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ערב הסעודית

סעודיה הפכה לרוכשת הכטב"מים הגדולה של טייוואן

זינוק חריג ביצוא מטאיפיי, זאת לאחר שהסעודים רכשו אלפי כטב״מים במחיר גבוה מהשוק ומחדדים את מרוץ החימוש האזורי

דין שמואל אלמס 06:03
כטב''ם / צילום: Shutterstock
כטב''ם / צילום: Shutterstock

מדינות המפרץ ככלל וערב הסעודית בפרט נמצאות במרוץ חימוש בשנים האחרונות, שרק גבר בעקבות המלחמה. בדומה לשכנותיהם, הסעודים מגוונים את מקורות היבוא וכך, למשל, הם רכשו מארה"ב 44 משגרי הגנה אווירית מדגם THAAD תמורת כ־15 מיליארד דולר, אך גם מפעילים מל"טים סיניים מסדרת ווינג לונג.

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עתה, לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, ערב הסעודית התגלתה בחודש שעבר כלקוחת הכטב"מים הגדולה ביותר של טייוואן.

מנתוני משרד ההגנה בטאיפיי עולה, כי הסעודים שילמו פי עשרה מהמדינות האחרות. רק עבור כטב"מים הם שילמו 47.2 מיליון דולר, הסכום החודשי הגבוה ביותר למדינה כלשהי שקונה מטייוואן - מאז יוני 2023. עבור כל אחד מ־3,260 הכטב"מים שילמו הסעודים כ־14,472 דולר, בהשוואה למחיר ממוצע של כ־1,464 למוצרים מאותה קטגוריה בשוק. כך לפי בלומברג.

בזכות יכולותיה הטכנולוגיות וכושר ייצור מרשים באי, טייוואן הפכה להיות יעד ללקוחות שמחפשים מענה מיידי.

המדינה ייצאה כטב"מים בסך כ־93.4 מיליון דולר ב־2025, זינוק של 2,000% ביחס לשנה קודמת. הלקוחות העיקריים שלה היו צ'כיה ופולין, לאו דווקא עבור עצמן - כי אם עבור הובלה לאוקראינה. עם זאת, היצוא הטייוואני עדיין זניח ביחס לסין, שמכרה כטב"מים אשתקד בסך כולל של כ־3.1 מיליארד דולר - פי 30 ממנה.