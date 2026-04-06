חברת אלביט מערכות הודיעה היום (ב') על עסקה בשווי 2.3 מיליארד שקל (650 מיליון אירו) למכירת מערכות ארטילריה מסוג PULS לצבא היווני. מערכת ה-PULS היא מערכת נשק רב-תכליתית לשיגור טילים ורקטות לטווחים מגוונים, כך נמסר מהחברה הישראלית. אלביט מערכות תשמש כקבלן הראשי בפרויקט ותספק משגרי PULS וחבילת תחמושת מקיפה, הכוללת רקטות מונחות לטווחים שונים.

לפי הודעת החברה, ההסכם ייושם לאורך ארבע שנים, שאחריהן תיכלל תקופת תמיכה ותחזוקה של עשר שנים נוספות. בהתאם לאסטרטגיית משרד הביטחון ולמדיניות ממשלת יוון, העסקה תכלול גם שיתוף-פעולה תעשייתי בין המדינות וייצור של חלק מרכיבי המערכת בתעשיות הביטחוניות ביוון. היחסים הביטחוניים בין ישראל ליוון התהדקו משמעותית בשנים האחרונות, כולל יצוא של מערכות הגנה אווירית ועוד.

החברה הביטחונית הישראלית מסרה כי היום התקיים טקס החתימה על העסקה, במעמד ראש סיב"ט במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר קולס; ראש המינהלה הכללית לרכש בטחוני וחימוש ((GDDIA) במשרד ההגנה היווני, אלוף איואניס בוראס (Ioannis Bouras); מנכ"ל אלביט יבשה, אודי ורד; ובכירים נוספים משתי המדינות.

להבדיל מעסקאות אחרות שנחתמו לאחרונה באירופה או שנמצאות במשא-ומתן מתקדם במסגרת שותפות אירופית עם חברת KNDS בגרמניה (EuroPuls), מדובר בעסקה שהיא 100% של אלביט מערכות. הפרלמנט היווני אישר את העסקה כבר בדצמבר האחרון, ולפי הדיווחים מדובר ב-36 מערכות שיגור רב-קניות וכן הרקטות לטווחים שונים שבהם ייעשה שימוש. המערכות אמורות להיות מוצבות בגבול הצפון-מזרחי של יוון עם טורקיה ובאיים בים האגאי.