וקפריסין התהדקה בשנים האחרונות - כולל בתחום הביטחון. שיתוף־הפעולה כולל עסקאות עם התעשיות הביטחוניות הישראליות, בהן אחת מרשימה עם אלביט, שכבר נחתמה בסך 650 מיליון אירו למכירת מערכות ארטילריה מדגם PULS לצבא היווני. עם זאת, יש אתגרים שטמונים בעדיפות שניתנת לעסקאות בתוך האיחוד האירופי, כחלק מתוכנית SAFE, המאפשרת מימון עסקאות ביטחוניות בעד 150 מיליארד אירו, בכפוף לכך ש־65% מערך העסקה יירכש ממדינות האיחוד או מאוקראינה.



כעת, בעקבות הצורך בהתחמשות בכל ההיבטים מול טורקיה, החליטו יוון וקפריסין לפנות בצוותא לאיחוד האירופי, עבור מימון עסקאות כטב"מים - בעזרת תוכנית SAFE. הפנייה מתבצעת לאחר שחברת אלטוס היוונית ביצעה ניסוי מוצלח בירי חי מכטב"ם התקיפה מתוצרתה, קרברוס, בשדה ניסויים בכרתים. החימוש ששוגר מתוך הכטב"ם הוא מתוצרת MBDA, חברה כלל־אירופית.

קרברוס הוא השם המסחרי של אטלס 8, רחפן בעל שמונה רוטורים המיועד לנשיאת משקלים כבדים. לפי החברה, סדרת הניסויים אימתה את התפקוד המלא של הפלטפורמה, מערכות הטיסה, החיישנים האלקטרו־אופטיים, מערכת בקרת האש ומטען החימוש. הניסוי משקף שאיפה יוונית שדומה לכלל מדינות אירופה, להגברת העצמאות התעשייתית הביטחונית המקומית.

ארה"ב שוחקת את היתרון האיכותי הישראלי, ולא רק עם טורקיה

ישראל חוששת משחיקת היתרון האיכותי של חיל האוויר, עם אספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אולם בצל המתקפות האיראניות במרחב, הוחלט בוושינגטון לאשר עסקת ענק עם ערב הסעודית. לא פחות מ־20 אלף ערכות הנחיה לפצצות עבור תקיפות אוויר-אוויר או אוויר-קרקע נמכרו לסעודים, תמורת 1.96 מיליארד דולר. ברמה ההצהרתית, האספקות נועדו לטובת מענה מול כלי טיס בלתי מאוישים וטילי שיוט.



לצורך השוואה, עסקה קודמת בתחום בין ארה"ב לבין ערב הסעודית הייתה קטנה פי מאה: 2,000 יחידות תמורת 100 מיליון דולר בתחילת השנה שעברה. בד בבד, האמריקאים התחייבו להקצות 30 אנשי ממשל ואת הקבלן המבצע BAE, כדי לעודד את קצב הטמעת המערכות. הלחץ הסעודי להתעצמות ניכר גם בכך שלעומת העסקה הקודמת ששיקפה כ־50 אלף דולר ליחידה, כעת מדובר על מחיר של כ־98 אלף דולר - קפיצה גדולה במיוחד.

ריאד מוכנה כיום לשלם כל סכום עבור אספקות מהירות, והמגמה הזו משתקפת גם במערכת היחסים שלה עם טייוואן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, ערב הסעודית התגלתה בחודש שעבר כלקוחת הכטב"מים הגדולה ביותר של טאיפיי. מנתוני משרד ההגנה בטאיפיי עולה, כי הסעודים שילמו פי עשרה מהמדינות האחרות. עבור כטב"מים בלבד הם שילמו 47.2 מיליון דולר, הסכום החודשי הגבוה ביותר למדינה כלשהי שקונה מטייוואן - מאז יוני 2023. עבור כל אחד מ־3,260 הכטב"מים שילמו הסעודים כ־14,472 דולר, בהשוואה למחיר ממוצע של כ־1,464 למוצרים מאותה קטגוריה בשוק. כך לפי בלומברג.