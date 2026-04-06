הרגע שבו מבצע החילוץ הדרמטי באיראן כמעט נכשל

החילוץ התרחש בדיוק כמעט מושלם. בחסות החשיכה, כוחות קומנדו אמריקאים חמקו עמוק לתוך איראן, מבלי להתגלות, טיפסו על רכס בגובה 2,200 מטרים חברו לנווט המטוס שהסתתר במקום מבטחים, והעבירו אותו לעבר נקודת מפגש סודית לפני עלות השחר.

ואז הכל נעצר. שני מטוסי MC-130 שהעבירו חלק מכ-100 אנשי הכוחות המיוחדים סבלו מכשל מכני ולא יכלו להמריא. לפתע, כוחות הקומנדו היו בסיכון להיתקע מאחורי קווי האויב.

מפקדיהם קיבלו החלטה בסיכון גבוה, והורו למטוסים נוספים לטוס לאיראן כדי לחלץ אותם, אלא שהחלטה הותירה את כוחות הקומנדו בשטח לכמה שעות מתוחות. "אם היה רגע של 'לעזאזל', זה היה זה", אמר לרויטרס גורם מעורה בפרטים.

ההימור עבד. כוח החילוץ הוצא משם בשלבים, וחיילים אמריקאים השמידו את מטוסי ה-MC-130 המושבתים וארבעה מסוקים נוספים בתוך איראן במקום להסתכן בהשארת ציוד רגיש מאחור.

לבסוף, החילוץ המוצלח סיים את אחד הפרקים המסוכנים ביותר במלחמה ומנע את מה שיכול היה להתפתח לאירוע קטסטרופלי. הנווט שחולץ היה השני מבין שני אנשי צוות במטוס קרב F-15E שאיראן טענה ביום שישי שנפגע ממערכות ההגנה האווירית שלה.

מקור אמריקאי הבקיא בחלק מהפרטים המבצעיים אמר לרויטרס כי הקצין האמריקאי, שלדברי טראמפ היה בדרגת קולונל, נקע את קרסולו והסתתר בסדק בראש גבעה.

כעת מסתבר גם שה-CIA ניהל קמפיין הטעיה, בתקווה לבלבל את טהרן על ידי שתילת מידע בתוך איראן לפיו כוחות אמריקאים כבר איתרו את הטייס הנעדר וחילצו אותו לפני שהמבצע התרחש בכלל.

צבא ארה"ב נקט בצעדים נוספים כמו שיבוש מערכות אלקטרוניות והפצצת כבישים מרכזיים סביב המקום כדי למנוע מאנשים להתקרב.

המקור מסר לרויטרס כי המטוסים שנשלחו בסופו של דבר לחלץ את הכוחות שנתקעו מאחור היו מטוסים קטנים בהרבה, המסוגלים לנחות בשדות תעופה קטנים וקלים יחסית.

לאורך כל המבצע, הבית הלבן, הפנטגון ופיקוד המרכז של צבא ארה"ב שמרו על שקט יוצא דופן. טראמפ היה כל כך שקט יחסית עד שכתב מקומי ניגש לבדוק אם הוא בבית החולים וולטר ריד.

וכך סיכם הנשיא את האירוע: "במהלך השעות האחרונות, צבא ארצות הברית ביצע את אחד ממבצעי החיפוש וההצלה הנועזים ביותר בהיסטוריה של ארה"ב", אמר טראמפ בהצהרה, והוסיף כי החייל נפצע, אך "הוא יהיה בסדר גמור".